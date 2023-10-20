PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Batı’dan katil Netanyahu’ya tam destek

Son dakika haberleri… Soykırımcı İsrail, Gazze’de katliama devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden’ı da arkasına alarak dünyanın gözü önünde soykırıma imza atan işgal devleti, Gazze’yi kara saldırısı ile tehdit etmeye devam ediyor. İsrail’i ziyaret ederek soykırımcı Netanyahu’ya desteğini dünyanın gözü önünde yineleyen ABD Başkanı Joe Biden’ın ardından bugün İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da İsrail’e gitti. Öte yandan İsrail, Han Yunus Hastanesi yakınında bir bölgeyi vurdu. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in 11 Ekim'de Gazze’nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 09:40 Güncelleme 20 Ekim 2023, 07:45
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Batı’dan katil Netanyahu’ya tam destek

Soykırımcı İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de katliama devam ediyor.

AHaber CANLI YAYIN

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediğin Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda iddia ettiği itibarı kaybeden İsrail, namluyu Gazze'deki sivillere yöneltti.

7 Ekim'den bu yana Hamas'ı bahane ederek Gazze'deki sivilleri bombalayan İsrail; cami, okul ve hastaneleri hedef aldı.

İsrail katliam görüntüsünü yayınladı

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde 500'den fazla sivili öldürdü.

BAŞKAN ERDOĞAN DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistinde meydana gelen hastane saldırısını şu sözlerle kınadı:

"İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."

DÜNYA GAZZE İÇİN AYAĞA KALKTI

İsrail Filistin'de tarihin en büyük savaş suçlarını işlemeye devam ederken dünyanın dört bir yanında milyonlar Gazze için ayağa kalktı. Türkiye, Ürdün, Filipinler, Mısır, Umman, Yemen ve daha onlarca ülkede protestocular sokaklara çıkarak İsrail'e tepki gösterdi.

BIDEN'DAN SOYKIRIMCIYA TAM DESTEK

ABD Başkanı Joe Biden ise soykırımcı İsrail'e dünyanın gözü önünde destek verdi. Dün İsrail'i ziyaret eden Biden, İsrail'in yaptığı kanıtlanan hastane saldırısını dahi Filistin İslami Cihad Hareketi ve Hamas'ın üzerine attı ve uçak gemileri ve silah sağladığı İsrail'e desteğini bir kez daha açıkça ifade etti.

YİNE HASTANEYİ HEDEF ALDILAR
İsrail, yine sivillerin bulunduğu bir bölgeyi hedef aldı. İşgalci İsrail, Han Yunus Hastanesi yakınını vurdu.

Bölgede çok sayıda yaralı var. Alçak saldırı sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Ataullah, "Gerçekten burada yaşananlar ve durum anlatılmaz. Sadece Han Yunus değil Gazze'nin her yeri bombalanıyor." dedi.

Görüntülerde yaralıların arasında Birleşmiş Milletler Yardım Gönüllüleri'nin de bulunduğu görüldü.

Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunun yakın olduğu mesajını verdi.

"HAZIRIZ"
Askerlerle görüntüsünü X sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, mesajına "Hazırız" ifadesini ekledi.

İşte dakika dakika yaşananlar…

05.49 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu 6 eve hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, hava saldırılarında 9 kişinin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Filistin haber ajansı WAFA'dan geçen haberde ise "Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evin bombalanması sonucu çoğu çocuk ve kadın en az 21 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı." bilgisine yer verildi.

05.11 İSRAİL GAZZE'DE BİR CAMİYİ DAHA VURDU
İsrail ordusunun hava saldırılarında Gazze Şeridi'nde bir caminin daha tamamen yıkıldığı bildirildi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde hedef aldığı el-Ömeri Camii'nin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, 18 Ekim'de "İsrail 10 camiyi yıktı, onlarca cami ve mabede de zarar verdi. Bunlar arasında 7 tarihi cami ve kilise de var." açıklamasında bulunmuştu.

02.51 6 saat süren İsrail güvenlik kabinesi toplantısı sona erdi.

01.53 İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ: İSRAİL GAZZE'NİN SUYUNU KESEREK 600 BİN İNSANI TEMİZ SUSUZ BIRAKTI
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in 11 Ekim'de Gazze'nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığını duyurdu.

HRW'nin, X sosyal platform hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukasıyla Filistinli çocukları ve diğer sivilleri büyük bir risk altında bıraktığı kaydedildi.

İsrail'in 11 Ekim'de Gazze'nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığı aktarılan açıklamada, su, yakıt ve elektrik girişine izin vermemenin insanların hayatlarını tehlikeye attığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in hukuksuz Gazze ablukasının çocuklar için ölümcül olduğu kaydedildi.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini belirtmişti.

23.26 İSRAİL GAZZE'DE SİVİLLERİN SIĞINDIĞI TARİHİ KİLİSEYİ BOMBALADI
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurdu.

Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı.

Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne bağlı Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail'in 17 Ekim'de bombaladığı ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı El-Ehli Baptist Hastanesine yaklaşık 250 metre mesafede yer alıyor.

İsrail'in saldırdığı bölgede yaklaşık 1000 Hristiyan'ın yaşadığı ve evi yıkılanların korunmak için kiliseye ve ona bağlı binalara sığındığı biliniyor.

22:54 İSRAİL ORDUSU: HALİHAZIRDA GAZZE'YE YARDIM GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK
İsrail ordusu, halihazırda abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım girişine izin verilmeyeceğini açıkladı. İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari'nin düzenlediği basın toplantısı, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlandı.

Hagari, "Şu aşamada, Gazze'ye yardım girişi olmayacağını herkesin bilmesini istiyorum. Gazze'ye açılan sınır kapıları hala kapalı. Bununla ilgili karar, idari düzeyde alınacak ve sonra da uygulanacak. Yardım girişlerinin vakti geldiğinde bunu açıklayacağız." dedi.

İsrail'in kuzeyindeki gerginliğe de değinen Hagari, Lübnan'ın güneyinden açılan ateşin Hizbullah'ın onayı ve desteğiyle gerçekleştiğini ve Hizbullah'ın bunun sonuçlarına katlanacağını söyledi.

22.51 Irak'ta ABD üssüne yapılan drone saldırısında 1 ABD'li hayatını kaybetti.

22.50 ABD İSRAİL'E ATILAN FÜZELERİ ÖNLEDİ
ABD savaş gemisi Kuzey Kızıldeniz'de 3 füze ve İHA'yı vurdu.

20. 23: İSRAİL SON 24 SAATTE GAZZE ŞERİDİ'NDE 369 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 369 Filistinlinin öldüğü açıklandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarıyla Gazze'de 484 aileyi katletti ve bu ailelerden toplam 2 bin 776 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 81'i güneydeki güvenli bölgelerden olmak üzere 369 Filistinliyi öldürdü; 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda toplam ölü sayısı 3 bin 785'e, yaralı sayısı da 12 bin 493'e yükseldi.

17:50 Bakan Koca: Gazze'ye sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile bir istişare yaptım. İşbirliği için planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlıyoruz.

14.25 Han Yunus Hastanesi yakını vuruldu

İşgalci İsrail ordusu sivillere bomba yağdırdı

18.39 GAZZE İÇİN ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI
BM Genel Sekreteri Guterres acil insanı ateşkes çağrısı yaptı.

BM'den Gazze için "acil ateşkes" çağrısı!

14:16 Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 1524'ü çocuk, 3 bin 785 kişi hayatını kaybetti.

13.34 Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, dün itibarıyla yaklaşık 700 kişinin Gazze'den tahliye talebini ilettiğini, bunlardan 322'sinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214'ünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakını Filistinli, 55'nin de kurum personeli olduğunu açıkladı.

09.41 İsrail, canlı yayında Gazze'yi bombaladı.

09.31 Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Gazze Şeridi'ndeki halka çoğunluğu gıda olmak üzere 27 ton insani yardım ulaştıracağını açıkladı. Yardımları taşıyan uçak, Mısır-Gazze Refah geçişinden yaklaşık 50 km (31 mil) uzakta, Sina'nın kuzeyindeki bir Mısır şehri olan El Arish'e doğru yola çıktı.

09.19 İsrail dün gece Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bombardımana devam etti. Refah'ı hedef alan soykırımcı İsrail, onlarca Filistinliyi öldürdü. Sabah saatlerinde ise Gazze'nin merkezindeki El-Zahra'da beş binayı yıktı. 100'e yakın aile sokaklarda kaldı.

RISHI SUNAK DA SOYKIRIMCININ YANINDA

09.04 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'e destek gösterisinde bulunmak için Tel Aviv'e gitti. İsrail'den sonra Mısır ve Katar'ı da ziyaret edecek olan Sunak'ın soykırımcı Netanyahu'ya taziye sunması bekleniyor.

Sunak, uçaktan iner inmez İsrailli gazetecilere yaptığı ilk açıklamada "Her şeyden önce, İsrail halkıyla dayanışmamı ifade etmek için buradayım. Tarif edilemez, korkunç bir terör saldırısına maruz kaldınız ve bilmenizi isterim ki, İngiltere ve ben sizin yanınızdayız." ifadeleri ile soykırımcı İsrail'e desteğini belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi! Soykırımcı İsrail’e desteği yineledi: Daha önce görülmemiş destek paketi göndereceğiz
Soykırımcı İsrail hükümeti, Gazze’ye kara saldırısı için orduya onay verdi | Netanyahu sınıra gitti: Hazırız
2024 asgari ücrette tahmini oranlar netleşmeye başladı! Bu verilere dikkat: Artış nasıl belirlenecek? Yeni ücret ne kadar bekleniyor?
SON DAKİKA