İsrail meclisinde panik anları: Tel Aviv’de siren sesleri yükselince Netanyahu ve Blinken sığınağa indi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken , Hamas'ın Gazze Şeridi'nden attığı roketler üzerine yükselen siren sesleri sonrası görüşmeyi yarıda bırakarak sığınağa indi.





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller yaptığı açıklamada, Blinken ve Netanyahu'nun 5 dakika boyunca sığınakta kaldığını belirterek, siren seslerinin sona ermesinin ardından Blinken ve Netanyahu'nun görüşmeyi bitirmek üzere başka bir yere geçtiklerini aktardı.