Hamas’tan kritik rehine açıklaması! İsrailli esirlerden ilk görüntü geldi: Gazze’deyim her şey yolunda

Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile sözde itibarını kaybeden İsrail, 11 gündür Filistinlilere bomba yağdırıyor. Gazze'de soykırıma imza atan İsrail sivilleri Gazze'den ayrılıp güneye gitmeye zorlarken güvenli bölge ilan ettiği alanlarda da Filistinlilere saldırıyor.

BIDEN REHİNELER İÇİN GİDİYOR

Filistinlileri dünyanın gözü önünde katliama tabi tutan İsrail, Hamas'ın elinde tuttuğu esirler için ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım istedi. İsrail'e uçak gemisi desteği gönderen Biden, yarın "barışı sağlamayı" amaçladığını iddia ederek İsrailli esirleri kurtarmak için İsrail'e gidecek.

"GAZZE İŞGALCİLER İÇİN MEZARLIK OLACAK"

Hamas ise elindeki İsrailli rehinelerle ilgili kritik bir açıklama yaptı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Gazze'deki İsrailli rehinelerin sayısı 200 ila 250 arasında değişiyor ve El Kassam Tugaylarının elinde bulunanların sayısı 200" ifadelerini kullanarak, "İsrail bombardımanlarında şu ana kadar 22 rehine hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

İsrail'in kuşatılmış bir Arap gücünden kendi tarihinin en sert darbesini alacağını beklemediğini söyleyen Ebu Ubeyde, "Gazze'ye karadan giriş tehdidi bizi korkutmuyor. Her türlü acımasız güçle başa çıkmaya hazırız ve Gazze işgalciler için yalnızca bir mezarlık olacak." dedi.

HAMAS'TAN REHİNE AÇIKLAMASI

Ebu Ubeyde, rehinelerle insani ve ahlaki bir görevin gerektirdiği şekilde ilgilenildiğini söyledi ve "Onlar da bizim yediğimizi yiyor, içtiğimizi içiyor." dedi.

Ellerinde farklı milletlerden rehinelerin olduğunu söyleyen Ubeyde, "Onları misafirimiz olarak görüyoruz ve saha koşulları izin verdiği anda serbest bırakacağız." Dedi.

GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ PAYLAŞTILAR

Ubeyde'nin açıklamasının ardından İzzeddin el-Kassam Tugayları çatışmanın ilk gününde rehin alınan İsrailli bir kadın rehineye yapılan tıbbi müdahale anlarının görüntülerini paylaştı.

"GAZZE'DEYİM, HER ŞEY YOLUNDA"

İsrailli rehine yaptığı konuşmada, adının Mia Shem olduğunu belirterek, 7 Ekim'de Sderot'ta rehin alındığını ifade ediyor. Shem, "Gazze'deyim ve el-Kassam Tugayları beni tedavi ederek 3 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdi. Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar, her şey yolunda" dedi.

İsrailli yetkililere seslenen Shem, "Bir an önce evime, ailemin, annemin, babamın, kardeşlerimin yanına dönmeyi istiyorum" dedi. Hamas, farklı milletlerden ellerinde olan tutsakları, 'koşullar izin verdiğinde serbest bırakacaklarını' duyurdu.

Shem'in annesi ise bir video yayımladı ve Fransız ve İsrail vatandaşı olan kızı Keren Schem ile birlikte 7 Ekim'de rehin alınan diğer 199 kişinin evlerine geri gönderilmesi için çağrıda bulundu.