Hastaneyi vurarak eşi benzeri görülmemiş vahşete imza atan soykırımcı İsrail’in manipülasyonu tek tek çürütüldü

ALGILARLA PERDELEMEYE ÇALIŞTILAR Kan ile gözü dönmüş İsrail saldırı sonrası kirli algı ve manipülasyonlara hastane vahşetini perdeleme girişimine soyundu. Başta eli kanlı İsrail Başbakanı Netanyahu olmak üzere birçok İsrailli yetkili manipülasyon için düğmeye bastı.





IDF Sözcüsü Hagari ise kaynak olarak Al Jazeree'de yer alan görüntülerle oynayarak, "Siz benden kanıt istiyorsunuz benden kanıt almanıza gerek yok, yapmanız gereken tek şey bunu canlı yayınlayan Al Jazeera'a geçmek ve siz aslında görebiliyorum, sırf sizin için Al Jazeera olduğunu görmeniz için bir ekran yazısı aldım" ifadeleriyle kirli manipülasyonu sürdüdü.

ŞEYTANIN AVUKATI ABD!

Öte yanadan ABD ise tabiri caizse şeytanın avukatlığına soyundu. Hastane katliamı sonrası ABD Başkanı Joe Biden Tel Aviv'e gitti, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile sarmaş dolaş pozlar verdi. Biden, hastane saldırısının Tel Aviv'in yapmadığını söyleyerek soykırımcı İsrail'i aklamaya çalıştı. Ancak ortaya çıkan kamera görüntüleri hastaneyi İsrail savaş uçaklarının vurduğunu tescilledi.