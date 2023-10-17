Düşman ve onun faşist ve terörist hükümeti. Bu aynı zamanda Amerika ve Batı'nın bu suç işgaline verdiği desteği de açığa çıkarıyor. Uluslararası toplum ile Arap ve İslam ülkeleri, işgalin ve onun faşist ordusunun kibirini durdurmak ve 11. yıldır gerçekleştirdiği soykırımın hesabını sormak için yarın değil hemen şimdi sorumluluklarını üstlenmeli ve müdahale etmelidir. Zaten abluka altında olan bölgede art arda günler yaşandı" ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÜNYAYA ÇAĞRI Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistinde meydana gelen hastane saldırısını şu sözlerle kınadı: "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."

İşte dakika dakika hastane katliamında yaşananlar:

23:53: Avrupa Birliği: "Gazze'deki hastane saldırısı korkunç bir suçtur ve failleri hesap vermelidir."

23:35 Anglikan Kilisesi Lideri Başpiskopos Welby: "(İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısı) Bu, masum canların şok edici ve feci bir kaybıdır. Hastaneyi, Anglikan Kilisesi yönetiyordu."

23:27 Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "iğrenç katliam" ve "savaş suçu" olarak niteleyerek kınadı

23: 26 Pentagon: (İsrail'in hastaneye saldırısı) İsrail'e Hamas'ı ortadan kaldırması için güvenlik sistemlerini kesinlikle veriyoruz. Bu masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor.

23:17 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "İsrail ordusunun analizlerine göre teröristlerin roketleri ateşlediği yer ve zaman ile hastanenin vurulması arasında paralellik var. Bize gelen birçok istihbarata göre Gazze'deki hastanenin vurulmasından Hamas sorumludur."

23:16 Cezayir, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısının "kasıtlı" olduğunu belirterek kınadı.

23:13 Lübnan'dan sonra İran ve Irak, Filistin'deki Al-Ahli Baptist Hastanesi saldırısı sonrası ulusal yas ilan etti.



22:56 Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı en güçlü şekilde kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin sorduğu soru üzerine yaptığı açıklamada, sivillerin barınma ve acil tedavi arayışında olduğu bir hastaneye saldırmanın "insanlık dışı ve savunulamaz" olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, sivil nüfusun ve tesislerin ayrım gözetmeksizin hedef alınmasının uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğu ve savaş suçu teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardıman ve kuşatmasına derhal son verilmesi için uluslararası topluma acil önlemler alması çağırısında bulunuldu.



22:50 BM'DEN ACİL TOPLANTI TALEBİ

Rusya ve BAE, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.







22:00 Dışişleri Bakanlığı: "Gazze'de bir hastanenin hedef alınmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz"



21:50 BM, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

22:45 Ürdünden kınama: Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını şiddetle kınıyor, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanmasını ve savaşın derhal sona ermesini istiyoruz.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, "Buraya gelmeden önce Gazze birimiyle olay hakkında görüştüm. Elimizde tüm detaylar yok. Olaya dair detaylara bakıp ne olduğunu öğrenecek ve kamuoyunu bilgilendireceğiz." dedi.