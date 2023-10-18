CANLI TAKİP | Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef aldı: Çok sayıda sivil şehit oldu! İşte vahşetin kan donduran görüntüleri

İşgalci İsrail abluka altında tuttuğu Gazze'de büyük bir katliama imza atıyor.
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daha da artırdı.
İşgalci İsrail abluka altında tuttuğu Gazze'de büyük bir katliama imza atıyor.
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daha da artırdı.
Kadın, çocuk dinlemeyen işgalci İsrail Filistinlileri fosfor bombalarıyla vururken Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Bölgede elektriği suyu ve gıda gidişini kesen İsrail'e ABD silah desteği sağlıyor. Batı ise savaş suçuna karşı gözlerini kapatıyor.
HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR
Katliamcı İsrail vahşetin dozunu her geçen gün arttırmaya devam ederken her türlü savaş suçunu işlemeye devam ediyor.
YENİ BİR SAVAŞ SUÇU DAHA
Son olarak sivilleri katletmek için fosfor bombası kullanarak büyük bir vahşete imza atan işgalci İsrail El-Mamedani Hastanesi'nin avlusunu hedef alarak yeni bir savaş suçu işledi.
Yüzlerce yerinden edilmiş Gazzeli, Hıristiyan hayır kurumlarının sponsor olduğu bir hastane olduğu için güvenli olacağını düşünerek hastanenin avlusuna sığınıyordu.
ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Katliamcı İsrail'in saldırısı sonucu Filistin Sağlık Bakanlığı çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail'in Gazze'deki El-Mamedani Hastanesi'ni bombalamasında ilk tahmine göre 200-300 kişi hayatını kaybetti" denildi.
ŞEHİT SAYISI 500'E YÜKSELDİ
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısı 500'e yükseldiği bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.
Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiğini söyledi. Filistin Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda en az 200 kişinin öldüğü kaydedilmişti.
HAMAS'TAN AÇIKLAMA: SOYKIRIM SUÇUDUR
İşgalçi İsrail'in saldırısı sonrası Hamas açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastane katliamı soykırım suçudur.. Siyonist işgalin Gazze Şehri El Ahli Hastanesi'nde gerçekleştirdiği ve çoğu yerinden edilmiş aileler, hastalar, çocuklar ve kadınlar olmak üzere yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği korkunç katliam, bu suçlunun çirkin yüzünü bir kez daha ortaya çıkaran bir soykırım suçudur.
Düşman ve onun faşist ve terörist hükümeti. Bu aynı zamanda Amerika ve Batı'nın bu suç işgaline verdiği desteği de açığa çıkarıyor. Uluslararası toplum ile Arap ve İslam ülkeleri, işgalin ve onun faşist ordusunun kibirini durdurmak ve 11. yıldır gerçekleştirdiği soykırımın hesabını sormak için yarın değil hemen şimdi sorumluluklarını üstlenmeli ve müdahale etmelidir. Zaten abluka altında olan bölgede art arda günler yaşandı" ifadeleri kullanıldı.
İSRAİL'DEN 2 SAATTE 2. HASTANE SALDIRISI
Arap basını duyurdu. Katil İsrail Han Yunus'taki Avrupa Hastanesini vurdu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÜNYAYA ÇAĞRI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistinde meydana gelen hastane saldırısını şu sözlerle kınadı: "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."
İşte dakika dakika hastane katliamında yaşananlar:
08.50 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 30'un üzerinde Filistinli daha hayatını kaybetti.
08.45 İsrail, Gazze için yeni tahliye emri çıkardı. İşgalci İsrail'in saldırılarının ilk günlerinde Gazze'den ayrılıp güneye doğru giden Filistinliler ise artık hiçbir yerin güvenli olmadığını, başka bir yerde ölmektense evlerinde ölmeyi tercih edeceklerini söylüyor.
08.23 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye olarak, bölgeye gemi hastane göndermeye, Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız." ifadesini kullandı.
03:55 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, el-Ehli Baptist Hastanesi katliamının benzersiz ve tarif edilemez olduğunu bildirdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sosyal paylaşım sitesinde, Bakanlık Sözcüsü el-Kudra'nın el-Ehli Baptist Hastanesinde saldırı sonrasındaki duruma ilişkin yaptığı açıklamalara yer verildi.
"Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez" değerlendirmesini yapan Kudra, hastanede saldırıya maruz kalanların durumunu şu ifadelerle aktardı:
"Yüzlerce kurban hastaneye ulaştı ve acil yardım ekipleri halen ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Kurbanların çoğu, çocuklar ve kadınlardı. Kurbanların bir kısmı kafaları kopuk, parçalanmış vücutları ve iç organları dışarı çıkmış şekilde geldi."
Kudra, kurbanların ve yaralıların sayısının, sağlık ekiplerinin ve ambulansların kapasitesini aştığına dikkati çekerek, "Doktorlar yerde ve koridorlarda anestezi olmaksızın ameliyatlar yapıyordu." dedi.
Çok sayıda kişinin halen ameliyat olmayı beklediğini aktaran Kudra, sağlık ekiplerinin yoğun bakımdaki diğer kişilerin hayatını kurtarmaya çalıştığına dikkati çekti.
Kudra, Gazze'de sağlık imkanlarının tükenmek üzere olduğunu "Tedavi imkanlarının fiilen tükendiğini ilan etmeye birkaç saat kaldı" ifadeleriyle dile getirdi.
03:45 IDF(İsrail ordusu)'in arapça facebook hesabında atıldıktan sonra silinen paylaşım kan dondurdu.
İsrail Ordusu-IDF'nin Arapçası: "Tıbbi malzeme ve sağlık personeli yetersizliği nedeniyle Gazze'deki Baptist Hastanesi'nde kalanların bombalanarak ötenazi ile öldürülmesine karar verildi."
03:00 Arap Birliği, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombalı saldırı nedeniyle bayrağın yarıya indirilerek 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.
Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hüssam Zeki, kuruma ait bayrağın yarıya indirilmesini istedi.
Söz konusu "3 günlük yas" kararının ise İsrail'in yüzlerce sivilin ölümüyle sonuçlanan Gazze Şeridi'ndeki hastaneye yaptığı saldırı nedeniyle alındığı bilgisine yer verildi.
02:30 Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı. KİK'ten saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasına tepki gösterilerek, bunun "vahşice bir saldırı" olduğu vurgulandı.
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.
02:13 BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, hastaneler ve tıbbi personelin uluslararası insani hukuk tarafından korunduğunu kaydetti.
01:55 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıyı "korkunç bir suç" şeklinde niteleyerek, "İşgal hükümeti tüm kırmızı çizgileri aştı" dedi.
Filistin resmi televizyon kanalında konuşan Abbas, Hastane saldırısının ardından Ürdün'deki ziyareti kestiğini ve geri döndüğünü söyledi.
Saldırının Filistinlilere ait olduğu yönündeki İsrail söylemini yalanlayan Abbas, "Gazze'deki Baptist Hastanesine yapılan saldırı İsrail tarafından işlenmiştir. Bu affedilmeyecek bir suçtur. İşgal hükümeti tüm kırmızı çizgileri aşmıştır. Bundan dolayı cezalandırma ve sorgudan kaçmalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
DÖRTLÜ ZİRVE İPTAL EDİLDİ
Olayın üzerine Mısır ve Ürdün ile görüştüğünü ifade eden Abbas, Amman'da ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılması planlanan dörtlü zirveyi iptal ettiğini açıkladı.
Abbas şöyle devam etti:
"İsrail'in hesaba çekilmesini ve halkımızın uluslararası bir koruma altına alınmasını istiyorum. Bu saldırıların, halkımıza karşı uygulanan bu suçların durması gerekiyor. 21 yüzyılda ikinci bir Nekbe olmasına izin vermeyeceğiz, fedakarlıklar ne kadar büyük olursa olsun. Akan kanın durması için gereken her şeyi yapacağız."
"KESİNLİKLE GİTMEYECEĞİZ"
Abbas, "Onlarca kararlar aldılar halkımızın uluslararası bir himaye altında olması için ancak bunları uygulamaya geçirmediler. Çünkü Amerika bunların uygulanmasını istemedi" dedi.
