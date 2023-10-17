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Gazze'den yürek yakan görüntüler! Soykırımcı İsrail'in bombardımanı sonrası enkaz altında kalan genci böyle kurtardılar

İsrail'in sistematik soykırımına maruz kalan Gazze'den kan donduran görüntüler geliyor. Han Yunus'ta yaşanan yıkıcı işgal bombardımanının ardından bir gencin bir evin enkazı altından çıkarılma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla cesedin enkaz altında bulunması nedeniyle çevre felaketi uyarısı yaptı.

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 16:43 Güncelleme 17 Ekim 2023, 16:54
Gazze’den yürek yakan görüntüler! Soykırımcı İsrail’in bombardımanı sonrası enkaz altında kalan genci böyle kurtardılar
ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vuracak kadar katliamın dozunu artırdı.


HAYALET ŞEHİR GAZZE! 3 BİNE YAKIN ŞEHİT 600'DEN FAZLASI ÇOCUK...
Saldırılarda bugüne kadar 600'den fazlası çocuk olmak üzere 3 bine yakın Filistinli şehit düştü. İsrail tarafından ablukaya alınan, elektrik ve suyu kesilen ve bombalarla yıkıma uğrayan Gazze ise tam anlamıyla hayalet şehre dönüştü.

1 MİLYONDAN FAZLA FİLİSTİNLİ YERLERİNDEN EDİLDİ
Birleşmiş Milletler (BM) soykırımcı İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de 1 milyondan fazla Filistinlinin yerlerinden edildiğini dünyaya duyurdu.
ABDden İşgalci İsraile bir destek daha! 2 bin askere hazır ol emri verildi

ABD'DEN İSRAİL'E KOŞULSUZ DESTEK! 2 BİN ASKER HAZIRDA
ABD ise yanan ateşe benzin dökmeyi sürdürüyor. İsrail'e kesintisiz destek veren Biden yönetimi bölgeye gönderdiği uçak gemisi ve askeri desteklerden sonra şimdi de asker göndermeye hazırlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı, "Ortadoğu'da gelişen güvenlik ortamı" göz önüne alındığında yaklaşık 2 bin ABD askeri personelinin yüksek düzeyde hazırlık durumuna alındığını, ancak bu personelin konuşlandırılması konusunda herhangi bir karar alınmadığını söyledi.



Yaşanan bu görüntüler tüm sıcaklığını korurken İsrail'in sistematik soykırımına maruz kalan Gazze'den kan donduran görüntüler geliyor.

ENKAZ ALTINDA
Han Yunus'ta yaşanan yıkıcı işgal bombardımanının ardından bir gencin bir evin enkazı altından çıkarılma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Gazzelilerin enkaz altında kalanları ekipmansız, çıplak elle kurtarmaya çalışması yürek yaktı.



ENKAZ ALTINDA 1000'DEN FAZLA CESET... ÇEVRE FELAKETİ UYARISI
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla cesedin enkaz altında bulunması nedeniyle çevre felaketi uyarısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde halkımıza yönelik devam eden barbar saldırılarının onuncu gününde, yıkılan evlerin enkazı altında kalan 1000'den fazla şehidin cenazesi nedeniyle insani felaket ve çevre felaketi konusunda uyarıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.



Enkaz altındakilerin Sağlık Bakanlığının kaydettiği ölü sayısını önemli ölçüde artıracağına işaret edilen açıklamada, bunun çevre felaketinin ve salgın hastalıkların yayılmasının habercisi olduğu vurgulandı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla kişinin enkaz altında kaldığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.


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