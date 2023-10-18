Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi sabahı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nu ile büyük bir şoka uğrayan ve süper güç olma iddiası suya düşen İsrail , intikamını Gazze 'de Filistinlilere soykırım uygulayarak almaya çalışıyor. Soykırımcı İsrail, ikinci cephe korkusuyla katliama devam ederken eski Başbakan Naftali Bennett, İsrail'in çaresizliğini resmen itiraf etti.

İngiliz the Economist dergisine korkunç bir yazı yazan Bennett, İsrail 'in geleceğinin düşmanlarının kalplerine korku salmaya bağlı olduğunu belirtti ve bölgesel düşmanlarla yeni yöntemlerle mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

"AKSA TUFANI İLE HER ŞEY DEĞİŞTİ"

7 Ekim sabahına kadar İsraillilerin kendilerini "teknoloji alanında çalışan, kayak tatilleri planlayan ve tasasız bir şekilde sağlık tatillerine çıkan bir Batı toplumu" olarak hissettiklerini söyleyen Bennett, Aksa Tufanı Operasyonu ile her şeyin değiştiğini belirtti.

İsrail dünyanın gözü önünde Filistinlilere soykırım uygularken Aksa Tufanı Operasyonu hakkında gerçeği yansıtmayan iddialar ortaya atan Bennett, İsrail'in korkusunu da tekrar gözler önüne serdi ve operasyon için "Holokost'tan bu yana görmediğimiz manzaralara tanık olmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.