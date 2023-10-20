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İşgalci İsrail askerleri Ortodoks Kutsal Kabir Kilisesi'ne gitmek isteyen Hristiyanları dövdü!

Siyonist İsrail zulmetmeye devam ediyor. İşgal altındaki Gazze'de Filistinli Müslümanları katleden İsrail, camileri, hasteneleri okulları ve kiliseleri de hedef alıyor. Kendilerinden olmayan herkese saldıran siyonistler Ortodoks Kutsal Kabir Kilisesi'ne gitmek isteyen Hristiyanları dövdü. Sosyal medyaya düşen görüntülerde arada papazın da hırpalandığı görüldü.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 10:57 Güncelleme 20 Ekim 2023, 11:03
İşgalci İsrail askerleri Ortodoks Kutsal Kabir Kilisesi’ne gitmek isteyen Hristiyanları dövdü!

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırılarının dozunu artıran İşgalci İsrail Filistin'de büyük bir soykırıma imza atıyor!

Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İşgalci İsrail fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işledi.

CAMİLERİ HASTANELERİ OKULLARI VURDULAR!
Camileri, okullları hastaneleri hedef alan siyonistler kadın çocuk dinlemeden katlediyor.

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ORTODOKS KİLİSESİNİ DE VURDULAR
İşgalci İsrail güçleri dün akşam ise Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırı düzenlendi.

İsrail'in Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığı saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

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SİYONİST İSRAİL POLİSİNDEN HRİSTİYANLARA DAYAK
Gözünü kan bürüyen siyonist İsrail'in Hristiyanları da dövdüğü ortaya çıktı.

Kudüste İşgalci İsrail polisleri, ibadet yapmak için "Ortadoks Kutsal Kabir" Kilisesi'ne gitmek isteyen Hristiyanlara saldırdı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir papazın da dayak yediği görüldü.

İSRAİL'E BATI VE ABD AÇIK DESTEK VERİYOR
Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek veriyor. İşgalcilere askeri destek sağlayan ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz gün İsrail'i ziyaret ederek, "ABD İsrail'in yanında" mesajı verdi. Siyonist İsrail'in hedef aldığı El-Ehli Baptist hastanesini İsrail'in vurmadığını savunan Biden desteğe devam edeceklerini söyledi.

Biden gibi İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da İsrail'e giderek siyonistlere açık destek verdi.

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