İsrail’in en büyük korkusu: Hizbullah Hamas değil! Kuzeyde yeni cephe açılacak mı?

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile "güçlü istihbarat" ve "dokunulmazlık" konusundaki iddiaları yerle bir olan İsrail ve destekçisi ABD, Hamas'tan sonra Hizbullah'ın hamlesine odaklandı. Aksa Tufanı Operasyonu ile aldığı büyük darbenin intikamını Gazze'de Filistinlilere soykırım uygulayarak almaya çalışan İsrail'in en büyük endişesi Hizbullah'ın da savaşa dahil olması.

KARA SALDIRISI İPTAL Mİ? İSRAİL'DEN GERİ VİTES AÇIKLAMASI

Amerikalı yetkililer uçak gemisi desteğinin Hizbullah'ın savaşta yeni bir cephe açmasını "şimdilik" engellediğini söylerken Gazze sınırına tank yığan ve günlerdir kara harekatı tehdidinde bulunan İsrail'den ise geri adım geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Richard Hecht, bugün yaptığı açıklamada "Herkes kara saldırısından bahsediyor. Farklı bir şey olabilir." ifadelerini kullandı.

New York Times Hizbullah'ın İsrail için Hamas'tan çok daha ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerken Wall Street Journal ise Gazze'ye yapılacak olan olası kara harekatının hem İsrail askerleri hem de Filistinli siviller için maliyetinin yüksek olabileceğini belirtti. Wall Street Journal, Hecht'in açıklamasında Hamas'ın komutanlarının görevden alınabileceğine yönelik mesajına dikkat çekiyor.

"HİZBULLAH HAMAS DEĞİL"

İsrail gazetesi Haaretz ise "Hizbullah Hamas değil, bu yüzden İsrail onlarla farklı şekilde savaşıyor" başlıklı haberde Hizbullah ve İran'ın Lübnan'da savaş başlatıp başlatmama kararını İsrail'e bıraktığı belirtilirken İsrail'in Hizbullah endişesi ise açıkça gözler önüne serildi.

İsrail'in "çekingenliğinin pek çok sebebi olduğunu" vurgulayan Haaretz, bunlardan birinin de Beşar Esad yaşamaya devam ettiği sürece Suriye hava sahasında faaliyet gösterebileceğine dair Rusya ile yaptığı yazılı olmayan anlaşma olduğunu belirtti. Öte yandan Rusya'nın İsrail'in Gazze operasyonuna karşı sert söyleminin dengeleri değiştirip değiştirmeyeceğinin ise belirsiz olduğuna dikkat çekti.

"ABD VE İSRAİL HİZBULLAH'IN BİR SONRAKİ HAMLESİNE ODAKLANIYOR"

New York Times ise "ABD ve İsrail, Hamas saldırısının ardından Hizbullah'ın bir sonraki hamlesine odaklanıyor" başlıklı haberde ABD'nin İsrail'e uçak gemisi göndermesinin Hizbullah için yalnızca "şimdilik" caydırıcı olduğu vurgulandı.

İsrailli yetkililer Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Hizbullah'a ve Lübnan'a vereceği zarar dolayısıyla İsrail ile topyekün bir savaşa girmek istemediğini fakat ABD'li yetkililer daha fazla istihbarat elde ettikçe bu değerlendirmenin değişebileceğini vurguladı.

NETANYAHU HİZBULLAH'A SALDIRI TEKLİFİNİ VETO ETTİ

Öte yandan ABD'li New York Times'a göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, hükümetinin Hizbullah'a karşı önleyici bir saldırı yönündeki teklifini veto etti. New York Times, İsrail ve ABD'nin önceliğinin savaşı Gazze ile sınırlı tutmak olduğunu söylerken Hizbullah'ın ise İsrail'i iki cephede savaşa zorlayacağını belirtiyor. ABD gazetesi, ayrıca, Hizbullah'ın ABD'yi çatışmanın içine çekebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından ABD'li yetkililer böyle büyük bir saldırının ne Hizbullah ne de Hamas tarafından yapılabileceğini belirtti. New York Times'ın belirttiğine göre ABD ve İsrail ajanları 2006'da İsrail'e karşı 33 günlük bir savaş yürüten Hizbullah'ın İsrail ile topyekun bir çatışma istemediğini belirtiyordu.

KUZEY CEPHESİ AÇILACAK MI? HİZBULLAH'IN SİLAHLARI ÇOK DAHA GÜÇLÜ

İsrailli yetkililere göre Aksa Tufanı Operasyonu'ndan önce Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'i tarihinin en zayıf döneminde görüyordu. 2006 savaşından bu yana yaşanan ciddi çatışmalar bölgede endişeyi artırdı. İsrail, olası bir saldırıya karşı kuzey sınırını boşalttı ve takviye askeri birlikler yönlendirdi. Öte yandan Pazar ve pazartesi günleri bölgede çatışma çıktı. Hizbullah, bir İsrail tankına ve mevzilerine ateş açarken İsrail de topçu ateşi ile karşılık verdi.

New York Times, Hizbullah'ın hassas güdümlü füzelerden oluşan geniş cephaneliği ve binlerce deneyimli savaşçısı dolayısıyla Hamas'tan çok daha ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerken ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danılmanı Jake Sullivan ise Pazar günü yaptığı açıklamada "Kuzeyde ikinci bir cephenin açılması ve tabii ki İran'ın da dahil olması mümkün." dedi.

ABD ve İsrail istihbarat teşkilatları Nasrallah'ın topyekün bir savaştan çekindiğini söylerken İsrailli yetkililer ise İsrail'in Hizbullah'ın "provokasyonlarına tepkisiz kalmasının" sükunetin sağlanmasına katkı verdiğini söylüyor. Öte yandan İsrail'in olası bir kara harekatı sırasında Filistinlilerin daha fazla kayıp vermesinin Nasrallah'ın kuzey cephesi açmasına yol açacağı konusunda uyarıda bulunuyor.