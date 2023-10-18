ABD’li silah uzmanı İsrail’i yalandı: Saldırılarda kullanılan roket ABD mühimmatı

Geçtiğimiz gece İsrail eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza attı. Masum sivillerin olduğu El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı gerçekleştirerek içerisinde çocukların da olduğu yüzlerce kişiyi şehit etti.
Geçtiğimiz gece İsrail eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza attı. Masum sivillerin olduğu El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı gerçekleştirerek içerisinde çocukların da olduğu yüzlerce kişiyi şehit etti.
KATLİAMI HAMAS'A YIKMAYA ÇALIŞTILAR
Sivillerin canice katledilmesi büyük tepkilere neden olurken, soykırımcı İsrail adeta insanların aklıyla dalga geçerek, El-Ehli Baptist Hastanesi'nin İslami Cihad tarafından vurulduğunu iddia etti.
ELİ KANLI BİBİ'DE PAYLAŞTI
Eli kanlı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusunun analizlerine göre teröristlerin roketleri ateşlediği yer ve zaman ile hastanenin vurulması arasında paralellik var. Bize gelen birçok istihbarata göre Gazze'deki hastanenin vurulmasından Hamas sorumludur" ifadelerini kullandı.
SALDIRIDAN SORUMLU DEĞİLİZ
İsrail, 7 Ekim'den bu yana devam eden ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşta Gazze sınırlarındaki İslami Cihad örgütünü hedef aldı. Reuters'ın haberine göre İslami Cihad, Gazze'deki hastane saldırıdan sorumlu olmadıklarını açıkladı.
ABD'Lİ SİLAH UZMANI İSRAİL'İ YALANLADI
ABD'li silah uzmanı katil İsrail'i yalanladı. Söz konusu videoda konuşan ABD'li uzman şu ifadeleri kullandı:
"Bu deneyimi yaşamış olan herkes videoda yaşananları standart bir Amerikan bir mühimmatına benzeten bazı karakteristik özellikleri fark edecektir. Benzer bir karakteristik ses var bomba düşüşünde. Hastaneye iniş yolunda düzeltme yapan kanatçıkların ıslık sesini duyuyorsunuz"
"SALDIRIDA KULLANILAN ROKET ABD MÜHİMMATI"
"Hamas 400 kg'ye kadar roketler kullanmaktadır. Bu çok büyük bir rakam. Ancak bunlar çok nadir. Hamas'ın ateşleyeceği tipik roket 5 ile 25 kg arasında olacaktır. Bu da videoda gördüğünüzden çok daha az fazla patlayıcı içeren bir roket oluyor. Bu kesinlikle bir Hamas roket saldırısı gibi görünmüyor. Saldırıda kullanılan roket kesinlikle bir ABD mühimmatı"