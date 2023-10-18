Filistinli çocuklar ölümü böyle bekliyor! İsrail’in Gazze’deki soykırımına destek veren ülkeler utanır mı?

'BU BİR SOYKIRIM'

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in hastane bombalamasının "savaş suçu" olduğu belirtilirken, bunun aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu kaydedildi. Hamas'tan yapılan açıklamada ise hastane saldırısının savaş suçu olduğu ve bir soykırım olduğu ifade edildi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de, saldırının İsrail'in "vahşetini" ve Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından sonraki "yenilgisinin" boyutunu doğruladığını söyledi. Haniye "ABD, İsrail saldırganlığını örtbas ettiği için hastane saldırısının sorumluluğunu üstleniyor" dedi. Hamas lideri, Batı Şeria'daki Filistinlileri de İsrail işgaline karşı ayaklanmaya çağırdı.

ÇOCUKLAR ÖLÜMÜ BÖYLE BEKLİYOR

Yaklaşık 350 kilometrekarelik alanda 2.5 milyon insanın yaşadığı Gazze Şeridi, günlerdir bombardıman altında. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan çocuklar ölümle burun buruna. Öyle ki avuçlarına isimlerini yazıyorlar, öldükleri takdirde aileleri teşhis edebilsin diye... Bu korkunç gerçeği BM'de dile getiren Filistinli diplomat Loureen Sayej, çok etkili bir konuşma yaptı. İşte diplomatın sözlerinden çarpıcı satır başları.

TOPLU MEZARLAR KAZILIYOR

"Bugün çocuklarımız evlerine bomba düştüğünde tanınmak için isimlerini avuçlarına yazıyorlar. Erkeklerimiz, kimlikli ve kimliksizleri gömmek için toplu mezarlar kazıyorlar. Kadınlarımız vücutlarındaki yanıkları sabunla temizliyor çünkü hastanelerde antiseptik kalmadı. Kurtarma ekiplerimiz hayatta kalabilmek için kana bulanmış ekmek yiyorlar. Sağlık görevlilerimiz hayat kurtarırken öldürüldü. Yaşlılarımız susuzluktan enkaz altında içecek su arıyor. Ailelerimiz yas tutma hakkından mahrum bırakılıyor.

ONLARDA İNSANLIK KALMAMIŞ

İnsanlığın kurtarıcısı gibi davranan dünyanın, insanlığın katledilmesine ortak olduğunu unutmayın. İnsan haklarından, insanlıktan söz ettiklerinde onlara inanmayın. Onlarda insanlık yok. İşgalci bir güç ve yetkililerinin böylesine insanlık dışı bir dil kullanması, toplu cezalandırma ve ayrım gözetmeksizin öldürme politikaları nasıl meşru görülebilir? Dünya 2023 yılında bu vahşeti, adaletsizliği nasıl sürdürebilir?"