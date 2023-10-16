Katil İsrai! Gazze’de içinde yaralıların olduğu ambulansa alçak saldırı

İşgalci İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze'yi yerle bir eden, 3 bine yakın Filistinlinin ölüm fermanına imza atan İsrail, insanlık dışı saldırılarında durmak bilmiyor. Gazze'nin işgalini tamamlamak için Gazze halkını evlerini terk etmeye zorlayan İsrail, ateşkes çağrılarını da yanıtsız bıraktı. Bölgeye gidecek insani yardımlara da engel olan İsrail sivil yerleşimleri vuruyor.
İŞGALCİ İSRAİL YARALI VE ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU AMBULANSI HEDEF ALDI
Hastaneleri dahi füzeyle vuran İsrail kuvvetleri bir savaş suçu daha işledi. Bölgeden gelen görüntülere göre İsrail kuvvetleri, içinde yaralı ve çocukların bulunduğu ambulansı hedef aldı.
SİVİLLERİ TAŞIYAN AMBULANS, İSRAİL FÜZELERİNİN HEDEFİ OLDU
Hastaneleri dahi füzeyle vuran İsrail kuvvetleri bir savaş suçu daha işledi. Bölgeden gelen görüntülere göre İsrail kuvvetleri, içinde yaralı ve çocukların bulunduğu ambulansı hedef aldı. Saldırılarda yaranan sivilleri taşıyan ambulans, İsrail füzelerinin hedefi oldu.
23 AMBULANS KULLANILMAZ HALE GETİRİLDİ
Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Gazze'de hasta ve yaralılara korunma sağlanması çağrısı yapıp, "Gazze Şeridi'nde 15 tıp merkezi hasar gördü, Beyt Hanun Hastanesi ve Durra Çocuk Hastanesi hizmet vermeyi durdurdu, 28 sağlık personeli şehit oldu, onlarcası yaralandı. 23 ambulans kullanılmaz hale geldi." ifadelerini kullandı.
Filistin Kızılayı, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında sağlık ekiplerinden 4 kişinin öldüğünü, 5'inin yaralandığını belirtti. Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında sağlık personeli ile ekipmanlara yönelik 17 ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi.
Açıklamada, İsrail saldırılarında 4 ambulans görevlisinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı aktarıldı.
Kızılaya ait 8 ambulansın saldırılarda hasar aldığı belirtilen açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kızılay merkez binası ile acil operasyon odasının ağır hasar gördüğü ifade edildi.
Filistin Haber Ajansı WAFA'nın 14 Ekim'deki haberine göre Kızılay, "kurumun tesislerinin, ekiplerinin ve misyonlarının uluslararası hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri uyarınca tam koruma ve güvenliğinin sağlanması" çağrısında bulunmuştu.
NE OLMUŞTU?
7 Ekim Cumartesi sabahı "kendi tarihinin açık ara en kötü gününü" yaşadığını iddia eden işgalci İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor. Fosfor bombaları ile katliam yapan İsrail, Gazze'deki sivilleri "Evlerinizi terk edin" diyerek yerinden etti sonra da sivil konvoylarını bombaladı.
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. BM, Gazze'deki çocuk ölümlerinin Ukrayna'daki çocuk ölümlerini geçtiğini açıkladı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla bombalamaya devam ettiği bildirildi. BM, Gazze Şeridi'nde tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin sadece 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu.
Öte yandan işgalci İsrail'in Gazze'den tek çıkış yolu olan Refah Sınır Kapısı'nı vurduğu bildirildi. Öte yandan İsrail bir kez daha fosfor bombası kullandı.