Filistin halkının bir kez daha göç ettirilmeyeceğini vurgulayan Abbas, "Filistin halkının vatan toprağında dimdik ayakta duracaktır. Kesinlikle gitmeyeceğiz, kesinlikle gitmeyeceğiz, kesinlikle gitmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden sorumluğunu yerine getirmesini isteyen Abbas, uluslararası kuruluştan "Katliamı kınamasını ve savaşı durdurmasını" talep etti.
İSRAİL'İN TOPRAKLARDAN ÇIKARMA PLANI GEÇMEYECEK
Filistin halkına seslenen Abbas, "İsrail'in, sizleri topraklarınızdan çıkarma planı geçmeyecek. Halkımız eğilmeyecek ve teslim olmayacaktır. Tüm ülkeler, göçe karşı durmuştur. Bu geceden itibaren uygun kararlar alınacaktır. Uygun kararların alınması için toplantılar ve görüşmeler sürecektir." diye konuştu.
Safların sıkı tutulması ve pusulayı şaşırmadan Filistin halkının düşmanlarının yararlanacağı fitnelere kapılmama çağrısında bulunan Abbas, tehlikeli bir merhale yaşadıklarını ve bundan ancak birlik ve dirlik içinde çıkılabileceğini vurguladı.
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.
01:42 İspanya, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı. İspanya, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı ve "katliam" olarak nitelendirdi.
İspanya Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Gazze'deki el-Ehli Hastanesinde yaşanan korkunç katliamı kınıyoruz. Masum sivil kurbanlarla dayanışma içindeyiz. Uluslararası insani hukuka saygı duyulmalı." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.
01:41 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya tepki göstererek, hiçbir şeyin bir hastaneye yapılan saldırıyı ve sivilleri hedef almayı haklı çıkaramayacağını belirtti.
Macron, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı, "Hiçbir şey bir hastaneye yapılan saldırıyı haklı çıkaramaz. Hiçbir şey sivilleri hedef almayı haklı çıkaramaz." ifadesini kullandı. Ülkesinin, Gazze'de çok sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybettiği hastane saldırısını kınadığını belirten Macron, düşüncelerinin saldırıda yaşamını yitirenlerle olduğunu kaydetti.
Macron, saldırıyla ilgili tüm gerçeğin ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, Gazze Şeridi'ne insani yardım erişiminin derhal sağlanması çağrısında bulundu.
01:04 İsrail sonrası yapacağı Ürdün ziyaretini erteleyen Biden, Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, yaralılara acil şifalar diledi.
01:03 Medvedev, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu belirtti.
00:43 Ürdün, başkent Amman'da bugün Kral Abdullah, Biden, Sisi ve Abbas arasında yapılması planlanan dörtlü zirveyi iptal etti.
22:55 Ürdün Kralı, ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeyi tek taraflı iptal etti.
00.17 Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed: "İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalayarak yüzlerce insanı öldürmesi, insanlık suçudur. Uluslararası toplum harekete geçmeli."
ŞEHİTLERİN ARASINDA DÜNYAYA SESLENDİ
00:26 Gazze Sağlık Bakanı, İsrail tarafından katledilen insanların ve çocukların ölü bedenleri arasında dünyaya seslendi. "İsrail bütün çocukları ve insanlarımızı öldürüyor. Dünyadan tek bir tepki gelmiyor. Ölüme terk edildik."
23:53: Avrupa Birliği: "Gazze'deki hastane saldırısı korkunç bir suçtur ve failleri hesap vermelidir."
23:35 Anglikan Kilisesi Lideri Başpiskopos Welby: "(İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısı) Bu, masum canların şok edici ve feci bir kaybıdır. Hastaneyi, Anglikan Kilisesi yönetiyordu."
23:27 Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "iğrenç katliam" ve "savaş suçu" olarak niteleyerek kınadı
23: 26 Pentagon: (İsrail'in hastaneye saldırısı) İsrail'e Hamas'ı ortadan kaldırması için güvenlik sistemlerini kesinlikle veriyoruz. Bu masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor.
