Hastaneyi vurarak eşi benzeri görülmemiş vahşete imza atan soykırımcı İsrail’in manipülasyonu tek tek çürütüldü

İsrail günlerdir Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir vahşilikte soykırım yapıyor. Bebek, çocuk, kadın, genç ve yaşlı demeden nefes alan her canlıyı katlediyor.
İsrail günlerdir Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir vahşilikte soykırım yapıyor. Bebek, çocuk, kadın, genç ve yaşlı demeden nefes alan her canlıyı katlediyor.
DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE SAVAŞ SUÇU
Soykırımcı İsrail, ABD başta olmak üzere Batı'daki birçok devletin desteğini arkasına alarak dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçunu işliyor.
SİVİLLERİN SIĞINDIĞI HASTANEYE ÖLÜM YAĞDIRDI
Son olarak ise katil İsrail içinde çocuk ve kadınların bulunduğu El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. Saldırı sonucu yüzlerce kişiyi şehit etti.
ALGILARLA PERDELEMEYE ÇALIŞTILAR
Kan ile gözü dönmüş İsrail saldırı sonrası kirli algı ve manipülasyonlara hastane vahşetini perdeleme girişimine soyundu.
Başta eli kanlı İsrail Başbakanı Netanyahu olmak üzere birçok İsrailli yetkili manipülasyon için düğmeye bastı.
IDF Sözcüsü Hagari ise kaynak olarak Al Jazeree'de yer alan görüntülerle oynayarak, "Siz benden kanıt istiyorsunuz benden kanıt almanıza gerek yok, yapmanız gereken tek şey bunu canlı yayınlayan Al Jazeera'a geçmek ve siz aslında görebiliyorum, sırf sizin için Al Jazeera olduğunu görmeniz için bir ekran yazısı aldım" ifadeleriyle kirli manipülasyonu sürdüdü.
ŞEYTANIN AVUKATI ABD!
Öte yanadan ABD ise tabiri caizse şeytanın avukatlığına soyundu. Hastane katliamı sonrası ABD Başkanı Joe Biden Tel Aviv'e gitti, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile sarmaş dolaş pozlar verdi. Biden, hastane saldırısının Tel Aviv'in yapmadığını söyleyerek soykırımcı İsrail'i aklamaya çalıştı. Ancak ortaya çıkan kamera görüntüleri hastaneyi İsrail savaş uçaklarının vurduğunu tescilledi.
İSRAİL'İN MANİPÜLASYONU TEK TEK ÇÜRÜTÜLDÜ
Soykırımcı İsrail'in günlerdir sürdürdüğü manipülasyon oyunu kısa sürede elinden patlarken, son olarak ise Al Jazerre ekibinin detaylı incelemesiyle de açık açık yalan söyledikleri ortaya çıktı.
İşte tüm delilleriyle tüm gerçekler:
Dijital araştırma ekibinin İsrail'in iddialarını araştıramya karar verdi ve bu Al Jazeera videosunun yanı sıra birden fazla kaynaktan gelen birkaç videonun derinlemesine bir analizini yaptı ve olayların saniye saniye ayrıntılı bir zaman çizelgesini oluşturdu.
Al Jazerre'nın 18:45'te başlayan canlı yayınını analiz ederek olayların saniye saniye başarısız zaman çizelgesini oluşturdu.
Ekip 18:54:28 ardından 18:55:03 ardından 18:57:42'de Gazze'ye hastane yakınındaki bölgeyi hedef alan dört İsrail hava saldırısı tespit etti.Bu askeri saat akşam 7:00'dan hemen önce.
Ekip yerel olarak bu videoyu Tel Aviv'in güneyinde bulunan ve Gazze Şeridi'nin geniş bir görüntüsünü bir CCTV kamera tarafından çekilen başka bir videoyla çapraz referans güneyinde bulunan ve Gazze Şerdi'nin geniş bir görütünsünü gösteren vir CCTV kamere tarafından çekilen başka bir videoyla çapraz referans verdi.
Bu video Gazze'den gelen bir dizi roketaraları gösteriyor CCTV viode Demir Kubbe'nin bu roketlerin gidişini nasıl önlediğini açıkça gösteriyor. 18:59:03'teki Al Jazeera canlı yayınına baktığımız zaman ise Gazze'den fırlatılan tek bir roketi görüyoruz bu söz konusu bu roket İsrail CCTV videosunda da görülebiliyor.
15 saniye sonra Al Jazeera'in canlı yayını aynı roketin tam aynı saatte durdurulduğunu gösteriyor. 8:59:50 bu müdahale önceki müdahaleler de görülen aynı.
Akşam Kızdırma'ya sahip Al Jazeera canlı yayını tarafından çekilen videoya daha yakın bakıldığında, analiz edilen tüm yayınlara ve videolara göre roketin tamamen yok edildiği ve gökyüzünde parçalandığı görülüyor.
Sonuncusu hastanenin bombalanmasından önce Gazze'den fırlatıldı. Bu müdahaleden 5 saniye sonra Gazze'de bir patlama görülebiliyor. Ardından 2 saniye sonra çok daha büyük bir patlama meydana geliyor.
Bu saldırı El Ehli Baptist hastanesini vuran saldırı sonuç olarak Al Jazeera dijital araştırma ekibi İsrail Ordusu'nun çürütebilecek ve Gazze'deki El Ehli Baptist hastanesine yapılan saldırının başarısız bir roket fırlatmasından kaynaklanmadığını kanıtlayabilecek durumda.