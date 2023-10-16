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"500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak" yalanı asılsız çıktı!

İşgalci İsrail ordusunun Filistin'e yönelik saldırıları sonrasında Sözcü yazarı Nedim Türkmen, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor" iddiasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada da hızla yayılan iddiaların doğru olmadığını bildirip, "Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp, iddialar tamamen asılsızdır" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 23:13 Güncelleme 16 Ekim 2023, 23:13
500 bin Filistinli Türkiye’ye alınacak yalanı asılsız çıktı!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İşgalciler, kadın ve çocuk demeden binlerce masum sivili katletti.

Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısının 1 milyona ulaştığını bildirdi.

"500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak" yalanı
Söz konusu gelişmeler sonrasında Sözcü yazarı Nedim Türkmen, Sözcü TV'de katıldığı yayında, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor" iddiasında bulundu. Yalan kısa sürede sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ndan yalanlama: Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu değil
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor' iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp, iddialar tamamen asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

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