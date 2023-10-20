İngiliz BBC'nin programına katılan izleyiciden siyonist İsrail'e tepki: Savaş 7 Ekim'den çok daha önce başladı" | Filistin'in kendini savunma hakkı var mıydı?

İsrail Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde 500'den fazla sivili öldürdü.

İNGİLİZ BBC'NİN PROGRAMINA KATILAN İZLEYİCİDEN SİYONİST İSRAİL'E TEPKİ

Yaşanan katliamların ardından dünyadan siyonist İsrail'e tepkiler sürüyor. İngiliz BBC'nin programına izleyici olarak katılan bir izleyici, İsrail'e ateş püskürdü.

"SAVAŞ 7 EKİM'DEN ÇOK DAHA ÖNCE BAŞLADI"

Filistinlilerin savunma haklarına değine kadın izleyici, " Zulüm 7 Ekim'de başlamadı.Filistinlilerin kendini savunma hakkı var mı? Çünkü İsrail'in kendini savunma hakkı olduğu söyleniyor. Toprakları ellerinden alınan Filistin'in kendini savunma hakkı var mıydı? Filistinlilerin mülküne el konulduğunda evlerinden tasfiye edildiklerinde BM, İşkenceye, etnik temizliğe ve apartheid rejime ilişkin kararlar aldığında Filistinlerin kendini savunma hakkı var mıydı?"ifadelerini kullandı.