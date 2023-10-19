Katliamın şifresi 1948! Kanlı ordu İsrail’in kuruluşu Gazze’nin yıkılış simgesi oldu

İsrail, önceki akşam 19.48'de Gazze'deki Al Ahli Baptist Hastanesi'ni vurdu. MK-84 bombasıyla vurulduğu iddia edilen hastanede büyük bir çoğunluğu kadın ve çocuk olan 471 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili farklı iddialar ortaya atıldı.
İsrail, önceki akşam 19.48'de Gazze'deki Al Ahli Baptist Hastanesi'ni vurdu. MK-84 bombasıyla vurulduğu iddia edilen hastanede büyük bir çoğunluğu kadın ve çocuk olan 471 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili farklı iddialar ortaya atıldı.
İngiliz medyasına göre hastanenin Doğu, Batı ve Kuzey bölümüne 3 bomba fırlatıldı. Ancak bunların füze olabileceği de yine İngiliz medyasında öne çıktı.
MK-84 bombasının sığınak delici gücü nedeniyle hasarı ve bilançoyu ağırlaştırdığına dikkat çekildi. Saldırının yaşandığı saatlerle ilgili de 3 farklı açıklama geldi. İlki yerel saatle 19.48, ikincisi 19.51 ve diğeri de 19.54 olduğu iddia edildi. Ancak uzmanlar, 19.48'in İsrail'in kuruluş tarihi 1948'in mesajı olarak gösterildi. Gazze'de Filistinli Sağlık Bakanı Dr Eşref El-Kudra, El-Ahli Hastanesi'ndeki durumu "emsalsiz ve tarif edilemez" olarak nitelendirdi. Filistinli Bakan El-Kudra, "Doktorlar ameliyatları anestezisiz yapıyor. İsrail böyle bir hastaneyi vurarak terörist devlet olduğunu bir kez daha dünyaya ilan etti" dedi. Amerikan Kilisesi tarafından fonlanan ve içinde bir de kilise bulunan hastaneye sığınmış halde yaklaşık 4 bin kişinin olduğu açıklandı. Netanyahu, hastane saldırısını kendilerinin yapmadığını iddia etti.
İSRAİL BU KEZ HASTANE YAKININI VURDU
İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına dün akşam da devam etti. Savaş uçakları, Tel el-Hawa semtinde bulunan Al-Quds Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı düzenledi. Hastanede yerinden edilmiş 8 binden fazla Filistinlinin bulunduğu açıklandı.
BATTIKCA 'BATI'YOR
İsrail, Gazze'de soykırım yaparken Batı yine bu durumu görmezden geldi. Son olarak hastanede sivilleri katleden saldırıda da aynı tavrı sergiledi. ABD merkezli New York Times gazetesi, üç kez başlık değiştiği haberinde, önce "hava saldırısı" ifadesini kullandı, ardından bunu "patlama" şeklinde değiştirdi. BBC'nin Türkçe servisi de saldırının İsrail tarafından düzenlendiğinin kesin olmadığı yönünde algı oluşturma çabasına girişti.
ABD Başkanı Biden'ın, "Karşı taraf yaptı" cümlesi skandal olarak yorumlanırken, Avrupa Birliği'nin açıklamaları tepki çekti. Sürekli "İsrail'in dostlarıyız" diyen AB Komisyonu Başkanı Ursula Gertrud von der Leyen, hastaneyi vurmanın hiçbir mazeretinin olamayacağını söyledi. İsrail'i suçlamayan Leyen, "Tüm gerçekler ortaya çıkarılmalı. Saldırıyı kınıyorum" dedi. Fransa da olayı kınamakla kaldı.
KATİL İSRAİL
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, yurt genelinde binlerce kişi meydanlarda toplandı. Protesto gösterileri düzenleyen vatandaşlar, "Katil İsrail, Kahrolsun İsrail" sloganları attı. Bazı illerde ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyüş yapmak isteyen Gazze destekçileri, taşkınlık yaptı. Polis kendilerine engel olmaya çalıştı. 81 ilde camilerde ölen Filistinliler için sela okunurken, gıyabi cenaze namazı da kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde İsrail'in okunan selanın ardından öğle ve ölenler için gıyabi cenaze namazını kıldırdı.
SİSİ TEDİRGİN
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistinliler'i istemediğini belirtti. "Gazze'de şu an yaşanan, sivilleri Mısır'a göçe sürükleme girişimidir. Filistinliler'in topraklarından sürülmesini reddediyoruz. Sina Yarımadası'nın İsrail'e yönelik bir terör üssüne dönüşmesini istemiyoruz. Milyonlarca Mısırlı, Filistin halkının yerinden sürülmesi fikrine karşı gösteriler düzenlemeye hazır" dedi.
PUTİN'DEN ABD'YE GÖZDAĞI
Rusya Devlet Başkanı Putin, ziyaret için gittiği Çin'in başkenti Pekin'de konuştu: Hastaneye yapılan saldırı tam bir felaket. Hipersonik füzeler taşıyan savaş uçaklarımız, Karadeniz'de devriye uçuşları yapacak. Akdeniz'de konuşlu Amerikan uçak gemileri, Karadeniz'deki Rus hipersonik füzelerinin menzili içinde. Bu bir tehdit değil, sadece gerçek. Rusya Hava Kuvvetleri adına sizi bilgilendirmek isterim.
MECLİS TEK YÜREK
TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP, YSP, MHP, İYİ Parti ve SP grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla İsrail'in Gazze'de hastaneleri bombalamasına ortak kınama bildirisi yayımladı. "İsrail'in saldırılarını esefle karşılıyoruz. Bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını, uluslararası toplum kuruluşlarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı
SINIRDA 'TOP'LANDI
İsrail, Gazze sınırına tanklarla yığınak yaptı. Binlerce top mermilerini hazırladı. Filistinliler'in üzerine atmak için fırsat kolladı.