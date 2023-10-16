Biden’ın Hamas korkusu: İsrail’e gitmek istiyor ama gidemiyor! ABD gazetesi uyardı: Kiev ziyaretine benzemez

Hamas'ın Aksa Operasyonu'nun ardından Gazze'de soykırıma imza atan İsrail 'e açık destek veren ABD Başkanı Joe Biden , dayanışma gösterisi için İsrail'i ziyaret etmeyi planlıyor. ABD gazetesi Politico'nun haberine göre ismini gizli tutan bir ABD'li yetkili ise Biden'ın İsrail'e bu hafta gidebileceğini fakat Hamas ile savaşın kontrolden çıkması ve İsrail'in güvenlik durumu dolayısıyla hiç gidemeyebileceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, cumartesi günü Biden'ı İsrail'e davet etti. Biden ise İsrail'i ziyaret etmeyi düşündüğünü belirtirken ABD'li yetkililer ise Biden'ın kesinleşmiş bir seyahat planının olmadığını belirtti.

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından özellikle istihbarat ve dokunulmazlık konusunda itibarını kaybeden İsrail , intikamını Gazze'deki sivillerden alıyor. Gazze'de soykırıma imza atan İsrail, hava operasyonunun ardından bir de kara operasyonu düzenleyeceğine dair tehditler savuruyor.

BIDEN'IN HAMAS KORKUSU

ABD gazetesi Politico ise Biden'ın bu hafta desteğini dünyanın gözü önünde bir kez daha vurgulamak için İsrail'e gitmeyi düşündüğünü fakat Tel Aviv'in Gazze'ye kara saldırısı emrini verme eşiğinde olduğu için savaşın kontrolden çıkacağını ve bu sebeple İsrail ziyaretini erteleyeceğini hatta hiç gidemeyeceğini iddia etti.

Biden'ın yardımcılarına Hamas'ın bin 300'den fazla İsrailliyi öldürmesi ve aralarında Amerikalıların da bulunduğu yaklaşık 150 kişiyi rehin aldığını vurgulayarak ABD'nin İsrail'e desteğini güçlü bir şekilde göstermek için İsrail'e gideceğini söylediği öne sürülüyor. Öte yandan Biden'ın Hamas-İsrail savaşı daha da alevlenirken bölgeye gitmekten çekindiği belirtiliyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise "duyurulacak yeni bir seyahatimiz yok." Derken böyle bir ziyaretin planlandığını inkar etmedi.