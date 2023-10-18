Mark Zuckerberg’den yeni hamle! Sosyal medya sansürünün kapsamı genişledi: Filistin’in sesini kesmeye çalışıyorlar

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırıların dozunu artıran İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden adeta soykırıma başladı.

ELEKTRİK SU KESİLDİ HASTANE VURULDU

Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İsrail bir de fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail son olarak dün dünyanın vicdanını sızlatan bir alçaklığa imza attı.



İşgalci İsrail Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda çoğunluğu kadın ve çocukların olduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti.