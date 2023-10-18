ABD’li silah uzmanı İsrail’i yalandı: Saldırılarda kullanılan roket ABD mühimmatı

"Bu deneyimi yaşamış olan herkes videoda yaşananları standart bir Amerikan bir mühimmatına benzeten bazı karakteristik özellikleri fark edecektir. Benzer bir karakteristik ses var bomba düşüşünde. Hastaneye iniş yolunda düzeltme yapan kanatçıkların ıslık sesini duyuyorsunuz"





"SALDIRIDA KULLANILAN ROKET ABD MÜHİMMATI"

"Hamas 400 kg'ye kadar roketler kullanmaktadır. Bu çok büyük bir rakam. Ancak bunlar çok nadir. Hamas'ın ateşleyeceği tipik roket 5 ile 25 kg arasında olacaktır. Bu da videoda gördüğünüzden çok daha az fazla patlayıcı içeren bir roket oluyor. Bu kesinlikle bir Hamas roket saldırısı gibi görünmüyor. Saldırıda kullanılan roket kesinlikle bir ABD mühimmatı"