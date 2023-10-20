CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Batı’dan katil Netanyahu’ya tam destek

Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarıldı.

23.26 İSRAİL GAZZE'DE SİVİLLERİN SIĞINDIĞI TARİHİ KİLİSEYİ BOMBALADI İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini belirtmişti.

Açıklamada, İsrail 'in hukuksuz Gazze ablukasının çocuklar için ölümcül olduğu kaydedildi.

Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı.

Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne bağlı Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail'in 17 Ekim'de bombaladığı ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı El-Ehli Baptist Hastanesine yaklaşık 250 metre mesafede yer alıyor.

İsrail'in saldırdığı bölgede yaklaşık 1000 Hristiyan'ın yaşadığı ve evi yıkılanların korunmak için kiliseye ve ona bağlı binalara sığındığı biliniyor.

22:54 İSRAİL ORDUSU: HALİHAZIRDA GAZZE'YE YARDIM GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK

İsrail ordusu, halihazırda abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım girişine izin verilmeyeceğini açıkladı. İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari'nin düzenlediği basın toplantısı, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlandı.

Hagari, "Şu aşamada, Gazze'ye yardım girişi olmayacağını herkesin bilmesini istiyorum. Gazze'ye açılan sınır kapıları hala kapalı. Bununla ilgili karar, idari düzeyde alınacak ve sonra da uygulanacak. Yardım girişlerinin vakti geldiğinde bunu açıklayacağız." dedi.

İsrail'in kuzeyindeki gerginliğe de değinen Hagari, Lübnan'ın güneyinden açılan ateşin Hizbullah'ın onayı ve desteğiyle gerçekleştiğini ve Hizbullah'ın bunun sonuçlarına katlanacağını söyledi.

22.51 Irak'ta ABD üssüne yapılan drone saldırısında 1 ABD'li hayatını kaybetti.

22.50 ABD İSRAİL'E ATILAN FÜZELERİ ÖNLEDİ

ABD savaş gemisi Kuzey Kızıldeniz'de 3 füze ve İHA'yı vurdu.

20. 23: İSRAİL SON 24 SAATTE GAZZE ŞERİDİ'NDE 369 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 369 Filistinlinin öldüğü açıklandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarıyla Gazze'de 484 aileyi katletti ve bu ailelerden toplam 2 bin 776 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 81'i güneydeki güvenli bölgelerden olmak üzere 369 Filistinliyi öldürdü; 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda toplam ölü sayısı 3 bin 785'e, yaralı sayısı da 12 bin 493'e yükseldi.

17:50 Bakan Koca: Gazze'ye sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile bir istişare yaptım. İşbirliği için planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlıyoruz.

Gazze'ye sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile bir istişare yaptım. İşbirliği için planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlıyoruz.



Gazze'de gerçekleştirilen hastane saldırıları konusunda uluslararası muhataplarımızla yaptığım görüşmeler… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 19, 2023

14.25 Han Yunus Hastanesi yakını vuruldu