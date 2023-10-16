"500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak" yalanı asılsız çıktı!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İşgalciler, kadın ve çocuk demeden binlerce masum sivili katletti.

Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısının 1 milyona ulaştığını bildirdi.

"500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak" yalanı

Söz konusu gelişmeler sonrasında Sözcü yazarı Nedim Türkmen, Sözcü TV'de katıldığı yayında, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor" iddiasında bulundu. Yalan kısa sürede sosyal medyada dolaşıma sokuldu.



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ndan yalanlama: Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor' iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp, iddialar tamamen asılsızdır." ifadelerine yer verildi.