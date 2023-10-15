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Muhammed Durra'nın babası Cemal Durra 23 yıl sonra yine aynı acıyı yaşadı! İşgalci İsrail, Cemal Durra’nın kardeşlerini katletti

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'e karşı 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada'nın sembol isimlerinden 11 yaşındaki Muhammed'in tüm dünyanın gözleri önünde İsrail askerlerinin açtığı ateşle şehit edilmesinin üzerinden tam 23 yıl geçti. O vahşet dolu anlar hafızalardaki yerini korurken Muhammed Durra'nın babası Cemal Durra işgalci İsrail askerlerinin katliamı ile aynı acıyı 23 sene sonra tekrar yaşadı. İsrail askeri bu sefer de Cemal Durra’nın kardeşlerini katletti.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 01:21 Güncelleme 16 Ekim 2023, 01:35
Muhammed Durra’nın babası Cemal Durra 23 yıl sonra yine aynı acıyı yaşadı! İşgalci İsrail, Cemal Durra’nın kardeşlerini katletti

İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırmı devam ediyor. Çoçuk, bebek, kadn demeden katliam yapan işgalci İsrail her gün yeni bir vahşete imza atıyor. Batı'nın verdiği destek ile daha da iğrenç suçlara imza atan İsrail, masumları hedef almaya devam ediyor.



23 YIL SONRA YİNE AYNI ACIYI YAŞADI
2000 yılında İkinci İntifada'nın sembol ismi haline gelen Muhammed Durra'nın babası 23 yıl sonra soykırımcı İsrail'in vahşeti ile yine aynı acıyı yaşadı.



Muhammed Durra'nın babası Cemal, Gazze'de yaşanan saldırılar sonucu kardeşlerini kaybetti. O anlar yürekleri adeta paramparça etti.



MUHAMMED DURA OLAYI NEDİR?
Dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un 28 Eylül 2000'de İsrail askerlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesi İkinci İntifada'nın fitilini ateşledi. 7 Filistinlinin ölmesine ve 250 Filistinli ile 13 İsrail askerinin yaralanmasına yol açan olayların ardından Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde şiddet olayları hızla yayıldı.



Çatışmaların üçüncü gününde, Gazze Şeridi'ndeki Selahaddin Caddesi'nde bir duvarın dibine sığınan Filistinli silahsız bir baba ile 11 yaşındaki oğlunun İsrail askerlerinin doğrudan ateşine maruz kalmaları ve küçük çocuğun babasının kucağında öldürüldüğü anların kameralara yansıması dünya ve bölge kamuoyunda infiale yol açtı.



İkinci İntifada'nın sembol ismi haline gelen Muhammed Durra'nın ölümünün ardından Filistin halkı sokaklara çıkarak gösteriler düzenledi. İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylar, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

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Muhammed Durra’nın babası Cemal Durra 23 yıl sonra yine aynı acıyı yaşadı! İşgalci İsrail, Cemal Durra’nın kardeşlerini katletti
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