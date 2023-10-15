Son dakika: 180 derece döndü! ABD Başkanı Joe Biden’dan İsrail’e Gazze uyarısı: İşgal büyük hata olur

"5 MİLYON FİLİSTİNLİYE BAĞIMSIZ BİR DEVLET"

Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını söyledi.

İNSANİ KORİDOR OLUŞTURULMASINA DESTEK

Biden, Gazze'de 2 milyon kişi için insani bir koridor oluşturulması hakkında ise "Bunu istiyoruz. Ekiplerim (İsrail'le) görüşüyor. Güvenli bölge nasıl oluşturabiliriz diye Mısır'la da görüşüyoruz. Bölgedeki çocuk ve kadınları çıkarmak için. Ancak kolay değil." diye konuştu.

"İRAN'IN SALDIRIYA DAHİL OLDUĞU YÖNÜNDE AÇIK DELİL YOK"

Hizbullah ve İran'a mesajının ne olduğunun sorulması üzerine ise Biden, "Yapmayın, yapmayın, yapmayın." vurgusunda bulundu.