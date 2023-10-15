Lübnan-İsrail sınırında gerginlik tırmanıyor: 1 İsrailli öldü

İsrail ordusu, Lübnan sınırından İsrail içerisine bir grup şüphelinin sızdığına dair ihbar aldıklarını duyurdu. Geride bıraktığımız gün Lübnan sınırından İsrail topraklarına silahlı ve roketli saldırı düzenlenmişti. İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyindeki bazı hedeflerin topçu atışıyla, Kefr Şuba bölgesinde yer alan Hizbullah ait çadırların ise insansız hava aracıyla vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan ilk olarak İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine, ardından sınırdaki bir İsrail askeri karargahına tanksavar füzesi atıldığı belirtildi.

Buna karşılık İsrail ordusu, Lübnan'da füzelerin fırlatıldığı alanları bombaladığını duyurdu.

4 KİLOMETRELİK BÖLGE KAPATILDI

Açıklamada ayrıca, yaşanan saldırıya ilişkin ordunun yaptığı durum değerlendirmesi uyarınca, Lübnan ile olan kuzey sınırında dört kilometrelik bir bölgenin kapatıldığı ve bölgeye girişin yasaklandığı belirtildi.

Sınırdan iki kilometreye kadar olan bölgedeki sivillerin güvenli alanlarda kalmaları istenirken, "aktif muharebe bölgelerinde çeşitli operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda uydu tabanlı navigasyon hizmetlerinin kısıtlandığı" kaydedildi.