Katliamın şifresi 1948! Kanlı ordu İsrail’in kuruluşu Gazze’nin yıkılış simgesi oldu

MK-84 bombasının sığınak delici gücü nedeniyle hasarı ve bilançoyu ağırlaştırdığına dikkat çekildi. Saldırının yaşandığı saatlerle ilgili de 3 farklı açıklama geldi. İlki yerel saatle 19.48, ikincisi 19.51 ve diğeri de 19.54 olduğu iddia edildi. Ancak uzmanlar, 19.48'in İsrail'in kuruluş tarihi 1948'in mesajı olarak gösterildi. Gazze'de Filistinli Sağlık Bakanı Dr Eşref El-Kudra, El-Ahli Hastanesi'ndeki durumu "emsalsiz ve tarif edilemez" olarak nitelendirdi. Filistinli Bakan El-Kudra, "Doktorlar ameliyatları anestezisiz yapıyor. İsrail böyle bir hastaneyi vurarak terörist devlet olduğunu bir kez daha dünyaya ilan etti" dedi. Amerikan Kilisesi tarafından fonlanan ve içinde bir de kilise bulunan hastaneye sığınmış halde yaklaşık 4 bin kişinin olduğu açıklandı. Netanyahu, hastane saldırısını kendilerinin yapmadığını iddia etti.