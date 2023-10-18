Hamas’tan kritik rehine açıklaması geldi! İşte İsrailli esirlerden ilk görüntü

Hamas'ın "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e karşı başlattığı saldırıda esir aldığı 250 kişinin, Gazze'de tutulduğu anlaşıldı. Özellikle esir takası ile ilgili Katar'da diplomatik çabalar yoğunlaştı. Hamas, ellerinde 250 rehinenin bulunduğunu belirterek, "Onlar esir değil, misafirimiz " açıklaması yaptı. Ankara da hem İsrail, hem de Filistin ile görüşüp bu konuda arabuluculuk yapabileceğini hatırlattı. Hatta İçişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin garantör ülke olabileceğini de vurguladı. Bu arada Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrailli bir rehinenin görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde Fransız vatandaşı İsrailli Mia Shem, "Merhaba. Ben Mia Shem, 21 yaşındayım. Şu anda Gazze'deyim. Cumartesi sabahı bir partideydim. Elimden ağır yaralandım. Gazze'deki hastanede 3 saat boyunca elimden ameliyat oldum. Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar, her şey yolunda. Sadece bir an önce anne, babamın, kardeşlerimin yanına dönmek istiyorum. Beni mümkün olan en kısa sürede buradan çıkarın lütfen" ifadesini kullandı. Basın toplantısında konuşan genç kızın annesi ise kızının bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaptı.