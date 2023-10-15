İtalya’dan Filistin’e destek! Dayanışma gösterilerini yasaklayan Avrupa’ya tepki: Yasaklamak doğru değil!

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bazı Avrupa ülkelerinde Filistin ile dayanışma gösterilerinin yasaklanmasına değinerek, demokratik bir ülkede şiddet olmayan barışçıl gösterilerin yasaklanmasının doğru olmadığına inandığını söyledi.

Bazı Avrupa ülkelerinin Filistin ile dayanışma gösterilerini yasakladığı ve İtalya'da ise bu gösterilerin yapıldığı hatırlatılan Tajani, "Fransa kendi tercihini yaptı. Her ülke kendi seçimini yapıyor. Demokratik bir ülkede, kötü gideceğine dair herhangi bir alarm yoksa, şiddet olmayan gösterileri yasaklamanın doğru bir şey olmadığına inanıyorum." dedi.

Tajani, gösterilerin daha sonradan şiddet eylemine dönüşmesinin ise başka bir konu olduğunu, Milano'da dünkü Filistin ile dayanışma gösterisinin, barışçıl yapıldığını ifade etti.