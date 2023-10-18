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Vahşi, katil, barbar İsrail asla geri adım atmayacak! Terör devletinin eski başbakanından korku itirafı ve korkunç soykırım planı!

Hamas’ın Aksa Tufanı ile büyük bir şoka uğrayan İsrail, Gazze'de masum sivillerin bulunduğu hastaneyi bombalayacak kadar barbarca bir soykırım uygularken, dünyanın gözü önünde vahşet ve katliamı tırmandırmayı planlıyor. İşgalci İsrail'in tam bir tetitkçisi gibi yayınlar yapan Batı medyasının İngiliz kanadı The Economist'te İsrail eski Başbakanı Naftali Bennett'in yayınladığı bir makalede, terör devleti gibi davranan İsrail'in katliamdan vazgeçmeyeceği ve insanlıktan nasıl çıktıklarının itirafları geldi. İsrail’in de acziyetini açıkça itiraf eden Bennett, "Geleceğimiz düşmanlarımızın kalplerine korku salmaya bağlı" dedi, masum Filistinlilere yönelik barbarca soykırımın devam edeceğini işaret etti.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 16:49 Güncelleme 18 Ekim 2023, 17:01
Vahşi, katil, barbar İsrail asla geri adım atmayacak! Terör devletinin eski başbakanından korku itirafı ve korkunç soykırım planı!

Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi sabahı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nu ile büyük bir şoka uğrayan ve süper güç olma iddiası suya düşen İsrail, intikamını Gazze'de Filistinlilere soykırım uygulayarak almaya çalışıyor. Soykırımcı İsrail, ikinci cephe korkusuyla katliama devam ederken eski Başbakan Naftali Bennett, İsrail'in çaresizliğini resmen itiraf etti.

ESKİ BAŞBAKAN BENNET İSRAİL'İN ACZİYETİNİ AÇIĞA ÇIKARDI

İngiliz the Economist dergisine korkunç bir yazı yazan Bennett, İsrail'in geleceğinin düşmanlarının kalplerine korku salmaya bağlı olduğunu belirtti ve bölgesel düşmanlarla yeni yöntemlerle mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

"AKSA TUFANI İLE HER ŞEY DEĞİŞTİ"

7 Ekim sabahına kadar İsraillilerin kendilerini "teknoloji alanında çalışan, kayak tatilleri planlayan ve tasasız bir şekilde sağlık tatillerine çıkan bir Batı toplumu" olarak hissettiklerini söyleyen Bennett, Aksa Tufanı Operasyonu ile her şeyin değiştiğini belirtti.

İsrail dünyanın gözü önünde Filistinlilere soykırım uygularken Aksa Tufanı Operasyonu hakkında gerçeği yansıtmayan iddialar ortaya atan Bennett, İsrail'in korkusunu da tekrar gözler önüne serdi ve operasyon için "Holokost'tan bu yana görmediğimiz manzaralara tanık olmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GÖZÜNDE FİLİSTİNLİLER "İNSAN" DEĞİL

Soykırımcı devletin eski başbakanı Bennett, İsrail'in diğer katil yöneticileri gibi Filistinlileri "hayvan" olarak nitelendirdi ve "İsrail'in mücadelesi hayvan terörüne karşı mücadeledir" ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN İKİNCİ CEPHE KORKUSU

İsrail'in İran öncülüğündeki cephenin fay hattında bulunduğunu belirten Bennett, savaşta ikinci cephe korkusunu da şu sözlerle ifade etti:

Hamas tek düşman değil. Bu Tahran merkezli bir terör ahtapotun kollarından sadece biri. Diğer kolları Suriye ve Lübnan'ı yakalıyor ve Körfez'deki Arap uluslarını ele geçirmeye çalışıyor. Bu düşmana bir bütün olarak bakmamız ve onunla yeni, sofistike ve şaşırtıcı yollarla yüzleşmemiz gerektiğini anlamamız gerekiyor.
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FİLİSTİNLİLERİ CANLI KALKAN YAPACAKLAR

Gazze'de günlerdir sivilleri bombalayan, dün akşam sivillerin tedavi gördüğü bir hastaneyi hedef alan soykırımcı ülkenin eski başbakanı, dünyanın gözü önünde uyguladıkları soykırımın suçunu da Filistinlilere yükledi. "Hamas sivillerimizi katlederken Filistinli sivillerin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğiz." İfadelerini kullanan Bennett, "Gazze'de siviller canlı kalkan olarak öldürülürse Hamas onları da öldürmüş olur." Sözleri ile İsrail'in Filistinli sivilleri hedef almaya devam edeceğini açıkça dile getirdi.

TEK ÇARELERİ KORKU İKLİMİ OLUŞTURMAK

İsrail'in dünyadan destek istediğini hatırlatan Bennett, "İsrail'İn geleceği dünyanın acımasına değil, düşmanlarımızın yüreklerindeki korkuya bağlı." İfadesi ile İsrail'in içinde bulunduğu acziyeti, savaşarak değil ancak düşmanlarına korku aşılayarak kazanabilme şanslarının olduğunu da itiraf etti.

MUHALİF İSRAİLLİLERE ÇAĞRI

İsrail, son aylarda Netanyahu hükümetinin yargı reformu paketi dolayısıyla ülke çapında protestolara sahne oluyordu. Yargı reformuna karşı çıkan İsraillilerin Netanyahu karşıtı eylemleri çatışmalarla sonuçlanırken İsrail'de bir iç savaş patlak vermesi bekleniyordu. Bennett, çatırdayan ülkesini Filistinli sivillere karşı harekete geçirebilmek için yargı reformuna karşı çıkan İsraillilere yönelik şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki günlerde, haftalarda, belki de aylarda benzeri görülmemiş büyüklükte bir savaş başlatmaktan başka seçeneğimiz kalmayacak. Sağcı, solcu, dindar ve laik tüm İsrailliler, özellikle hükümetin yargı reformu konusunda son dokuz aydır dikkatlerini dağıtan siyasi tartışmaları bir kenara bırakıp bu savaşıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün İsrail'e düzenlediği ziyarette Filistinli sivillere karşı soykırımcı ülkeye verdiği desteği dünya sahnesinde gösterdi. Bennett ise Biden'ın ziyaretine minnettar olduklarını belirtti.

İsrail'in Gazze'nin Hamas'tan arındırılmasını öncelediğini söyleyen Bennett, bu savaşın çok daha uzun süreceğini işaret etti.


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