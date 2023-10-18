İsrail içinde çocuk ve kadınların da olduğu hastaneyi vurdu! Sınırsız katliam: 500 ölü

ABD 2 BİN ASKER GÖNDERİYOR

Washington, İsrail'e destek amacıyla 'özel seçilen' 2 bin asker yolluyor. Bu timin, savaşmayacağı, sadece 'danışmanlık' hizmetinde bulunacağı iddia ediliyor.





'GIGI'ZLİ TEHDIT!

Filistin asıllı model Gigi Hadid'in Gazze'ye destek vermesi İsrail'i kızdırdı. Devletin resmi Instagram hesabından "Bir haftadır rahat uyuyor musun Gigi? Seni görüyoruz" mesajı yollandı.



İsrail, "Oraya gidin" dediği Gazze'nin güneyini de bombaladı 3 BİN 500 Filistinli öldü, 12 bin 850 kişi yaralandı. Hamas, elinde 250 esir bulunduğunu, 19'unun İsrail saldırısında öldüğünü açıkladı. Öldürülen gazeteci sayısı 13'e çıktı. Jerusalem Post, "İsrail'in gözü Hizbullah'ta" yazdı. ABD Başkanı Biden'ın, bugün İsrail'de olacağı vurgulandı.



İSRAİL SAVUNMA BAKANI GALLANT: Akdeniz'de ABD bayrağının ne anlama geldiğini herkes biliyor.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI HASTANEYI VURDU: TOPLU KATLİAM 500 ÖLÜ

İsrail, çocukları ve kadınları öldürmeye devam etti. Dün akşam savaş jetleri, Gazze Şeridi'nde bulunan Al Ahli Arab Hastanesi'ne saldırdı. Aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de yaralandı. Hastane enkazında çok sayıda kişinin bulunduğu açıklandı. Filistinli yetkililer, ölü sayısının bini geçebileceğini vurguladı. Can verenler arasında İsrail bombalarından kaçıp hastaneye sığınan Gazzeliler'in de bulunduğu öğrenildi. Vahşetin ardından Şifa Tıp Kompleksi'ne onlarca ölü ve yaralı getirildi. Hamas, "İsrail'in hastane katliamı yeni bir 'soykırım' suçudur. Bu gece sabah olmayacak" açıklamasını yaptı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, "Hamas, elindeki rehineleri bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden gelen yüzlerce ton patlayıcıdır" mesajını paylaştı. Pentagon, "İsrail'e Hamas'ı ortadan kaldırması için güvenlik sistemlerini veriyoruz. Bu masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor. ABD, İsrail'i savaş yasalarına uymayaya çağırıyor" dedi. Biden ile görüşmesini iptal eden Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 3 günlük yas kararı aldıklarını açıkladı.

İNSANLIK SUÇU İŞLENDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, YSP ve SP grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla kınama bildirisi yayınlandı. Bildiride "İnsanlık suçu olan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz" denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İsrail'in masum sivilleri katletmesi insanlığın bittiği nokta olmuştur" diye konuştu.





NOTLAR

- İsrail istihbaratı itiraf etti: Hamas'ın sızmasını bir türlü engelleyemedik.

- İsrail saldırılarında her 5 dakikada 1 Filistinli hayatını kaybediyor.

- BM: İsrail, sivilleri gönderdiği yerleri bile vurmaya devam ediyor.

- UNICEF: Gazze'de su bitti. Çocuklar kirli suları içmek zorunda kalıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN