CANLI TAKİP | Gazze’deki çocuk ölümleri Ukrayna’yı geçti! BM’den kritik uyarı: Son 24 saat, sağlık sistemi çöküyor

14.34 Papa Franciscus: "İnsani hukuka saygı duyulmalı, özellikle de insani koridorları garanti etmenin ve tüm halka yardım sağlamanın acil ve gerekli olduğu Gazze'de."
14.32 İSRAİL, GAZZE'DEKİ EL-EHALİ HASTANESİ'Nİ BOMBALADI
İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesini bombaladığı bildirildi.
Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonunun resmi Telegram kanalında, İsrail bombardımanı sonucu Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesinin hasar gördüğü belirtildi.
Kanaldan yapılan paylaşımda ayrıca hastanenin hasar gören odalarından birinin fotoğraflarına yer verildi.
İsrail, Gazze'deki hastanelerin boşaltılması yönünde baskı yaparken, birçok uluslararası kuruluş ise bu baskıya tepki göstermişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için "ölüm cezası" şeklinde nitelemişti.
13.43: BM, Gazze'deki çocuk ölümlerinin Ukrayna'daki çocuk ölümlerini geçtiğini açıkladı.
13:01: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.
UNICEF MENA'nın X sosyal medya platformundan konuyla ilgili açıklama yayımlandı.
Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumunun "felaket" olarak nitelendirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"UNICEF Gazze Şeridi'ndeki çocukların kritik ihtiyaçlarına yanıt veriyor ancak erişim giderek zorlaşıyor ve tehlikeli hal alıyor. Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var."
Açıklamayla birlikte "Bütün savaşlarda ilk olarak ve en çok zararı çocuklar görür." ifadesinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı.
GAZZE'NİN TAHLİYESİ İÇİN VERİLEN SÜRE DOLDU
13.00 İsrail ordusunun Gazze'nin tahliyesi için verdiği ek süre saat 13.00 itibariyle doldu. Süre biter bitmez ise bölgede siren sesleri duyulmaya başladı.
12:55: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi genelinde "acil kan bağışı" çağrısında bulundu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, halka, Şifa Hastanesi'ne Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere ve Kan Bankası Derneği şubelerine acil kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıyor." ifadesi kullanıldı.
10.10 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: BM'nin merkezlerini boşaltması ve hizmetlerini durdurmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı.
09.15 İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs ile Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 55 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail güçleri, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerinde gözaltı operasyonları gerçekleştirdi; 55 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 455'e ulaştı.
08.31 İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 329'a yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 114 Filistinli daha yaşamını yitirdi.
Buna göre, aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam 2 bin 329 kişi öldü, 9 bin 42 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 9 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.
07:00 Gazze Sağlık Bakanlığı, 24 saat içindeki İsrail saldırılarında 300 Filistinli öldüğünü 800 kişinin ise yaralandığını belirtti.
04: 04 İsrail, Gazze sınırına tank sevkiyatını sürdürüyor
03:44 İsrail, Gazze'de son 24 saat içinde 300 Filistinliyi öldürdü, 800'ünü yaraladı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde 300 Filistinlinin öldüğü, 800'ünün yaralandığı bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı.
Kudra, İsrail saldırıları sonucu abluka altındaki bölgede son 24 saat içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 300 vatandaşın öldüğünü, 800'ünün yaralandığını kaydetti.
01: 04 İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail güçlerini, Dera'daki İran destekli gruplar hedef aldı
İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail güçlerini, Dera ilinde Beşşar Esed yönetiminin saflarında yer alan İran destekli gruplar hedef aldı.
Esed rejiminin saflarında yer alan İran destekli gruplar, işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki İsrail güçlerine Dera'dan karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.
Dera'nın kuzeyinde Neva ilçesinin kuzeybatısında Bekkar köyünün yakınlarında İran destekli gruplar, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki el Fares Tepesi'ne saldırdı.