İşgalci İsrail abluka altında tuttuğu Gazze'de büyük bir katliama imza atıyor.
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daha da artırdı.
İşgalci İsrail abluka altında tuttuğu Gazze'de büyük bir katliama imza atıyor.
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daha da artırdı.
Kadın, çocuk dinlemeyen işgalci İsrail Filistinlileri fosfor bombalarıyla vururken Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Bölgede elektriği suyu ve gıda gidişini kesen İsrail'e ABD silah desteği sağlıyor. Batı ise savaş suçuna karşı gözlerini kapatıyor.
HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR
Katliamcı İsrail vahşetin dozunu her geçen gün arttırmaya devam ederken her türlü savaş suçunu işlemeye devam ediyor.
YENİ BİR SAVAŞ SUÇU DAHA
Son olarak sivilleri katletmek için fosfor bombası kullanarak büyük bir vahşete imza atan işgalci İsrail El-Mamedani Hastanesi'nin avlusunu hedef alarak yeni bir savaş suçu işledi.
Yüzlerce yerinden edilmiş Gazzeli, Hıristiyan hayır kurumlarının sponsor olduğu bir hastane olduğu için güvenli olacağını düşünerek hastanenin avlusuna sığınıyordu.
ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Katliamcı İsrail'in saldırısı sonucu Filistin Sağlık Bakanlığı çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail'in Gazze'deki El-Mamedani Hastanesi'ni bombalamasında ilk tahmine göre 200-300 kişi hayatını kaybetti" denildi.
ŞEHİT SAYISI 500'E YÜKSELDİ
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısı 500'e yükseldiği bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.
Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiğini söyledi. Filistin Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda en az 200 kişinin öldüğü kaydedilmişti.
HAMAS'TAN AÇIKLAMA: SOYKIRIM SUÇUDUR
İşgalçi İsrail'in saldırısı sonrası Hamas açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastane katliamı soykırım suçudur.. Siyonist işgalin Gazze Şehri El Ahli Hastanesi'nde gerçekleştirdiği ve çoğu yerinden edilmiş aileler, hastalar, çocuklar ve kadınlar olmak üzere yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği korkunç katliam, bu suçlunun çirkin yüzünü bir kez daha ortaya çıkaran bir soykırım suçudur.
Düşman ve onun faşist ve terörist hükümeti. Bu aynı zamanda Amerika ve Batı'nın bu suç işgaline verdiği desteği de açığa çıkarıyor. Uluslararası toplum ile Arap ve İslam ülkeleri, işgalin ve onun faşist ordusunun kibirini durdurmak ve 11. yıldır gerçekleştirdiği soykırımın hesabını sormak için yarın değil hemen şimdi sorumluluklarını üstlenmeli ve müdahale etmelidir. Zaten abluka altında olan bölgede art arda günler yaşandı" ifadeleri kullanıldı.
İSRAİL'DEN 2 SAATTE 2. HASTANE SALDIRISI
Arap basını duyurdu. Katil İsrail Han Yunus'taki Avrupa Hastanesini vurdu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÜNYAYA ÇAĞRI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistinde meydana gelen hastane saldırısını şu sözlerle kınadı: "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."
İşte dakika dakika hastane katliamında yaşananlar:
23:53: Avrupa Birliği: "Gazze'deki hastane saldırısı korkunç bir suçtur ve failleri hesap vermelidir."
23:35 Anglikan Kilisesi Lideri Başpiskopos Welby: "(İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısı) Bu, masum canların şok edici ve feci bir kaybıdır. Hastaneyi, Anglikan Kilisesi yönetiyordu."
23:27 Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "iğrenç katliam" ve "savaş suçu" olarak niteleyerek kınadı
23: 26 Pentagon: (İsrail'in hastaneye saldırısı) İsrail'e Hamas'ı ortadan kaldırması için güvenlik sistemlerini kesinlikle veriyoruz. Bu masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor.
23:17 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "İsrail ordusunun analizlerine göre teröristlerin roketleri ateşlediği yer ve zaman ile hastanenin vurulması arasında paralellik var. Bize gelen birçok istihbarata göre Gazze'deki hastanenin vurulmasından Hamas sorumludur."
23:16 Cezayir, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısının "kasıtlı" olduğunu belirterek kınadı.
23:13 Lübnan'dan sonra İran ve Irak, Filistin'deki Al-Ahli Baptist Hastanesi saldırısı sonrası ulusal yas ilan etti.
22:56 Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı en güçlü şekilde kınadı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin sorduğu soru üzerine yaptığı açıklamada, sivillerin barınma ve acil tedavi arayışında olduğu bir hastaneye saldırmanın "insanlık dışı ve savunulamaz" olduğunu belirtti.
İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, sivil nüfusun ve tesislerin ayrım gözetmeksizin hedef alınmasının uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğu ve savaş suçu teşkil ettiği vurgulandı.
Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardıman ve kuşatmasına derhal son verilmesi için uluslararası topluma acil önlemler alması çağırısında bulunuldu.
22:50 BM'DEN ACİL TOPLANTI TALEBİ
Rusya ve BAE, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.
22:00 Dışişleri Bakanlığı: "Gazze'de bir hastanenin hedef alınmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz"
21:50 BM, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.
22:45 Ürdünden kınama: Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını şiddetle kınıyor, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanmasını ve savaşın derhal sona ermesini istiyoruz.
Hagari, düzenlediği basın toplantısında, "Buraya gelmeden önce Gazze birimiyle olay hakkında görüştüm. Elimizde tüm detaylar yok. Olaya dair detaylara bakıp ne olduğunu öğrenecek ve kamuoyunu bilgilendireceğiz." dedi.
Ordu Sözcüsü, Gazze'ye birçok hava saldırısı düzenlendiğini belirterek "Hamas tarafından başarısız roket atma girişimleri ve yalan haber dolaşıma sokma çabaları olduğunu" savundu.
ABBAS, BIDEN İLE TOPLANTIYA KATILMAYACAK
Filistin Lideri Mahmud Abbas, hastane saldırısı ardından ABD Başkanı Biden ile yarın yapacağı görüşmeyi iptal etti.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ SALDIRIYI GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINADI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.
Ghebreyesus, "İlk haberler yüzlerce ölü ve yaralı olduğuna işaret ediyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Direktör Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tahliye talebinin (İsrail tarafından yapılan) geri alınmasını talep ettiklerini kaydetti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.
UNICEF'TEN ATEŞKES ÇAĞRISI
UNICEF, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, acil ateşkes çağrısında bulundu.
TBMM'DEN VAHŞETE KINAMA
TBMM'de yayımlanan ortak bildiriden: "Bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz"
LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA
Lübnan, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı. Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki hastanene saldırısına tepki gösterildi.
"İsrail bombardımanına maruz kalan Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce şehit ve Filistinli sivilin yaralanmasına yol açan iğrenç savaş suçu en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İsrail bir kez daha uluslararası hukuku hiçe sayıp, kuşatma altındaki, katledilen ve kasten yok edilen bir halka ve insanlığa karşı savaş suçu işliyor. Lübnan, İsrail'in katliamlarını ve saldırılarını durdurmak, Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardım ulaştırmak, yaralı ve yaralıları tedavi etmek için uluslararası topluma bir kez daha acil müdahale çağrısında bulunuyor."
İSRAİL İNSANLIĞA TOKAT ATIYOR
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de İsrail'in hastaneye yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail soykırım cinayeti ile insanlığın yüzüne tokat atıyor." ifadelerini kullandı.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.