Muhammed Durra’nın babası Cemal Durra 23 yıl sonra yine aynı acıyı yaşadı! İşgalci İsrail, Cemal Durra’nın kardeşlerini katletti

İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırmı devam ediyor. Çoçuk, bebek, kadn demeden katliam yapan işgalci İsrail her gün yeni bir vahşete imza atıyor. Batı'nın verdiği destek ile daha da iğrenç suçlara imza atan İsrail, masumları hedef almaya devam ediyor.

⚫️ 2000 yılında işgalci İsrail askerleri tarafından 11 yaşında şehit edilen Muhammed Durra'nın babası, bugün Gazze'de İsrail'in saldırılarında kardeşlerini de kaybetti. pic.twitter.com/K1amNsuRbm — Takvim (@takvim) October 15, 2023

2000 yılında İkinci İntifada'nın sembol ismi haline gelen Muhammed Durra'nın babası 23 yıl sonra soykırımcı İsrail'in vahşeti ile yine aynı acıyı yaşadı.