CANLI TAKİP | Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef aldı: Çok sayıda sivil şehit oldu! İşte vahşetin kan donduran görüntüleri

İsrail Ordusu-IDF'nin Arapçası: "Tıbbi malzeme ve sağlık personeli yetersizliği nedeniyle Gazze'deki Baptist Hastanesi'nde kalanların bombalanarak ötenazi ile öldürülmesine karar verildi." 03:00 Arap Birliği, İsrail'in Gazze 'deki El-Ehli Baptist Hastanesi ne düzenlediği bombalı saldırı nedeniyle bayrağın yarıya indirilerek 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

02:30 Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail 'in Gazze 'deki El-Ehli Baptist Hastanesi ne saldırısını kınadı. KİK'ten saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasına tepki gösterilerek, bunun "vahşice bir saldırı" olduğu vurgulandı.

Saldırının Filistinlilere ait olduğu yönündeki İsrail söylemini yalanlayan Abbas, "Gazze'deki Baptist Hastanesine yapılan saldırı İsrail tarafından işlenmiştir. Bu affedilmeyecek bir suçtur. İşgal hükümeti tüm kırmızı çizgileri aşmıştır. Bundan dolayı cezalandırma ve sorgudan kaçmalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

DÖRTLÜ ZİRVE İPTAL EDİLDİ

Olayın üzerine Mısır ve Ürdün ile görüştüğünü ifade eden Abbas, Amman'da ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılması planlanan dörtlü zirveyi iptal ettiğini açıkladı.

Abbas şöyle devam etti:

"İsrail'in hesaba çekilmesini ve halkımızın uluslararası bir koruma altına alınmasını istiyorum. Bu saldırıların, halkımıza karşı uygulanan bu suçların durması gerekiyor. 21 yüzyılda ikinci bir Nekbe olmasına izin vermeyeceğiz, fedakarlıklar ne kadar büyük olursa olsun. Akan kanın durması için gereken her şeyi yapacağız."

"KESİNLİKLE GİTMEYECEĞİZ"

Abbas, "Onlarca kararlar aldılar halkımızın uluslararası bir himaye altında olması için ancak bunları uygulamaya geçirmediler. Çünkü Amerika bunların uygulanmasını istemedi" dedi.

Filistin halkının bir kez daha göç ettirilmeyeceğini vurgulayan Abbas, "Filistin halkının vatan toprağında dimdik ayakta duracaktır. Kesinlikle gitmeyeceğiz, kesinlikle gitmeyeceğiz, kesinlikle gitmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.