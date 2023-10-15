İsrail'den katliam! Bombalar altında yüzlerce çocuk öldü: Ellerine "cesetleri tanınsın" diye ad-soyadları yazıldı

Çatışmaların 8. gününde İsrail, Gazze'ye bomba yağdırdı. Sınıra tank yığdı.
Gazeteci İssam Abdullah'ın öldüğü açıklandı. Reuters, kendi çalışanını haber yapmadı
Çatışmaların 8. gününde İsrail, Gazze'ye bomba yağdırdı. Sınıra tank yığdı.
Gazeteci İssam Abdullah'ın öldüğü açıklandı. Reuters, kendi çalışanını haber yapmadı
Kaçmaya çalışan sivillere de saldırdı. Durra Çocuk Hastanesi'ne fosfor bombası attı
Lübnan sınırında Hizbullah'la da çatışma çıktı. İran, uyardı: Yeni cepheler açılabilir.
Toma'larla lağım suları sıktı. Gazze halkı, sosyal medyadan vasiyetlerini paylaştı.
Soykırıma dönen bu katliamın İsrail'e maliyetinin 50 milyar doları bulacağı vurgulandı.
RONALDO' YPAR O
Cristiano Ronaldo, milli maçta "Bismillah" diyerek penaltı attı. Bu da Filistin'e destek mesajı olarak yorumlandı.
The Times'tan yalanlar: The Times, ''İsrailli bebekler ölüyor" yazdı. Ama o fotoğrafların aslında Filistinli çocuklara ait olduğu ortaya çıktı.
Netanyahu: İsrail Başbakanı, saldırıların devam edeceğini açıkladı. "Bunun başlangıç olduğunu" vurguladı.
İŞGAL WAR!
Dünya, İsrail-Hamas savaşına kilitlendi. Hamas'ın Tel Aviv'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısı, Ortadoğu'da yeni bir çatışmanın fitilini ateşledi. Bunu meşru müdafa sayan İsrail, hemen karşılık verdi. Arkasına ABD, İngiltere, AB ülkelerini de alıp Gazze'yi yerle bir etmeye yemin etti. Havadan ve denizden bombardıman altına aldığı şehirde, kadın, çocuk, yaşlı demeden ölüm kusmaya girişti.
Hatta Kuzey Gazze'yi işgal için planlarını hayata geçirdi. Burada yaşayan 1 milyona yakın Filistinli'den, topraklarını, evlerini terk etmesini istedi. Hatta dün saat 16.00'ya kadar süre verdi. Tanklarla, toplarla sınıra ilerledi. İsrail ordusu, güvenlik geçiş noktalarından Güney'e kaçan Filistinliler'in konvoylarına bile ateş ederek barbarlığını gösterdi. BM Güvenli Konseyi, bu vahşet karşısında hala ciddi bir varlık gösteremedi.
NETANYAHUDİ SINIRDA!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, adeta kana susadı. Kuzey Gazze'yi abluka altına aldırdı. Sınır hattına giderek kara birliklerini "Kara harekatı" için hazırladı!
İSRAİL: 1.300 ölü, 3.400 yaralı
FİLİSTİN: 6.010 ölü, 7 bın 696 yaralı
TİMES SKANDAL!
İsrail, Hamas'ın '40 bebeğin kafasını kestiği" yalanını ortaya attı. İngiliz The Times gazetesi bu iddiaları içeren bir haber hazırladı. Gazete, İsrail tarafından paylaşılan bu fotoğrafları, "rahatsız edici oldukları için yayınlamayı tercih etmediğini" yazdı. Haberde "Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde, hava saldırıları nedeniyle yaralanmış Filistinli çocuklar" açıklamasıyla Gazzeli yaralı çocukların fotoğrafını kullandı. İsrail Hükümeti, i24 televizyonu muhabirinin "Bir askerden 40 bebeğin kafasının kesildiğini" duyduğu yalanını aktarması üzerine bu iddiayı ortaya atımştı.
'CAN' DOSTLUĞU
Başkan Recep Tayyip akan kanın durdurulması için yoğun diplomasi trafiği yürütmeye başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu amaçla Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle bir görüşme yaptı. Görüşmede Gazze'deki gelişmeler ve Türkiye-Mısır ilişkileri ele alındı. İnsani yardımlar ve bölgeden tahliyeler de masadaydı. Bu arada Türkiye'nin Filistin halkı için gönderdiği 3. yardım uçağı Mısır Ariş Havalimanı'na ulaştı. Yardımların Refah Kapısı'ndan Filistinliler'e teslim edileceği açıklandı.
'KAN' DOSTLUĞU!
İsrail'in Gazze'ye orantısız saldırısına, ABD, AB ülkeleri ve İngiltere'den tam destek geldi! Amerika ve ingiltere, uçak gemilerini Akdeniz'e gönderdi. ABD'li Dışişleri Bakanı Antony Blinken "Tel Aviv'e Yahudi olarak geldim, arkanızdayım" mesajı verdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Tel Aviv'de hem Herzog hem de Netanyahu'ya desteklerini iletti.
İsrail saldırılarında evleri bombalanan ve annelerini bu esnada kaybeden Gazze'li iki kız çocuğunun birbirine sarılarak ağladığı anlar yürek burktu.
NOTLAR
- Sokaklar cesetlerle dolu. Hastanelerde ölüleri koyacak yer kalmadı.
- Gazze'nin güneyine kaçmaya çalışan Filistinliler yeni bir "nekbe" ihtimalinden korkuyor.
- Gazze'de Durra Çocuk Hastanesi fosfor bombalarıyla vuruldu.
- Reuters kameramanı İssam Abdullah, İsrail'in roketli saldırısınada öldü.
- BBC muhabirleri, Tel Aviv'de İsrail polis tarafından durdurulduktan sonra saldırıya uğradı ve silah zoruyla alıkonuldu.
- Netanyahu Gazze'ye saldırılarının devam edeceğini belirterek "Bu sadece başlangıç" dedi.
- Mcdonald's'ın İsrail askerlerine her gün 4 bin öğün ücretsiz yemek vermesinin ardından Walt Disney'in de İsrail'e 2 milyon dolar destek yaptığı skandalı ortaya çıktı.
- Bölgede 300 Türk vatandaşının olduğu ve bunların 30'unun tahliye edildiği açıklandı.