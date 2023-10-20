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Avustralya Başbakan Albanese, Muhalefetin baskısına rağmen İsrail’i ziyaret etmeyecek | "Şu an Orta Doğu'ya bir ziyaret planım yok"

Avustralya Başbakan Anthony Albanese, İsrail-Filistin çatışması sebebiyle İsrail'i ziyaret etmeyeceğini açıkladı. Perth kentinde soruları yanıtlayan Albenese, "Şu an Orta Doğu'ya bir ziyaret planım yok." diyerek önceliğinin Avustralya'da İsrail-Filistin çatışmasında farklı görüşteki temsilciler arasında köprü kurmak olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 00:56 Güncelleme 21 Ekim 2023, 01:01
Avustralya Başbakan Albanese, Muhalefetin baskısına rağmen İsrail’i ziyaret etmeyecek | Şu an Orta Doğu’ya bir ziyaret planım yok

Dünyanın gözü 7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşında. Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken, katil İsrail sivilleri hedef alıyor.

Avustralya Başbakan Anthony Albanese, İsrail-Filistin çatışması sebebiyle İsrail'i ziyaret etmeyeceğini açıkladı.

Sky News Avustralya'nın haberine göre, Avustralya Başbakanı Albenese, ülkesindeki muhalefetin baskılarına rağmen Gazze'deki çatışmalar nedeniyle İsrail'e gitmeyeceğini bildirdi.

Perth kentinde soruları yanıtlayan Albenese, "Şu an Orta Doğu'ya bir ziyaret planım yok." diyerek önceliğinin Avustralya'da İsrail-Filistin çatışmasında farklı görüşteki temsilciler arasında köprü kurmak olduğunu belirtti.

Albenese, "İsrail büyükelçisi ile şahsen buluştum, konutumda ağırladım, Avustralya'daki İsrail topluluğu liderleri ve Filistin topluluğu liderleriyle görüşmeler yaptım." dedi.

Avustralya muhalefet lideri Peter Dutton, ABD Başkanı Joe Biden ile 23 Ekim'de Washington DC'de bir araya gelmesi beklenen Albenese'in Tel Aviv'e de uğrayarak İsrail'e destek vermesi gerektiğini öne sürmüştü.

Albenese, Biden ile görüşmesinde, Hint-Pasifik güvenliği, iklim ve temiz enerji gündemlerini masaya yatıracaklarını ifade etti.

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