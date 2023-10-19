İspanya’dan planlı soykırım açıklaması! Bakan Ione Belarra hükümetten İsrail ile diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını istedi

Bakan Belarra, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün (hükümetteki) ortağımız Sosyalist İşçi Partisinden (PSOE) İsrail tarafından Filistin halkına karşı yürütülen bu planlı soykırıma karşı mücadelede daha ciddi davranmamızı istedim. Bunun için de İsrail devletiyle diplomatik ilişkilerimizi acilen askıya almamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Belarra, bu "soykırım"ın siyasi sorumlularına karşı örnek teşkil edecek ekonomik yaptırımların uygulanması için Avrupa düzeyinde bir görüşme yapılması gerektiğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya çok sayıda yaptırım uygulandığını hatırlatan Belarra, "Bence bunları İsrail'e, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya, onun savunma bakanına ve Filistinlilere toplu bir ceza uygulamaya karar veren diğer siyasi sorumlulara karşı uygulamakta çok geç kalıyoruz." diye konuştu.