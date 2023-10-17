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Hamas Siyonist ütopyayı yerle bir etti! İngiliz basını yazdı: Yahudi yerleşimciler Gazze Şeridi’ne nasıl dönecek?

Hamas’ın 7 Ekim Cumartesi başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu’nun ardından on binlerce yerleşimci İsrailli, Gazze Şeridi’nden kaçtı. İngiliz Financial Times gazetesi Yahudi yerleşimcilerin kendilerini güvende hissetmelerinin tek yolunun Hamas’ı tamamen yok etmek olduğunu söyleyen Financial Times, “Hamas Siyonist ütopyayı yok etti.” dedi.

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 17:26 Güncelleme 17 Ekim 2023, 17:26
Hamas Siyonist ütopyayı yerle bir etti! İngiliz basını yazdı: Yahudi yerleşimciler Gazze Şeridi’ne nasıl dönecek?

Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi sabahı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük bir şok yaşayan ve "Orta Doğu'nun en güçlü ordusuna", "en iyi istihbarat servisine" sahip olma iddiası yerle bir olan İsrail, yalnızca siyasi ve askeri bir darbe almadı. Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından on binlerce Yahudi yerleşimci Gazze Şeridi'nden kaçtı. Yahudi yerleşimcilerin Filistinlileri sürdükleri ve on yıllardır yaşadıkları topraklardan kaçması ise özellikle de sembolik anlamı dolayısıyla Hamas'ın zaferinin açık göstergesi oldu.

"HAMAS SİYONİST ÜTOPYAYI YOK ETTİ"

Aksa Tufanı Operasyonu ile yaşadıkları paniğin ardından on binlerce Yahudi yerleşimci Gazze Şeridi'nden kaçtı. İngiliz Financial Times gazetesi Yahudi yerleşimcilerin kaçışı hakkındaki haberinde "Hamas Siyonist ütopyayı yok etti" başlığını kullandı ve Yahudilerin geri gelmesi için ne gerektiğini sordu.

SİYONİST GİRİŞİMİN CENNET VAADİ BİTTİ

1960'lı yıllarda maddi şartların ancak bir yumurta ve bir dilim peynir yemeye yeteceği Kfar Aza'ya neden taşınan bir Yahudi yerleşimcinin cevabının "Siyonizm" olduğunu ve bunu gururla söylediğini hatırlayan Financial Times, sonraki 60 yıl boyunca İsrail'deki Siyonist girişimin "cennet" vaadinde bulunduğunu belirtti.

İngiliz gazete 7 Ekim sabahı "kendilerini Siyonizmi yok etmeye adamış İslamcı ideolojinin taraftarlarının" İsrail'in inşa ettiği her şeyi yok ettiğini vurguladı. Gazze Şeridi'nde bin 400 İsraillinin öldürüldüğünü belirten Financial Times, İsrail'in Hamas'ın kökünü kazımaya hazırlandığını belirtti.

İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLERİNİN YERİNİ ASKERLER ALDI

İşgalci İsrail hükümeti Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından 31 bin nüfuslu Sderot gibi şehirleri tahliye etti. On binlerce İsrailli çatışmalardan kaçtı. Gazze Şeridi'nde İsraillilerin kaçtığı bölgede sivillerin yerini İsrail askerleri aldı.

İsrail'in ulusal güvenlik doktrininin şekillenmesine katkı sağlayan Eitan Shamir, Hamas "Orta Doğu'nun en güçlü ordusuyla" savaşmaya hazırlanırken bölgeden kaçan Yahudi yerleşimcilerin kendilerine güvenmelerinin tek yolunun Hamas'ı tamamenj yok etmek olduğunu söyledi.

"HİÇBİR İSRAİLLİ ORAYA DÖNÜP YAŞAYAMAZ"

Bar-Ilan Üniversitesi düşünce kuruluşu BESA'nın yöneticisi olan Shamir, "Hamas İsrail'in misillemesinin etkisini azaltırsa bu çok büyük bir stratejik yenilgi olur çünkü hiçbir İsrailli oraya dönüp yaşayamaz." dedi.

TEK GÖZLÜ İSRAİL GENERALİ MOŞE DAYAN'IN KEHANETİ

Financial Times ünlü, tek gözlü İsrailli General Moşe Dayan'ın "Yıllardır Gazze'deki mülteci kamplarında oturuyorlar ve biz onların gözü önünde atalarının yaşadığı toprakları, köyleri mülkümüze dönüştürüyoruz. Sınır çizgisinin ötesinde, huzurun yolumuzu karartacağı günü bekleyen bir nefret ve intikam arzusu denizi kabarıyor." şeklindeki sözlerini hatırlattı ve "Yaklaşık 70 yıl sonra bu deniz 2,3 milyon Gazze sakinini kontrol altına almak için inşa ettiği yüksek teknolojili çitleri aştı." ifadesini kullandı.

Yahudi yerleşimcilerin bölgeden ayrıldıktan sonra mümkün olduğunca bir arada kalmaya çalıştığını belirten Financial Times, 70 yaşındaki Batia Holin isimli Yahudi yerleşimcinin Kfar Aza'ya düzenlenen saldırıya kadar Filistin yerleşim bölgesine yakın tüm sınır bölgesinin yüzde 95 oranında cennet olduğuna inandığını belirtti ve Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar için kullandığı "Ve yüzde 5'i cehennemdir." şeklindeki sözlerini vurguladı.

İSRAİLLİLERİN ORDUYA DA NETANYAHU'YA DA GÜVENİ KALMADI

Financial Times'ın aktardığına göre Holin'in kızı bir daha Kfar Aza'ya dönmeyi düşünmüyor. Holin ise ancak Hamas'ın tamamen yok edilmesi durumunda bölgeye dönebileceğini söylüyor.

34 yaşındaki Keren Flash ve 38 yaşındaki Avidor Schwartzman ise "Yarattığımız bu uyumlu, ütopik toplumda yeniden güvende hissetmek için ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz." Dedi. Schwartzman çifti İsrail ordusunun kendilerini koruma becerisinin yanı sıra hükümete olan inançlarını kaybettiklerini belirtti. Financial Times ise "Netanyahu Hamas'ı ezici bir şekilde yeneceğine dair söz verdi ama bu o kadar kanlı ve karmaşık bir görev ki İsrail bunu nasıl başaracağından emin değil." İfadelerini kullandı.


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