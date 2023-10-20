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İngiliz BBC'nin programına katılan izleyiciden siyonist İsrail'e tepki: Savaş 7 Ekim'den çok daha önce başladı" | Filistin'in kendini savunma hakkı var mıydı?

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırıların dozunu arttıran İşgalci İsrail; kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden adeta soykırımına devam ediyor. Yaşanan katliamların ardından dünyadan siyonist İsrail'e tepkiler sürüyor. İngiliz BBC'nin programına izleyici olarak katılan bir izleyici, İsrail'e ateş püskürdü. Filistinlilerin savunma haklarına değine kadın izleyici, "Filistinlilerin kendini savunma hakkı var mı? Çünkü İsrail'in kendini savunma hakkı olduğu söyleniyor. Toprakları ellerinden alınan Filistin'in kendini savunma hakkı var mıydı?  Filistinlilerin mülküne el konulduğunda evlerinden tasfiye edildiklerinde BM, İşkenceye, etnik temizliğe ve apartheid rejime ilişkin kararlar aldığında Filistinlerin kendini savunma hakkı var mıydı? Bu saldırıdan çok önce İsrail elektriği açıp kapattığında, gıdayı kestiğinde ve tıbbi yardım gitmesini engellediğinde Filistinlilerin kendini savunma hakları var mıydı? Şuan enkaz altında 600 çocuk var. 500'ün üzerinde Filistinli çocuk öldü." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 20:33 Güncelleme 20 Ekim 2023, 20:34
İngiliz BBC’nin programına katılan izleyiciden siyonist İsrail’e tepki: Savaş 7 Ekim’den çok daha önce başladı | Filistin’in kendini savunma hakkı var mıydı?

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediğin Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda iddia ettiği itibarı kaybeden İsrail, namluyu Gazze'deki sivillere yöneltti.

7 Ekim'den bu yana Hamas'ı bahane ederek Gazze'deki sivilleri bombalayan İsrail; cami, okul ve hastaneleri hedef aldı.

İsrail Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde 500'den fazla sivili öldürdü.

İNGİLİZ BBC'NİN PROGRAMINA KATILAN İZLEYİCİDEN SİYONİST İSRAİL'E TEPKİ
Yaşanan katliamların ardından dünyadan siyonist İsrail'e tepkiler sürüyor. İngiliz BBC'nin programına izleyici olarak katılan bir izleyici, İsrail'e ateş püskürdü.

"SAVAŞ 7 EKİM'DEN ÇOK DAHA ÖNCE BAŞLADI"
Filistinlilerin savunma haklarına değine kadın izleyici, " Zulüm 7 Ekim'de başlamadı.Filistinlilerin kendini savunma hakkı var mı? Çünkü İsrail'in kendini savunma hakkı olduğu söyleniyor. Toprakları ellerinden alınan Filistin'in kendini savunma hakkı var mıydı? Filistinlilerin mülküne el konulduğunda evlerinden tasfiye edildiklerinde BM, İşkenceye, etnik temizliğe ve apartheid rejime ilişkin kararlar aldığında Filistinlerin kendini savunma hakkı var mıydı?"ifadelerini kullandı.

"ŞUAN ENKAZ ALTINDA 600 ÇOCUK VAR"
İzleyici konuşmasının devamında, "Bu saldırıdan çok çok önce İrsail elektriği açıp kapattığında, gıdayı kestiğinde ve tıbbi yardım gitmesini engellediğinde Filistinlilerin kendini savunma hakları var mıydı? Şuan enkaz altında 600 çocuk var. 500'ün üzerinde Filistinli çocuk öldü." dedi.

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