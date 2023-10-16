Bibi çağırdı Biden gidiyor: ABD Başkanı Hamas’ın elindeki rehineleri almak için İsrail’e koşuyor

Biden'ın "İsrail, bölge ve dünya için kritik bir zamanda" bu ülkeye gideceğini dile getiren Blinken, ABD'nin Hamas'ın saldırıları karşısında İsrail ile dayanışma mesajı vereceğini söyledi.

Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun 11. Gününde İsrail , Gazze'de sivilleri bombalamaya devam ediyor. İsrail'e destek için uçak gemisi gönderen ABD ise işgalciye yardımlara devam ediyor. Tel Aviv'de basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden 'ın çarşamba günü İsrail'e gideceğini duyurdu.

HAMAS'IN ELİNDEKİ REHİNELERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Blinken, Biden'ın, mevcut krizden istifade ederek İsrail'e saldırmak isteyebilecek üçüncü aktörlere bunu yapmamaları yönündeki mesajını yineleyeceğini kaydetti.

Biden'ın ayrıca Hamas tarafından alıkonulan rehinelerin serbest bırakılması için İsrail ile yakın koordinasyon içinde olacağını ifade eden Blinken, ABD Başkanı'nın ziyareti kapsamında ayrıca İsrail'in savaş hedefleri ve stratejisi hakkında kapsamlı bir brifing alacağını aktardı.

Öte yandan uluslararası basın ise Biden'ın Hamas'ın elindeki İsrailli rehineleri istemek için bölgeye gittiğini belirtiyor.

BİDEN, ÜRDÜN'DE FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS İLE BİR ARAYA GELECEK

ABD Başkanı Joe Biden, 18 Ekim çarşamba günü İsrail ziyaretinin ardından Ürdün'e giderek, Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden'ın Hamas'ın saldırıları karşısında İsrail'e desteğini göstermek ve bir sonraki adımlar konusunda istişarelerde bulunmak için çarşamba günü İsrail'e gideceğini kaydetti.

Biden'ın daha sonra Ürdün'ün Amman kentine geçerek, burada Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşeceğini aktaran Jean-Pierre, "(Biden), Hamas'ın, Filistin halkının itibarı ve kendi kaderini tayin hakkını savunmadığı mesajını yineleyecek ve Gazze'deki sivillerin insani ihtiyaçları konusunu görüşecek." ifadesini kullandı.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLAR

Blinken, Biden'ın İsrail'den, operasyonlarını sivil kayıplarını nasıl en aza indirerek yürüteceği ve Gazze'deki sivillere insani yardım akışını nasıl sağlayacağı konusunda bilgi alacağını ifade etti.

Bu kapsamda Blinken, ABD ile İsrail'in, "sivilleri tehlikeden uzak tutmaya yardımcı olacak bölgeler" oluşturma olasılığı da dahil, bağışçı ülkeler ve uluslararası kuruluşlardan gelen insani yardımların Gazze'deki sivillere ulaşması bağlamında bir planın geliştirmesi hususunda anlaştığını duyurdu.

Blinken, "Yardımların bir an önce Gazze'ye akmaya başlaması kritik önem taşıyor." diye konuştu.

Hamas'ın insani yardımların sivillere ulaşmasını engellemesi veya kendisinin el koyması halinde Blinken, bunu ilk kınayanın kendileri olacağını ve tekrar böyle bir şey olmaması için çalışacaklarını söyledi.