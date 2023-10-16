İsrail meclisinde panik anları: Tel Aviv’de siren sesleri yükselince Netanyahu ve Blinken sığınağa indi

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 10. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor.
İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 10. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden attığı roketler üzerine yükselen siren sesleri sonrası görüşmeyi yarıda bırakarak sığınağa indi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller yaptığı açıklamada, Blinken ve Netanyahu'nun 5 dakika boyunca sığınakta kaldığını belirterek, siren seslerinin sona ermesinin ardından Blinken ve Netanyahu'nun görüşmeyi bitirmek üzere başka bir yere geçtiklerini aktardı.
Blinken, İsrail ile başladığı Orta Doğu turu kapsamında Ürdün, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ı ziyaret etmiş ardından yeniden İsrail'e gelmişti.
MECLİS'TE PANİK ANLARI
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 10'uncu gününde devam ederken, Gazze Şeridi'nden atılan roketler Kudüs'te paniğe neden oldu.
Kudüs'te yükselen siren seslerinin ardından Knesset'teki (İsrail meclisi) açılış oturumuna ara verilirken, İsrailli milletvekilleri ve meclis personeli sığınağa indi. Yaklaşık 40 dakikalık aranın ardından oturuma kaldığı yerden devam edildi.