ABD’nin siyonist İsrail’i aklama çabası! Pentagon’dan skandal açıklama: Gazze hastanesine saldırıya ilişkin değerlendirmemiz açık kaynaklara dayanıyor

Açıklamanın sonunda, "Şu anda verebileceğimiz başka bir bilgi yok." denildi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bilgi toplamaya devam ederken, havadan görüntülerin, müdahalelerin ve açık kaynak bilgilerin analizine dayanan mevcut değerlendirmemiz, dün Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan İsrail'in sorumlu olmadığı yönündedir." ifadesi paylaşıldı.

"HASTANEYE YAPILAN SALDIRIYI DİĞER TARAF DÜZENLEDİ, SİZ (İSRAİL) DEĞİL"

ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'i ziyareti sırasında, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin "Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, siz (İsrail) değil. Ancak çok sayıda kişi emin değil." sözlerini sarf etmişti.

Biden, "Gazze'deki patlamanın arkasında İsrail'in olmadığından emin olmanızı sağlayan şey nedir?" şeklindeki bir soruya da "Savunma Bakanlığının (Pentagon) bana gösterdiği veriler." cevabını vermişti.