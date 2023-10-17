Almanya Diyanet’i hedef gösterdi: İmamların oturma izni iptal edilsin! Bild mikrofonu FETÖ’cü Güvercine uzattı: Hocası da İsrail için ağlıyordu

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Gazze'de soykırıma imza atarken Batı ise İsrail'i desteklemeye devam ediyor. İsrail'in soykırımını görmezden gelen Batı ülkeleri İsrail'i kınamak bir yana dursun, ülkelerinde Filistin'i desteklemek için düzenlenen eylemlere dahi engel olmaya çalışıyor fakat Avrupa'nın dört bir yanında vatandalar Filistin'e destek mitingleri düzenlemeye devam ediyor.

ALMANYA'NIN HEDEFİNDE DİYANET VAR

Almanya'nın birçok bölgesinde Hamas'a destek gösterileri düzenlenirken Alman Bild gazetesi, skandal bir haber yayımladı. Hamas'ı destekleyen ve İsrail'i kınayan eylemleri düzenleyen derneklerin yasaklanması gerektiğini belirten Bild, "Almanya bu nefret derneklerini durdurmalı" başlıklı haberde "Almanya'daki tüm Diyanet imamlarının oturma izninin iptal edilmesi için" çağrı yapıldı.

BILD MİKROFONU FETÖ'CÜ GÜVERCİN'E UZATTI

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'ün Hamas'ın faaliyetlerinin yasaklandığına dair duyurusunun ardından Bild, yalnızca Hamas'ı terörist ilan etmekle ve Türk imamlar için skandal bir çağrı yapmakla kalmadı, bu çağrı için FETÖ'cü Eren Güvercin'e mikrofon uzattı.

Filistin'e destek için yapılan en ufak eylem bile Almanya'yı korkutuyor. Hamas'ın faaliyetlerine yönelik yasağın uygulanamamasından endişe eden Bild, Türkiye düşmanı FETÖ'cü Güvercin'e bıraktı.

FETÖ'CÜ GÜVERCİN'İN HAMAS KORKUSU

FETÖ'cü Güvercin ise işgalci İsrail'e karşı mücadele eden Hamas için açıkça "terörist" ifadesini kullanırken "İsrail'deki terörün etkisi göz önüne alındığında hızlı aksiyon alınması gerektiğini anlıyorum. Fakat korkarım duyuru daha çok sembolik nitelikteydi." ifadelerini kullandı.

HOCASI DA İSRAİLLİ ÇOCUKLAR İÇİN AĞLIYORDU

Güvercin'in hocası terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen de 1991'de İsrailli çocuklar için ağladığını söylemişti. FETÖ elebaşının daha o yıllarda İsrail'e desteğini açıkça söyleyebildiği de göz önünde bulundurulduğunda Güvercin'in Alman gazetesinde İsrail'in sözcüsü kesilmesi, terör örgütünün yıllar içinde geldiği nokta açısından şaşırtıcı bir durum değil.

İŞGALCİ İSRAİL'İN ALMANYA'DAKİ SESİ

FETÖ'cü Güvercin, Almanya'nın birçok şehrinde bulunan Hamburg İslam Merkezi'nin de yasaklanması gerektiğini vurguladı ve bu karar alındığında çok geç olacağını belirtti. FETÖ'cü Güvercin Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği gün Berlin'de şeker dağıtan Filistinli Samidun örgütünü de hedef gösterdi ve Aksa Tufanı için "barbarca saldırı" ifadesini kullandı.

ALMANYA'DA HAMAS PANİĞİ

Hamas'a destek veren dernekler Almanya'da büyük paniğe yol açıyor. FETÖ'nün sesi Bild gazetesi Samidoun ağının (Filistinli Esir Dayanışma Ağı) Hamas'a değil, 1970'lerden bu yana Almanya'ya karşı saldırılar da dahil olmak üzere terör saldırıları düzenleyen sosyalist örgüt PLFP'ye yakın olduğunu ve 1977'de Landshut uçağını kaçırdığını iddia etti.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması için çağrı yapan Almanya'daki Filistin toplumunun her hareketinde ve sözünde "terörist" olarak fişleyebileceği bir detay arıyor. Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Almanya'daki Filistin toplumunun internet sitesinde herhangi bir açıklama yapılmadığını belirten Bild, toplumun 2021'den itibaren "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığını durdurun" talebini hatta "antisemitizim kınaması bile" paylaştığını belirtti.

FETÖ'cü Güvercin ise İsrail karşıtı derneklerin yasaklanabilmesi için mahkemeye çıkarken yapılması gereken önlemlere dikkat çekti.

Alman gazetesi Bild ise Almanya'daki Filistin derneklerinin çok farklı özellikleri olsa da Hamas ile "İsrail nefreti" konusunda ortak olduklarına dikkat çekti.

FİLİSTİN DERNEKLERİ YETMEDİ HEDEFE DİYANET'İ KOYDU

FETÖ'cün sesi Bild'in kışkırtıcı ifadeleri burada son bulmadı. Filistin derneklerini hedef gösteren Bild, Almanya'da Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan "Diyanet İşleri Türk İslam Birliği"ne göz dikti. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin Başkan Erdoğan hükümetine tabi olduğunu vurgulayan Bild, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına gösterdiği tepkiyi "7 Ekim katliamının ardından İsrail'e sövüp sayarak Cuma hutbesinde İsrail'i Müslüman coğrafyanın kalbindeki paslı bir hançer olarak nitelendirdi" şeklinde ifade etti.

DİYANET İMAMLARI İÇİN ÇAĞRI

Ali Erbaş'ın ve Türkiye'nin Filistin'e verdiği destek ve İsrail'in Gazze'de Filistinlilere uyguladığı soykırımı durdurmasına yönelik talebi Almanya'yı oldukça rahatsız ediyor. Alman-İsrail Cemiyeti Volker Beck, Türkiye'nin İsrail'in sivilleri hedef almayı durdurmasına yönelik çağrısını "nefret söylemi" olarak tanımladı ve Almanya'daki tüm Diyanet imamlarının oturma izinlerinin iptal edilmesine yönelik talepte bulundu.

FETÖ'CÜ GÜVERCİN'DEN TÜRKİYE'YE TEHDİT

Türkiye düşmanı FETÖ'cü Güvercin'den de Beck'e destek geldi. FETÖ'cü Güvercin, Diyanet'in geçtiğimiz Cuma okunan hutbeden uzaklaşması gerektiğini söyledi ve "Aksi takdirde siyasi sonuçları olacaktır." Diyerek açıkça Türkiye'yi tehdit etmeye çalıştı.

FETÖ'NÜN SESİ BILD

FETÖ'cü sözde "gazeteci" Eren Güvercin, hakkındaki FETÖ suçlamasını kabul etmiyor. Fakat Almanya'da FETÖ'nün kitaplarını basan Herder Yayınevi'nde yayımlanmış olması bile FETÖ-Bild iş birliğini açıkça gözler önüne seriyor.