Gazze’den yürek yakan görüntüler! Soykırımcı İsrail’in bombardımanı sonrası enkaz altında kalan genci böyle kurtardılar

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vuracak kadar katliamın dozunu artırdı.
ABD'DEN İSRAİL'E KOŞULSUZ DESTEK! 2 BİN ASKER HAZIRDA
ABD Savunma Bakanlığı, "Ortadoğu'da gelişen güvenlik ortamı" göz önüne alındığında yaklaşık 2 bin ABD askeri personelinin yüksek düzeyde hazırlık durumuna alındığını, ancak bu personelin konuşlandırılması konusunda herhangi bir karar alınmadığını söyledi.
Yaşanan bu görüntüler tüm sıcaklığını korurken İsrail'in sistematik soykırımına maruz kalan Gazze'den kan donduran görüntüler geliyor.
ENKAZ ALTINDA
Han Yunus'ta yaşanan yıkıcı işgal bombardımanının ardından bir gencin bir evin enkazı altından çıkarılma anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Gazzelilerin enkaz altında kalanları ekipmansız, çıplak elle kurtarmaya çalışması yürek yaktı.
ENKAZ ALTINDA 1000'DEN FAZLA CESET... ÇEVRE FELAKETİ UYARISI
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla cesedin enkaz altında bulunması nedeniyle çevre felaketi uyarısı yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde halkımıza yönelik devam eden barbar saldırılarının onuncu gününde, yıkılan evlerin enkazı altında kalan 1000'den fazla şehidin cenazesi nedeniyle insani felaket ve çevre felaketi konusunda uyarıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Enkaz altındakilerin Sağlık Bakanlığının kaydettiği ölü sayısını önemli ölçüde artıracağına işaret edilen açıklamada, bunun çevre felaketinin ve salgın hastalıkların yayılmasının habercisi olduğu vurgulandı.
Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla kişinin enkaz altında kaldığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.