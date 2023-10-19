Almanya katil İsrail’e arka çıkmayı sürdürüyor!

ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sistematik bir katliam süreci yürütüyor.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vuracak kadar katliamın dozunu artırdı.
Batı dünyas ise bu katliama sessiz kalmayı tercih ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.