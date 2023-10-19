Gazze’ye destek mitingine katılan İsraillilere tehdit: Onları Gazze’ye giden otobüslere bindireceğim

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana camileri, okulları ve hatta hastaneleri bombalayarak dünyanın gözü önünde Filistinlilere soykırım uygulayan İsrail, dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor. İşgalci ülkenin Başbakanı Benjamin Netanyahu kendi vatandaşlarından da tepki görüyor. Gazze'ye yapılan saldırılardan önce de İsrailliler tarafından protesto edilen ve istifası istenen Netanyahu için durum kritik hale gelirken İsrail polis şefinden protestoculara büyük bir tehdit geldi.

İSRAİLLİLER DE TEPKİ GÖSTERİYOR

İsrail'de de Netanyahu hükümetinin soykırımına tepki gösteren sesler çoğaldı. Gazze'deki soykırıma tepki gösteren İsrailliler eylem düzenlerken İsrail polisi Çarşamba günü Hayfa'da Gazze'ye destek mitinglerine katılan altı kişiyi tutukladı.

POLİS ŞEFİNDEN TEHDİT: SİZİ GAZZE'YE GÖNDERİRİM

İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai, İsrail polisinin TikTok kanalında yayımladığı bir videoda İsrail'in soykırımına tepki gösteren ve Gazze'ye destek veren İsraillileri resmen tehdit etti. İsraillileri açıkça tehdit eden Shabtai, "Gazze'yle özdeşleşmek isteyen herkesi bekliyoruz. Şimdi onları Gazze'ye giden otobüslere bindireceğim." dedi.

İÇ SAVAŞ BEKLENİYORDU

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılardan önce de İsrailliler Netanyahu'ya istifa çağrıları yapıyordu. Başbakan Netanyahu'nun önerdiği yargı reformu teklifinin ardından aylarca sokaklara eyleme çıkan İsrailliler polisle çatışırken ülkede iç savaş çıkacağı söyleniyordu.