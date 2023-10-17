İsrailli bakandan ’Hastane Katliamı’ ardından alçak paylaşım: Gazze’ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcıdır

İsrail , Filistin 'e yönelik açık biçimde savaş suçu işlerken, Batı ise tüm katliamları görmezden geliyor.

İsrail'in Gazze'de vurduğu hastanede en az 500 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin çoğunlukla, kadın, çocuk ve yaşlı olduğu belirtildi.