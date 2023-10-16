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İsrail ne zaman, hangi tarihte kuruldu? İşte İsrail'in tarihi, nüfusu ve haritadaki coğrafi konumu!

İsrail nerede, ne zaman bağımsız oldu, NATO üyesi mi? Soruları merak ediliyor. İsrail, 2022 yılının sonunda yaklaşık olarak 9 milyon 656 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Ülkenin nüfusu oldukça çeşitlidir ve etnik, dini, ve kültürel açıdan farklı toplulukları içinde barındırır. : İsrail nüfusunun büyük bir bölümünü Yahudiler oluşturur. Yaklaşık olarak nüfusun %73,6'sını kapsarlar. Bu nüfus büyük ölçüde İsrail Devleti'nin kuruluşundan bu yana ülkeye yerleşen Yahudi göçmenlerden ve soyundan gelenlerden oluşur. Peki İsrail ne zaman, hangi tarihte kuruldu? İşte İsrail'in tarihi, nüfusu ve haritadaki coğrafi konumu!

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 09:13 Güncelleme 16 Ekim 2023, 09:13
İsrail ne zaman, hangi tarihte kuruldu? İşte İsrail’in tarihi, nüfusu ve haritadaki coğrafi konumu!

İsrail ne zaman, hangi tarihte kuruldu? İsrail nerede, ne zaman bağımsız oldu, NATO üyesi mi? Sorusu merak ediliyor. İsrail, Batı Asya'da bulunur ve Akdeniz'in güneydoğu kıyısında yer alır. Aynı zamanda Kızıldeniz'in kuzey kıyısına da komşudur. İsrail'in kuzey komşusu Lübnan, kuzeydoğusunda Suriye, doğusunda Ürdün, güneybatısında Mısır ve hem batısında hem de doğusunda Filistin toprakları olan Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile sınır komşusudur. İşte İsrail'in tarihi, nüfusu ve haritadaki coğrafi konumu!

İsrail'in Coğrafi Konumu

İsrail, Batı Asya'da yer alır ve Akdeniz'in güneydoğu kıyısında konumlanmıştır. Aynı zamanda Kızıldeniz'in kuzey kıyısına da komşudur. İsrail'in coğrafi sınırları, kuzeyde Lübnan, kuzeydoğuda Suriye, doğuda Ürdün, güneybatıda Mısır ve hem batıda hem de doğuda sırasıyla Gazze Şeridi ve Batı Şeria gibi Filistin toprakları ile çevrilidir. Bu coğrafi konum, İsrail'in tarih boyunca bölgesel çatışmaların merkezinde yer almasına neden olmuştur.

İsrail'in Nüfusu

İsrail'in nüfusu 2022 yılı sonu itibariyle yaklaşık olarak 9 milyon 656 bin kişidir. Ülkenin nüfus yapısı oldukça çeşitlidir. Yahudi nüfus ülkenin toplam nüfusunun %73,6'sını oluştururken, Arap nüfus ise %21,1'lik bir kesimi temsil etmektedir. İsrail, bu demografik yapısıyla etnik ve dini açıdan çeşitlilik arz eden bir ülkedir.

İsrail'in Kuruluşu

İsrail Devleti, 14 Mayıs 1948 tarihinde kuruldu. Bu tarih, Birleşmiş Milletler'in (BM) paylaşım planı uyarınca David Ben-Gurion tarafından İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan ettiği tarihtir. İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte Avrupa ve Müslüman ülkelerden birçok Yahudi, İsrail'e göç etti. Aynı dönemde birçok Arap da İsrail'den göç etti. İsrail'in kuruluşu, bölgedeki siyasi ve toprak anlaşmazlıklarının başlamasına neden oldu.

İsrail ve NATO

İsrail, NATO'nun (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) üyesi bir ülke değildir. NATO, toplamda 30 ülkeyi kapsayan bir askeri ittifaktır. İşte NATO üyesi ülkeler:

  1. Almanya (1955)
  2. Amerika Birleşik Devletleri (1949)
  3. Arnavutluk (2009)
  4. Belçika (1949)
  5. Birleşik Krallık (1949)
  6. Bulgaristan (2004)
  7. Çek Cumhuriyeti (1999)
  8. Danimarka (1949)
  9. Estonya (2004)
  10. Fransa (1949)
  11. Hırvatistan (2009)
  12. Hollanda (1949)
  13. İspanya (1982)
  14. İtalya (1949)
  15. İzlanda (1949)
  16. Kanada (1949)
  17. Karadağ (2017)
  18. Kuzey Makedonya (2020)
  19. Letonya (2004)
  20. Litvanya (2004)
  21. Lüksemburg (1949)
  22. Macaristan (1999)
  23. Norveç (1949)
  24. Polonya (1999)
  25. Portekiz (1949)
  26. Romanya (2004)
  27. Slovakya (2004)
  28. Slovenya (2004)
  29. Türkiye (1952)
  30. Yunanistan (1952)

İsrail'in NATO'ya üye olmaması, bölgedeki karmaşık ve hassas siyasi ilişkilerle de bağlantılıdır. İsrail'in çevresindeki ülkelerle yaşadığı tarihi ve coğrafi çatışmalar, ülkenin uluslararası ilişkilerini etkilemiştir.

İsrail ve Bölgesel Güvenlik Durumu

Son dönemde İsrail ve bölgesel güvenlik durumu gündemde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Gazze Şeridi'ne yönelik gerilimler, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların sürmesine neden olmuştur. İsrail, Gazze'ye havadan uyarı mesajları atmıştır. Aynı dönemde Hizbullah ise İsrail'e karşı savaşa hazır olduğunu açıklamıştır. Bölgedeki bu tür gerginlikler, bölgenin istikrarı açısından ciddi endişelere yol açmaktadır.

İsrail, tarihsel olarak Arap ülkeleri ile yaşadığı toprak anlaşmazlıkları ve siyasi çatışmalar nedeniyle bölgesel güvenlik açısından birçok zorlukla karşı karşıyadır. Bu nedenle İsrail, savunma kapasitesini güçlendirmiş ve bölgesel güvenliği sağlamak için bir dizi önlem almıştır.

İsrail ve Filistin Sorunu

İsrail ve Filistin sorunu, bölgedeki en karmaşık ve uzun süreli çatışmalardan biridir.

Bu çatışmanın sonucu olarak Gazze Şeridi ve Batı Şeria, İsrail ile Filistin Yönetimi arasında paylaşılan bölgelerdir. Ancak bu bölgelerdeki siyasi ve toprak anlaşmazlıkları devam etmektedir.


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