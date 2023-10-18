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Filistinli çocuklar ölümü böyle bekliyor! İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek veren ülkeler utanır mı?

Son dakika haberleri... Dünya 7 Ekim'den bu yana katil İsrail'in Filistin'deki soykırımına şahit oluyor. Kadın-çocuk farketmeksizin binlerce sivilin üzerine bomba yağdıran işgalci İsrail, dün insanlık dışı saldırılarından birini gerçekleştirdi. Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab hastanesini vuran İsrail, tedavi gören 500 kişinin daha katili oldu. Öte yandan bölgeden gelen yaralanmış çocuk görüntüleri de dünyanın içini parçalıyor. Her gün üzerlerine bomba yağan çocuklar, ölmeleri halinde aileleri cesetlerini teşhis edilebilsin diye isimlerini avuçlarına yazıyor. Gazze’deki bu dramı BM’de dile getiren Filistinli diplomat, “İnsanlık katlediliyor” diye isyan etti.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 09:48 Güncelleme 18 Ekim 2023, 10:11
Filistinli çocuklar ölümü böyle bekliyor! İsrail’in Gazze’deki soykırımına destek veren ülkeler utanır mı?

HABERİ
SESLİ DİNLE

Saldırılarında sivil hassasiyeti gözetmeyen İsrail güçleri, dün Gazze'de bir katliam gerçekleştirdi. Günlerdir sağlık tesislerini hedef alan İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nde bulunan Baptist Hastanesi'ni (Al Ahli Arab Hastanesi) vurdu.

Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Filistin hükümetinin Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf ise, saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun hastaneye sığınan yerinden edilmiş Gazzeliler olduğunu duyurdu. Yetkililer, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu da bildirdi.

'OLANLAR KORKUNÇ'
El Cezire kanalına konuşan tıp doktoru Ziad Shehadah, saldırının bir katliam olduğunu belirterek, "Olanlar korkunç, çünkü bu insanların hepsi sivil. Evlerinden kaçtılar ve güvenli olduğuna inandıkları bir yere, uluslararası hukuka göre güvenli bir yer olan hastaneye ulaştılar. İnsanlar daha tehlikeli olduğunu düşünerek evlerini terk ediyor ve güvende olmak için okullarımıza, hastanelerimize taşınıyorlar. Ve bir dakika içinde hepsi hastanede öldürüldü" ifadelerini kullandı.

'BU BİR SOYKIRIM'
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in hastane bombalamasının "savaş suçu" olduğu belirtilirken, bunun aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu kaydedildi. Hamas'tan yapılan açıklamada ise hastane saldırısının savaş suçu olduğu ve bir soykırım olduğu ifade edildi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de, saldırının İsrail'in "vahşetini" ve Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından sonraki "yenilgisinin" boyutunu doğruladığını söyledi. Haniye "ABD, İsrail saldırganlığını örtbas ettiği için hastane saldırısının sorumluluğunu üstleniyor" dedi. Hamas lideri, Batı Şeria'daki Filistinlileri de İsrail işgaline karşı ayaklanmaya çağırdı.

ÇOCUKLAR ÖLÜMÜ BÖYLE BEKLİYOR
Yaklaşık 350 kilometrekarelik alanda 2.5 milyon insanın yaşadığı Gazze Şeridi, günlerdir bombardıman altında. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan çocuklar ölümle burun buruna. Öyle ki avuçlarına isimlerini yazıyorlar, öldükleri takdirde aileleri teşhis edebilsin diye... Bu korkunç gerçeği BM'de dile getiren Filistinli diplomat Loureen Sayej, çok etkili bir konuşma yaptı. İşte diplomatın sözlerinden çarpıcı satır başları.

TOPLU MEZARLAR KAZILIYOR
"Bugün çocuklarımız evlerine bomba düştüğünde tanınmak için isimlerini avuçlarına yazıyorlar. Erkeklerimiz, kimlikli ve kimliksizleri gömmek için toplu mezarlar kazıyorlar. Kadınlarımız vücutlarındaki yanıkları sabunla temizliyor çünkü hastanelerde antiseptik kalmadı. Kurtarma ekiplerimiz hayatta kalabilmek için kana bulanmış ekmek yiyorlar. Sağlık görevlilerimiz hayat kurtarırken öldürüldü. Yaşlılarımız susuzluktan enkaz altında içecek su arıyor. Ailelerimiz yas tutma hakkından mahrum bırakılıyor.

ONLARDA İNSANLIK KALMAMIŞ
İnsanlığın kurtarıcısı gibi davranan dünyanın, insanlığın katledilmesine ortak olduğunu unutmayın. İnsan haklarından, insanlıktan söz ettiklerinde onlara inanmayın. Onlarda insanlık yok. İşgalci bir güç ve yetkililerinin böylesine insanlık dışı bir dil kullanması, toplu cezalandırma ve ayrım gözetmeksizin öldürme politikaları nasıl meşru görülebilir? Dünya 2023 yılında bu vahşeti, adaletsizliği nasıl sürdürebilir?"

AÇIK ÇAĞRI: HEMEN BU ÇILGINLIĞI DURDURUN
Loureen Sayej, uluslararsı topluma çağrıda bulundu: "En kötüsü henüz gelmedi. Katliamı durdurmak için açık çağrı yapıyoruz. İnsanlık ve sağlık sistemi çökerken, bu çılgınlık durdurulmazsa en kötüsü kesindir. Hepinizi büyük bir acıyla ama büyük bir güçle, insanlığın bu tür olayları önlemek için geliştirdiği kurallara uymaya çağırıyoruz."

NÜFUSUN % 66'SI ÇOCUK
Filistin Sağlık Bakanlığı, önceki gün Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurdu. Nüfusun yüzde 66'sının 18 yaş altı olduğu bölgede her gün çok sayıda çocuk hayatını kaybediyor veya ağır yaralar alıyor.

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