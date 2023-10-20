Belaruslu gazeteci ekran önünde kinini kustu: Filistinli çocukların öldürülmesi doğru İsrailli çocuklar yaşamayı hak ediyor

Canlı yayında nefret kusan ve Filistinlileri hedef alan Martynova'nın sözlerine, tepki yağdı.
İSRAİL'İN KATLETTİĞİ FİLİSTİNLİ SAYISI 4 BİN 137'YE YÜKSELDİ
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1524'ü çocuk, 4 bin 137 Filistinli öldürüldü.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1524'ü çocuk, 1000'i kadın olmak üzere 4 bin 137'ye yükseldiğini belirtti.
İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısının yaklaşık 13 bin olduğunu kaydeden Kudra, yıkılan ev ve tesislerin enkazı altında çoğu çocuk olmak üzere 1000'den fazla kaybın bulunduğu ifade etti.
Kudra, İsrail'in dün akşam Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ni doğrudan hedef alması sonucu 16 Filistinli Hristiyan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 7 hastanenin tamamen hizmet dışı kalmasına neden oldu." dedi.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.