23:17 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "İsrail ordusunun analizlerine göre teröristlerin roketleri ateşlediği yer ve zaman ile hastanenin vurulması arasında paralellik var. Bize gelen birçok istihbarata göre Gazze'deki hastanenin vurulmasından Hamas sorumludur."
23:16 Cezayir, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısının "kasıtlı" olduğunu belirterek kınadı.
23:13 Lübnan'dan sonra İran ve Irak, Filistin'deki Al-Ahli Baptist Hastanesi saldırısı sonrası ulusal yas ilan etti.
22:56 Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı en güçlü şekilde kınadı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin sorduğu soru üzerine yaptığı açıklamada, sivillerin barınma ve acil tedavi arayışında olduğu bir hastaneye saldırmanın "insanlık dışı ve savunulamaz" olduğunu belirtti.
İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, sivil nüfusun ve tesislerin ayrım gözetmeksizin hedef alınmasının uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğu ve savaş suçu teşkil ettiği vurgulandı.
Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardıman ve kuşatmasına derhal son verilmesi için uluslararası topluma acil önlemler alması çağırısında bulunuldu.
22:50 Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdı.
BAE'nin BM nezdinde Daimi Temsilciliği, toplantı çağrısını sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla duyurdu.
Mesajda, "Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırının ardından BAE ve Rusya, BMGK'yi Filistin'deki durumu görüşmek için acil toplantıya çağırdı." ifadesi kullanıldı.
BMGK'nin Dönem Başkanlığını yürüten Brezilya Daimi Temsilciliğinden AA muhabirine yapılan açıklamada, toplantı çağrısının görüşüldüğü, henüz karar alınmadığı bildirildi.
22:00 Dışişleri Bakanlığı: "Gazze'de bir hastanenin hedef alınmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz"
21:50 BM, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.
22:45 Ürdünden kınama: Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını şiddetle kınıyor, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanmasını ve savaşın derhal sona ermesini istiyoruz.
Hagari, düzenlediği basın toplantısında, "Buraya gelmeden önce Gazze birimiyle olay hakkında görüştüm. Elimizde tüm detaylar yok. Olaya dair detaylara bakıp ne olduğunu öğrenecek ve kamuoyunu bilgilendireceğiz." dedi.
Ordu Sözcüsü, Gazze'ye birçok hava saldırısı düzenlendiğini belirterek "Hamas tarafından başarısız roket atma girişimleri ve yalan haber dolaşıma sokma çabaları olduğunu" savundu.
ABBAS, BIDEN İLE TOPLANTIYA KATILMAYACAK
Filistin Lideri Mahmud Abbas, hastane saldırısı ardından ABD Başkanı Biden ile yarın yapacağı görüşmeyi iptal etti.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ SALDIRIYI GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINADI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.
Ghebreyesus, "İlk haberler yüzlerce ölü ve yaralı olduğuna işaret ediyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Direktör Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tahliye talebinin (İsrail tarafından yapılan) geri alınmasını talep ettiklerini kaydetti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.
UNICEF'TEN ATEŞKES ÇAĞRISI
UNICEF, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, acil ateşkes çağrısında bulundu.
TBMM'DEN VAHŞETE KINAMA
TBMM'de yayımlanan ortak bildiriden: "Bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz"
LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA
Lübnan, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı. Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki hastanene saldırısına tepki gösterildi.
"İsrail bombardımanına maruz kalan Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce şehit ve Filistinli sivilin yaralanmasına yol açan iğrenç savaş suçu en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İsrail bir kez daha uluslararası hukuku hiçe sayıp, kuşatma altındaki, katledilen ve kasten yok edilen bir halka ve insanlığa karşı savaş suçu işliyor. Lübnan, İsrail'in katliamlarını ve saldırılarını durdurmak, Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardım ulaştırmak, yaralı ve yaralıları tedavi etmek için uluslararası topluma bir kez daha acil müdahale çağrısında bulunuyor."
İSRAİL İNSANLIĞA TOKAT ATIYOR
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de İsrail'in hastaneye yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail soykırım cinayeti ile insanlığın yüzüne tokat atıyor." ifadelerini kullandı.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.