Hamas Siyonist ütopyayı yerle bir etti! İngiliz basını yazdı: Yahudi yerleşimciler Gazze Şeridi’ne nasıl dönecek?

İşgalci İsrail hükümeti Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından 31 bin nüfuslu Sderot gibi şehirleri tahliye etti. On binlerce İsrailli çatışmalardan kaçtı. Gazze Şeridi'nde İsraillilerin kaçtığı bölgede sivillerin yerini İsrail askerleri aldı.

Bar-Ilan Üniversitesi düşünce kuruluşu BESA'nın yöneticisi olan Shamir, "Hamas İsrail'in misillemesinin etkisini azaltırsa bu çok büyük bir stratejik yenilgi olur çünkü hiçbir İsrailli oraya dönüp yaşayamaz." dedi.

Financial Times ünlü, tek gözlü İsrail li General Moşe Dayan'ın "Yıllardır Gazze'deki mülteci kamplarında oturuyorlar ve biz onların gözü önünde atalarının yaşadığı toprakları, köyleri mülkümüze dönüştürüyoruz. Sınır çizgisinin ötesinde, huzurun yolumuzu karartacağı günü bekleyen bir nefret ve intikam arzusu denizi kabarıyor." şeklindeki sözlerini hatırlattı ve "Yaklaşık 70 yıl sonra bu deniz 2,3 milyon Gazze sakinini kontrol altına almak için inşa ettiği yüksek teknolojili çitleri aştı." ifadesini kullandı.

Yahudi yerleşimcilerin bölgeden ayrıldıktan sonra mümkün olduğunca bir arada kalmaya çalıştığını belirten Financial Times, 70 yaşındaki Batia Holin isimli Yahudi yerleşimcinin Kfar Aza'ya düzenlenen saldırıya kadar Filistin yerleşim bölgesine yakın tüm sınır bölgesinin yüzde 95 oranında cennet olduğuna inandığını belirtti ve Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar için kullandığı "Ve yüzde 5'i cehennemdir." şeklindeki sözlerini vurguladı.

İSRAİLLİLERİN ORDUYA DA NETANYAHU'YA DA GÜVENİ KALMADI

Financial Times'ın aktardığına göre Holin'in kızı bir daha Kfar Aza'ya dönmeyi düşünmüyor. Holin ise ancak Hamas'ın tamamen yok edilmesi durumunda bölgeye dönebileceğini söylüyor.

34 yaşındaki Keren Flash ve 38 yaşındaki Avidor Schwartzman ise "Yarattığımız bu uyumlu, ütopik toplumda yeniden güvende hissetmek için ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz." Dedi. Schwartzman çifti İsrail ordusunun kendilerini koruma becerisinin yanı sıra hükümete olan inançlarını kaybettiklerini belirtti. Financial Times ise "Netanyahu Hamas'ı ezici bir şekilde yeneceğine dair söz verdi ama bu o kadar kanlı ve karmaşık bir görev ki İsrail bunu nasıl başaracağından emin değil." İfadelerini kullandı.