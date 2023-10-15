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Lübnan-İsrail sınırında gerginlik tırmanıyor: 1 İsrailli öldü

7 Ekim Cumartesi sabahından itibaren işgalci İsrail, Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. İsrail ordusu, çocuk, kadın ve yaşlı ayrımı yapmaksızın sivilleri katlederek, camileri bombalıyor. Öte yandan İsrail - Lübnan sınırında da tansiyon her geçen gün yükseliyor. Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine tanksavar füzesi atıldığı ve bir İsraillinin öldüğü bildirildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 14:08 Güncelleme 15 Ekim 2023, 14:32
Lübnan-İsrail sınırında gerginlik tırmanıyor: 1 İsrailli öldü

Orta Doğu adeta kan gölüne döndü. 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna müteakip İsrail, Gazze'yi tam ablukaya aldı.

Çocuk, kadın ve yaşlı ayrımı yapmaksızın sivilleri katlediyor.

Öte yandan İsrail - Lübnan sınırında tansiyon her geçen gün yükseliyor.

İsrail ordusu, Lübnan sınırından İsrail içerisine bir grup şüphelinin sızdığına dair ihbar aldıklarını duyurdu. Geride bıraktığımız gün Lübnan sınırından İsrail topraklarına silahlı ve roketli saldırı düzenlenmişti. İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyindeki bazı hedeflerin topçu atışıyla, Kefr Şuba bölgesinde yer alan Hizbullah ait çadırların ise insansız hava aracıyla vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan ilk olarak İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine, ardından sınırdaki bir İsrail askeri karargahına tanksavar füzesi atıldığı belirtildi.

Buna karşılık İsrail ordusu, Lübnan'da füzelerin fırlatıldığı alanları bombaladığını duyurdu.

4 KİLOMETRELİK BÖLGE KAPATILDI
Açıklamada ayrıca, yaşanan saldırıya ilişkin ordunun yaptığı durum değerlendirmesi uyarınca, Lübnan ile olan kuzey sınırında dört kilometrelik bir bölgenin kapatıldığı ve bölgeye girişin yasaklandığı belirtildi.

Sınırdan iki kilometreye kadar olan bölgedeki sivillerin güvenli alanlarda kalmaları istenirken, "aktif muharebe bölgelerinde çeşitli operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda uydu tabanlı navigasyon hizmetlerinin kısıtlandığı" kaydedildi.

1 İSRAİLLİ ÖLDÜ
Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan düzenlenen saldırıda 40 yaşında bir İsrailli öldü.

Saldırıda 2'si orta derecede, 1'i hafif olmak üzere 3 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

HİZBULLAH SALDIRIYI ÜSTLENDİ
Hizbullah Hareketi, İsrail'e yönelik tanksavar füzesi ile yapılan saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hizbullah'ın, İsrail'in Şabaa beldesinde 2 Lübnanlı sivili öldürmesine yanıt olarak bugün füze ile saldırı düzenlediği kaydedildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail'in sınır üzerinde yer alan Rmeyş ve Ramya beldelerinin yakınlarına saldırı düzenlediği ifade edildi.

HİZBULLAH, İSRAİL TANKINI HEDEF ALDIĞINI, ÖLÜ VE YARALILAR OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Hizbullah, yaptığı açıklamayla, askeri noktaya saldırıdan sonra bu sefer İsrail'e ait tanka yeni bir saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, tankın direkt hedef alındığı, İsrailli askerler arasında ölü ve yaralı olduğu iddia edildi.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli savaş halini alırken, İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı.

Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

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