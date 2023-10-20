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Belaruslu gazeteci ekran önünde kinini kustu: Filistinli çocukların öldürülmesi doğru İsrailli çocuklar yaşamayı hak ediyor

7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze soykırımı katlanarak devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şu ana kadar 1.661'i çocuk olmak üzere 4.137 kişinin öldürüldüğünü söylüyor. Avrupa ülkeleri ise siyonist İsrail’in katliamına destek vermekten utanmıyor. Son olarak Belaruslu muhalif gazeteci Tatiana Martynova bir skandala imza attı. Canlı yayında Filistinli çocukların öldürülmesinin doğru olduğu, ama İsrailli çocukların yaşamayı hak ettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 14:02 Güncelleme 20 Ekim 2023, 14:17
Belaruslu gazeteci ekran önünde kinini kustu: Filistinli çocukların öldürülmesi doğru İsrailli çocuklar yaşamayı hak ediyor

İsrail, 14 günden bu yana Filistin halkına ölüm yağdırdı. Adeta bir açık hava hapishanesini andıran Gazze'de sivillerin yaşadığı evleri hatta hastaneleri bile hedef aldı. Yapılan saldırılarda binlerce Filistinli can verirken Batı medyası katliama kulak tıkadı.

İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı, haklı gösterme çabasına başladı. Belaruslu muhalif gazeteci Tatiana Martynova ise bir skandala imza attı. Ukrayna'daki bir televizyon kanalına katılan Tatiana Martynova, açık açık İsrail gerçekleştirdiği katliamları aklamaya çalıştı.

CANLI YAYINDA NEFRET KUSTU!
Martynova, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: Size İsrailli bir çocukla Filistinli bir çocuk arasındaki farkı anlatayım. İsrailli bir çocuk yetişirken konu sevgi ve zenginlik gibi şeyler değildir. Bu çocuk insanların nasıl öldürüleceğinin öğretildiği bir okula gitmez. (Filistinli çocuk) 16 yaşına geldiğinde ise annesi ona bir silah verir ve 'Git bir Yahudi' öldür der. İşte fark bu. Bir tarafta İsrailli diğer tarafta Filistinli anne. Demek istediğim Nazizm'e yakın bir durum...

Belaruslu gazeteci ekran önünde kinini kustu

Canlı yayında nefret kusan ve Filistinlileri hedef alan Martynova'nın sözlerine, tepki yağdı.

İSRAİL'İN KATLETTİĞİ FİLİSTİNLİ SAYISI 4 BİN 137'YE YÜKSELDİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1524'ü çocuk, 4 bin 137 Filistinli öldürüldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1524'ü çocuk, 1000'i kadın olmak üzere 4 bin 137'ye yükseldiğini belirtti.

İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısının yaklaşık 13 bin olduğunu kaydeden Kudra, yıkılan ev ve tesislerin enkazı altında çoğu çocuk olmak üzere 1000'den fazla kaybın bulunduğu ifade etti.

Kudra, İsrail'in dün akşam Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ni doğrudan hedef alması sonucu 16 Filistinli Hristiyan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 7 hastanenin tamamen hizmet dışı kalmasına neden oldu." dedi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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