İşgalci İsrail askerleri Ortodoks Kutsal Kabir Kilisesi’ne gitmek isteyen Hristiyanları dövdü!

Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İşgalci İsrail fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işledi.

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırılarının dozunu artıran İşgalci İsrail Filistin'de büyük bir soykırıma imza atıyor!

CAMİLERİ HASTANELERİ OKULLARI VURDULAR!

Camileri, okullları hastaneleri hedef alan siyonistler kadın çocuk dinlemeden katlediyor.

ORTODOKS KİLİSESİNİ DE VURDULAR

İşgalci İsrail güçleri dün akşam ise Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırı düzenlendi.

İsrail'in Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığı saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.