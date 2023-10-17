Alman DW Türkçe ikiyüzlülük ve ahlaksızlıkta zirveye oynuyor! İsrail’in katliamını meşrulaştırdı

ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sistematik bir katliam süreci yürütüyor.
ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sistematik bir katliam süreci yürütüyor.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vuracak kadar katliamın dozunu artırdı.
KATLİAMA PERDE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR
DW Türkçe, "Savaş suçu nedir? Hangi eylemler savaş suçu kabul edilir? Sivillere yönelik saldırılar her zaman savaş suçu sayılır mı? Orantılılık ilkesi nedir?" başlıklarıyla, İsrail'in, Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları meşrulaştırmaya çalıştı. Haberin içeriğinde ise skandal ifadelere yer verildi.
Gerekli görüldüğünde okul ve hastanelerin bombalanabileceğinin belirtildiği haber içeriğinde, "Çatışmalardaki askeri faaliyetler, eylemin gerekli olup olmadığına göre savaş suçu olarak sınıflandırılabiliyor. Örneğin bir okulun ya da bir apartmanın bombalanması, uluslararası hukuka göre askeri açıdan gerekli görülürse savaş suçu olarak değerlendirilemeyebiliyor." İfadeleri yer alıyor.
"SİVİL KATLİAMINI MEŞRULAŞTIRIYORLAR"
DW Türkçe'nin skandal tavrına ise çok sayıda tepki geldi. AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas, "DW'nin gazetecilik yerine tetikçilik ve terörist seviciliği yapması sıradanlaşmıştı fakat sivillerin katledilmesini meşrulaştıracak kadar ileriye gitmeleri utançtır, kara lekedir ve aşağılıkçadır.
Tarihlerinde kendilerinin işlediği suçları bugün İsrail'in işlemesini normalleştirmek adına düştükleri bu rezil durum sonrası Türkçe yayın yapmalarının da bir anlamı kalmadı." ifadelerini kullandı.
YANLIŞ SORULARLA ADALET İNŞA EDİLMEZ
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Hadi Turus, "Savaş suçunu aklamaya çalışan Çağdaş Avrupa'nın haber sitesi Utanmakta bir erdemdir." dedi. Yazar Fatma Barbarosoğlu, "Yanlış sorular ile adalet inşa edilmez, hakikate ulaşılmaz. Yanlış sorular doğru düşünmeyi engelleyen duvarlardır." paylaşımıyla tepkisini dile getirdi. Akademisyen Mehmet Karabulut ise "İsrail'in sivil katlimanı meşrulaştırmaya çalışmak. Gerçekten çok kötüsünüz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Hamas'ın beklenmedik Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından şoka uğrayan İsrail, Gazze'de soykırım gerçekleştiriyor. Masum sivilleri hedef alacak kadar gözü dönmüş İsrail, saldırılarında hedef gözetmiyor.
İsrail'in işlediği bu insanlık suçunu birçok Batılı yayın kuruluşu ise göz yumarak örtbas etmeye devam ediyor.
Bu kuruluşlardan birisi de İngiliz kamu yayıncısı BBC. Tarafsız yayıncılıktan bahseden BBC Hamas yanlısı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattığı 6 muhabirini görevden aldı.