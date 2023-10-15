İsrail'den katliam! Bombalar altında yüzlerce çocuk öldü: Ellerine "cesetleri tanınsın" diye ad-soyadları yazıldı

Hatta Kuzey Gazze'yi işgal için planlarını hayata geçirdi. Burada yaşayan 1 milyona yakın Filistinli'den, topraklarını, evlerini terk etmesini istedi. Hatta dün saat 16.00'ya kadar süre verdi. Tanklarla, toplarla sınıra ilerledi. İsrail ordusu, güvenlik geçiş noktalarından Güney'e kaçan Filistinliler'in konvoylarına bile ateş ederek barbarlığını gösterdi. BM Güvenli Konseyi , bu vahşet karşısında hala ciddi bir varlık gösteremedi.

TİMES SKANDAL! İsrail, Hamas'ın '40 bebeğin kafasını kestiği" yalanını ortaya attı. İngiliz The Times gazetesi bu iddiaları içeren bir haber hazırladı. Gazete, İsrail tarafından paylaşılan bu fotoğrafları, "rahatsız edici oldukları için yayınlamayı tercih etmediğini" yazdı. Haberde "Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde, hava saldırıları nedeniyle yaralanmış Filistinli çocuklar" açıklamasıyla Gazzeli yaralı çocukların fotoğrafını kullandı. İsrail Hükümeti, i24 televizyonu muhabirinin "Bir askerden 40 bebeğin kafasının kesildiğini" duyduğu yalanını aktarması üzerine bu iddiayı ortaya atımştı.

'CAN' DOSTLUĞU Başkan Recep Tayyip akan kanın durdurulması için yoğun diplomasi trafiği yürütmeye başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu amaçla Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle bir görüşme yaptı. Görüşmede Gazze'deki gelişmeler ve Türkiye-Mısır ilişkileri ele alındı. İnsani yardımlar ve bölgeden tahliyeler de masadaydı. Bu arada Türkiye'nin Filistin halkı için gönderdiği 3. yardım uçağı Mısır Ariş Havalimanı'na ulaştı. Yardımların Refah Kapısı'ndan Filistinliler'e teslim edileceği açıklandı.





'KAN' DOSTLUĞU!

İsrail'in Gazze'ye orantısız saldırısına, ABD, AB ülkeleri ve İngiltere'den tam destek geldi! Amerika ve ingiltere, uçak gemilerini Akdeniz'e gönderdi. ABD'li Dışişleri Bakanı Antony Blinken "Tel Aviv'e Yahudi olarak geldim, arkanızdayım" mesajı verdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Tel Aviv'de hem Herzog hem de Netanyahu'ya desteklerini iletti.

İsrail saldırılarında evleri bombalanan ve annelerini bu esnada kaybeden Gazze'li iki kız çocuğunun birbirine sarılarak ağladığı anlar yürek burktu.