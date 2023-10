Hamas’tan kritik rehine açıklaması geldi! İşte İsrailli esirlerden ilk görüntü

Görüntülerde Fransız vatandaşı İsrailli Mia Shem, "Merhaba. Ben Mia Shem, 21 yaşındayım. Şu anda Gazze'deyim. Cumartesi sabahı bir partideydim. Elimden ağır yaralandım. Gazze'deki hastanede 3 saat boyunca elimden ameliyat oldum. Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar, her şey yolunda. Sadece bir an önce anne, babamın, kardeşlerimin yanına dönmek istiyorum. Beni mümkün olan en kısa sürede buradan çıkarın lütfen" ifadesini kullandı. Basın toplantısında konuşan genç kızın annesi ise kızının bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaptı.