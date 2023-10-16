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Biden’ın Hamas korkusu: İsrail’e gitmek istiyor ama gidemiyor! ABD gazetesi uyardı: Kiev ziyaretine benzemez

ABD’li yetkililer Başkan Joe Biden’ın, İsrail’e verdiği açık desteği pekiştirmek için bu hafta Tel Aviv’i ziyaret etmeyi planladığını fakat Netanyahu’nun kara saldırısı tehdidinin ardından savaş kontrolden çıkacağı için bu planın hiç gerçekleştirilemeyeceğini iddia etti. İsrail ziyaretinin savaşın ortasında Kiev’i ziyaret etmeye benzemeyeceğini vurgulayan ABD gazetesi Politico, Hamas’ın Biden’ı hedef alacağını iddia etti.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 14:50 Güncelleme 16 Ekim 2023, 16:43
Biden’ın Hamas korkusu: İsrail’e gitmek istiyor ama gidemiyor! ABD gazetesi uyardı: Kiev ziyaretine benzemez

Hamas'ın Aksa Operasyonu'nun ardından Gazze'de soykırıma imza atan İsrail'e açık destek veren ABD Başkanı Joe Biden, dayanışma gösterisi için İsrail'i ziyaret etmeyi planlıyor. ABD gazetesi Politico'nun haberine göre ismini gizli tutan bir ABD'li yetkili ise Biden'ın İsrail'e bu hafta gidebileceğini fakat Hamas ile savaşın kontrolden çıkması ve İsrail'in güvenlik durumu dolayısıyla hiç gidemeyebileceğini belirtti.

İSRAİL'DEN BIDEN TEKLİFİ

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından özellikle istihbarat ve dokunulmazlık konusunda itibarını kaybeden İsrail, intikamını Gazze'deki sivillerden alıyor. Gazze'de soykırıma imza atan İsrail, hava operasyonunun ardından bir de kara operasyonu düzenleyeceğine dair tehditler savuruyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, cumartesi günü Biden'ı İsrail'e davet etti. Biden ise İsrail'i ziyaret etmeyi düşündüğünü belirtirken ABD'li yetkililer ise Biden'ın kesinleşmiş bir seyahat planının olmadığını belirtti.

BIDEN'IN HAMAS KORKUSU

ABD gazetesi Politico ise Biden'ın bu hafta desteğini dünyanın gözü önünde bir kez daha vurgulamak için İsrail'e gitmeyi düşündüğünü fakat Tel Aviv'in Gazze'ye kara saldırısı emrini verme eşiğinde olduğu için savaşın kontrolden çıkacağını ve bu sebeple İsrail ziyaretini erteleyeceğini hatta hiç gidemeyeceğini iddia etti.

Biden'ın yardımcılarına Hamas'ın bin 300'den fazla İsrailliyi öldürmesi ve aralarında Amerikalıların da bulunduğu yaklaşık 150 kişiyi rehin aldığını vurgulayarak ABD'nin İsrail'e desteğini güçlü bir şekilde göstermek için İsrail'e gideceğini söylediği öne sürülüyor. Öte yandan Biden'ın Hamas-İsrail savaşı daha da alevlenirken bölgeye gitmekten çekindiği belirtiliyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise "duyurulacak yeni bir seyahatimiz yok." Derken böyle bir ziyaretin planlandığını inkar etmedi.

İSRAİL ZİYARETİ KİEV'E BENZEMEZ

Beyaz Saray yardımcıları ise Biden'ın daha önce de "cesur" geziler yaptığını yani Ukrayna Savaşı'nın kızıştığı şubat 2022'de Kiev'e ziyaret düzenlediğini bildirdi. Politico, Kiev ziyaretinin Biden'ın yardımcıları tarafından "başkanlığı dönemindeki en önemli adımlarından biri" olarak değerlendirdiğini vurgularken olası İsrail ziyaretinin 10 saatlik gizli bir tren yolculuğu ile yapılan Kiev ziyaretinden çok daha karmaşık olacağı belirtildi.

ABD MİLLETVEKİLLERİ SAKLANMAK ZORUNDA KALDI

ABD'li yetkililer "terör örgütü" olarak tanımladıkları Hamas'ın Biden'a provokatif bir saldırı düzenleme olasılığından söz ediyor.

ABD senatörlerinin Tel Aviv ziyareti de Biden'ın korkularını artırdı. Aralarında Senato Çoğunluk Lideri Chuck Sxhumer'in de yer aldığı bir grup milletvekili, Tel Aviv ziyaretleri esnasında sirenlerin çalması üzerine sığınağa saklamak zorunda kaldı.


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