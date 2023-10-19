Almanya katil İsrail’e arka çıkmayı sürdürüyor!

Batı dünyas ise bu katliama sessiz kalmayı tercih ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz , İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vuracak kadar katliamın dozunu artırdı.

ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

Scholz, Federal Mecliste yaptığı konuşmada, "Hepimize düşen önemli bir görev de rehinelerin ve kaçırılanların serbest bırakılmasıdır. Rehinelerin tümü ön koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır." dedi.

Hamas'ın elindeki rehinelerin Tel Aviv'deki bazı akrabalarıyla konuştuğunu aktaran Scholz, "Bana durum hakkında ne hissettiklerini, duygularını, akrabaları ve sevdikleri için korkularını ve endişelerini anlatmaları çok zordu. Bu beni derinden etkiledi ve hala da etkisinden kurtulamıyorum." ifadesini kullandı.

Şansölye, İsrail'i ziyaretinde kendisi için önemli olanın; Almanya'nın yerinin kesinlikle İsrail'in yanı olduğuna işaret etti.

Gazze'ye insani yardım sağlamanın yollarının bulunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Scholz, bölgeye yaptığı ziyaretindeki görüşmelerin kilit noktasının bu konu olduğunun altını çizdi.