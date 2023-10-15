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Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri yarın başlıyor! İşte masadaki konular

Türkiye ve Yunanistan arasında Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında 16-17 Ekim’de kritik görüşmeler gerçekleşecek. Atina’da yapılacak toplantıda ikili ticari, ekonomi, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, çevre ve beşeri konular ele alınacak.

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 13:21 Güncelleme 15 Ekim 2023, 13:24
Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri yarın başlıyor! İşte masadaki konular

Türkiye ile Yunanistan arasında Ortak Eylem Planı Toplantısı ve Siyasi İstişareler, sırasıyla 16-17 Ekim'de Atina'da yapılacak.

Türkiye ve Yunanistan arasında Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragogiannis başkanlığındaki heyetler 16 Ekim 2023 tarihinde Atina'da bir toplantı gerçekleştirecek.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye ile Yunanistan arasında Ortak Eylem Planı Toplantısı ve Siyasi İstişareler, sırasıyla 16-17 Ekim 2023 tarihlerinde Atina'da yapılacaktır.

Türkiye ve Yunanistan arasında Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragogiannis başkanlığındaki heyetler 16 Ekim 2023 tarihinde Atina'da bir toplantı gerçekleştirecektir.

Toplantıda, ikili ticari, ekonomi, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, çevre ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı'nda, 22 Mart 2023 tarihinde Ankara'da yapılan son toplantıdan bu yana kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi ve sürece dahil edilebilecek yeni işbirliği sahalarının istişare edilmesi, ayrıca sürecin geleceği hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir.

Öte yandan, 17 Ekim 2023 tarihinde de, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou başkanlığındaki heyetler arasında Atina'da görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Siyasi istişarelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır.

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