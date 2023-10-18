Filistinli çocuklar ölümü böyle bekliyor! İsrail’in Gazze’deki soykırımına destek veren ülkeler utanır mı?

Saldırılarında sivil hassasiyeti gözetmeyen İsrail güçleri, dün Gazze'de bir katliam gerçekleştirdi. Günlerdir sağlık tesislerini hedef alan İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nde bulunan Baptist Hastanesi'ni (Al Ahli Arab Hastanesi) vurdu.
Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Filistin hükümetinin Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf ise, saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun hastaneye sığınan yerinden edilmiş Gazzeliler olduğunu duyurdu. Yetkililer, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu da bildirdi.
'OLANLAR KORKUNÇ'
El Cezire kanalına konuşan tıp doktoru Ziad Shehadah, saldırının bir katliam olduğunu belirterek, "Olanlar korkunç, çünkü bu insanların hepsi sivil. Evlerinden kaçtılar ve güvenli olduğuna inandıkları bir yere, uluslararası hukuka göre güvenli bir yer olan hastaneye ulaştılar. İnsanlar daha tehlikeli olduğunu düşünerek evlerini terk ediyor ve güvende olmak için okullarımıza, hastanelerimize taşınıyorlar. Ve bir dakika içinde hepsi hastanede öldürüldü" ifadelerini kullandı.