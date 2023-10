ABD’nin siyonist İsrail’i aklama çabası! Pentagon’dan skandal açıklama: Gazze hastanesine saldırıya ilişkin değerlendirmemiz açık kaynaklara dayanıyor

Katil İsrail Hastanesiyi vurdu! 500'den fazla can kaybı...





HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR

Katliamcı İsrail vahşetin dozunu her geçen gün arttırmaya devam ederken her türlü savaş suçunu işlemeye devam ediyor.