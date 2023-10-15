Son dakika: 180 derece döndü! ABD Başkanı Joe Biden’dan İsrail’e Gazze uyarısı: İşgal büyük hata olur

Son dakika haberleri... 7 Ekim Cumartesi sabahı "kendi tarihinin açık ara en kötü gününü" yaşadığını iddia eden işgalci İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor.
Son dakika haberleri... 7 Ekim Cumartesi sabahı "kendi tarihinin açık ara en kötü gününü" yaşadığını iddia eden işgalci İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor.
İşgalci siyonist ordu önce Gazze'deki sivilleri "Evlerinizi terk edin" diyerek yerinden etti sonra da sivil konvoylarını bombalayarak katletti.
ABD Başkanı Joe Biden Biden, ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu belirterek, "Bir kez daha söyleyeyim, hangi ülke olursa olsun, hangi kuruluş olursa olsun, bu durumdan yararlanmayı düşünen herkese tek bir sözüm var: Yapmayın" ifadelerini kullanmıştı.
Ardından İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulunarak İsrail'e destek vereceklerini yineleyen Biden, "Bu kriz başladığından beri onlarla birlikteyiz. Onlara mermi sağlayacağız. Demir kubbe için destekte bulunacağız. Şehirlerini ve vatandaşlarını koruması için gereken her şeyi yapacağız" demişti.
ABD'DEN İSRAİL'E UÇAK GEMİSİ DESTEĞİ
Bölgeye USS Gerald R. Ford uçak gemisinin ardından ABD ikinci uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'i işgalci İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e göndermişti.
Öte yandan ABD Başkanı Biden, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk oldu.
İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını vurgulayan Biden, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi.
"İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL ETMESİ HATA OLUR"
Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
"5 MİLYON FİLİSTİNLİYE BAĞIMSIZ BİR DEVLET"
Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır." diye konuştu.
İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını söyledi.
İNSANİ KORİDOR OLUŞTURULMASINA DESTEK
Biden, Gazze'de 2 milyon kişi için insani bir koridor oluşturulması hakkında ise "Bunu istiyoruz. Ekiplerim (İsrail'le) görüşüyor. Güvenli bölge nasıl oluşturabiliriz diye Mısır'la da görüşüyoruz. Bölgedeki çocuk ve kadınları çıkarmak için. Ancak kolay değil." diye konuştu.
"İRAN'IN SALDIRIYA DAHİL OLDUĞU YÖNÜNDE AÇIK DELİL YOK"
Hizbullah ve İran'a mesajının ne olduğunun sorulması üzerine ise Biden, "Yapmayın, yapmayın, yapmayın." vurgusunda bulundu.
Biden, İran ve Hizbullah'ın gerginliği artıracak adımlardan kaçınması gerektiğine işaret ederek, İran'ın Hamas saldırısına dahil olduğu yönünde açık bir delil bulunmadığını söyledi.
İran'ın Hamas ve Hizbullah'ı sürekli olarak desteklediğini kaydeden İran, "Ancak saldırıyı önceden biliyorlar mıydı? Saldırıyı planlamaya yardım ettiler mi? Henüz bu yönde bir kanıt yok." dedi.