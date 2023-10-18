ABD’nin siyonist İsrail’i aklama çabası! Pentagon’dan skandal açıklama: Gazze hastanesine saldırıya ilişkin değerlendirmemiz açık kaynaklara dayanıyor

İşgalci İsrail abluka altında tuttuğu Gazze'de büyük bir katliama imza atıyor.
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daha da artırdı.
İşgalci İsrail abluka altında tuttuğu Gazze'de büyük bir katliama imza atıyor.
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daha da artırdı.
Kadın, çocuk dinlemeyen işgalci İsrail Filistinlileri fosfor bombalarıyla vururken Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Bölgede elektriği suyu ve gıda gidişini kesen İsrail'e ABD silah desteği sağlıyor. Batı ise savaş suçuna karşı gözlerini kapatıyor.
HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR
Katliamcı İsrail vahşetin dozunu her geçen gün arttırmaya devam ederken her türlü savaş suçunu işlemeye devam ediyor.
YENİ BİR SAVAŞ SUÇU DAHA
Son olarak sivilleri katletmek için fosfor bombası kullanarak büyük bir vahşete imza atan işgalci İsrail El-Mamedani Hastanesi'nin avlusunu hedef alarak yeni bir savaş suçu işledi.
Yüzlerce yerinden edilmiş Gazzeli, Hıristiyan hayır kurumlarının sponsor olduğu bir hastane olduğu için güvenli olacağını düşünerek hastanenin avlusuna sığınıyordu.
ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Katliamcı İsrail'in saldırısı sonucu Filistin Sağlık Bakanlığı çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail'in Gazze'deki El-Mamedani Hastanesi'ni bombalamasında ilk tahmine göre 200-300 kişi hayatını kaybetti" denildi.
ŞEHİT SAYISI 500'E YÜKSELDİ
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısı 500'e yükseldiği bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.
Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiğini söyledi. Filistin Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda en az 200 kişinin öldüğü kaydedilmişti.
Pentagon'dan skandal açıklama: Gazze hastanesine saldırıya ilişkin değerlendirmemiz açık kaynaklara dayanıyor
Pentagon'dan, Gazze'de yaklaşık 500 sivilin hayatını kaybettiği hastaneye yapılan saldırıyla ilgili Biden'a sağlanan bilgilerin kaynağı hakkında detaylı değerlendirme istedi.
"İSRAİL'İN SORUMLU OLMADIĞI YÖNÜNDEDİR"
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bilgi toplamaya devam ederken, havadan görüntülerin, müdahalelerin ve açık kaynak bilgilerin analizine dayanan mevcut değerlendirmemiz, dün Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan İsrail'in sorumlu olmadığı yönündedir." ifadesi paylaşıldı.
Açıklamanın sonunda, "Şu anda verebileceğimiz başka bir bilgi yok." denildi.
"HASTANEYE YAPILAN SALDIRIYI DİĞER TARAF DÜZENLEDİ, SİZ (İSRAİL) DEĞİL"
ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'i ziyareti sırasında, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin "Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, siz (İsrail) değil. Ancak çok sayıda kişi emin değil." sözlerini sarf etmişti.
Biden, "Gazze'deki patlamanın arkasında İsrail'in olmadığından emin olmanızı sağlayan şey nedir?" şeklindeki bir soruya da "Savunma Bakanlığının (Pentagon) bana gösterdiği veriler." cevabını vermişti.