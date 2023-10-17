Gazze’de soykırım işleyen İsrail ordusu Lübnan’da sivilleri vurdu

İsrail'in gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda bazı sivillerin yaralandığı belirtilirken, İsrail ordusu sızma girişiminde bulunan silahlı 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail, gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki Ed-Duhayra beldesine topçu atışları başta olmak üzere saldırılar düzenledi.