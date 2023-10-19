İşgalci İsrail’den görülmemiş alçaklık: Kasıtlı olarak ekmek kuyruğu bulunan fırınları vuruyorlar!

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail bombardımanlarında önünde ekmek kuyruğunda bekleyen insanların bulunduğu 5 fırın ve çevresinin hedef alındığı kaydedildi.

İşgalci İsrail 'in "önünde ekmek kuyruğu olan" fırınları ve çevresini kasıtlı vurduğunu belirtti.

İsrail 'in fırınlar ve çevresini kasıtlı hedef aldığı ifade edilen açıklamada, vurulan fırınların çevresinde çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

"İsrail'in suç işleme konusunda kırmızı çizgisinin olmadığı" ve fırınları hedef alarak, "Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştirmeyi" amaçladığı belirtilen açıklamada, uluslararası topluma, kararlı bir duruş sergileyerek, İsrail'in durdurulması için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.