PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Almanya Başbakanı Olaf Scholz İsrail'den zor çıktı: O anlar kamerada

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un içinde bulunduğu uçak, İsrail’den Mısır’a hareket etmeye hazırlandığı sırada Ben Gurion Havaalanında siren seslerinin yükselmesi ile tahliye edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 02:25 Güncelleme 18 Ekim 2023, 02:25
Almanya Başbakanı Olaf Scholz İsrail’den zor çıktı: O anlar kamerada

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havaalanında Mısır'a hareket edeceği sırada siren sesleri yükseldi.

Almanya Başbakanı Scholz siren seslerini duyunca yere yattı!

Siren seslerinin yükselmesi ile uçaktan tahliye edilen Scholz, sığınağa götürüldü.

Uçakta bulundan diğer kişiler ise havaalanında yere yatarak önlem aldı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab Hastanesi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısına yanıt olarak Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA