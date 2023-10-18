İSRAİL'İN GÖZÜNDE FİLİSTİNLİLER "İNSAN" DEĞİL
Soykırımcı devletin eski başbakanı Bennett, İsrail'in diğer katil yöneticileri gibi Filistinlileri "hayvan" olarak nitelendirdi ve "İsrail'in mücadelesi hayvan terörüne karşı mücadeledir" ifadesini kullandı.
İSRAİL'İN İKİNCİ CEPHE KORKUSU
İsrail'in İran öncülüğündeki cephenin fay hattında bulunduğunu belirten Bennett, savaşta ikinci cephe korkusunu da şu sözlerle ifade etti:
Hamas tek düşman değil. Bu Tahran merkezli bir terör ahtapotun kollarından sadece biri. Diğer kolları Suriye ve Lübnan'ı yakalıyor ve Körfez'deki Arap uluslarını ele geçirmeye çalışıyor. Bu düşmana bir bütün olarak bakmamız ve onunla yeni, sofistike ve şaşırtıcı yollarla yüzleşmemiz gerektiğini anlamamız gerekiyor.
FİLİSTİNLİLERİ CANLI KALKAN YAPACAKLAR
Gazze'de günlerdir sivilleri bombalayan, dün akşam sivillerin tedavi gördüğü bir hastaneyi hedef alan soykırımcı ülkenin eski başbakanı, dünyanın gözü önünde uyguladıkları soykırımın suçunu da Filistinlilere yükledi. "Hamas sivillerimizi katlederken Filistinli sivillerin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğiz." İfadelerini kullanan Bennett, "Gazze'de siviller canlı kalkan olarak öldürülürse Hamas onları da öldürmüş olur." Sözleri ile İsrail'in Filistinli sivilleri hedef almaya devam edeceğini açıkça dile getirdi.
TEK ÇARELERİ KORKU İKLİMİ OLUŞTURMAK
İsrail'in dünyadan destek istediğini hatırlatan Bennett, "İsrail'İn geleceği dünyanın acımasına değil, düşmanlarımızın yüreklerindeki korkuya bağlı." İfadesi ile İsrail'in içinde bulunduğu acziyeti, savaşarak değil ancak düşmanlarına korku aşılayarak kazanabilme şanslarının olduğunu da itiraf etti.
MUHALİF İSRAİLLİLERE ÇAĞRI
İsrail, son aylarda Netanyahu hükümetinin yargı reformu paketi dolayısıyla ülke çapında protestolara sahne oluyordu. Yargı reformuna karşı çıkan İsraillilerin Netanyahu karşıtı eylemleri çatışmalarla sonuçlanırken İsrail'de bir iç savaş patlak vermesi bekleniyordu. Bennett, çatırdayan ülkesini Filistinli sivillere karşı harekete geçirebilmek için yargı reformuna karşı çıkan İsraillilere yönelik şu ifadeleri kullandı:
Önümüzdeki günlerde, haftalarda, belki de aylarda benzeri görülmemiş büyüklükte bir savaş başlatmaktan başka seçeneğimiz kalmayacak. Sağcı, solcu, dindar ve laik tüm İsrailliler, özellikle hükümetin yargı reformu konusunda son dokuz aydır dikkatlerini dağıtan siyasi tartışmaları bir kenara bırakıp bu savaşıyor.
ABD Başkanı Joe Biden, bugün İsrail'e düzenlediği ziyarette Filistinli sivillere karşı soykırımcı ülkeye verdiği desteği dünya sahnesinde gösterdi. Bennett ise Biden'ın ziyaretine minnettar olduklarını belirtti.
İsrail'in Gazze'nin Hamas'tan arındırılmasını öncelediğini söyleyen Bennett, bu savaşın çok daha uzun süreceğini işaret etti.