Gazze’den yürek yakan görüntüler! Soykırımcı İsrail’in bombardımanı sonrası enkaz altında kalan genci böyle kurtardılar

ABD ise yanan ateşe benzin dökmeyi sürdürüyor. İsrail 'e kesintisiz destek veren Biden yönetimi bölgeye gönderdiği uçak gemisi ve askeri desteklerden sonra şimdi de asker göndermeye hazırlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı, "Ortadoğu'da gelişen güvenlik ortamı" göz önüne alındığında yaklaşık 2 bin ABD askeri personelinin yüksek düzeyde hazırlık durumuna alındığını, ancak bu personelin konuşlandırılması konusunda herhangi bir karar alınmadığını söyledi.