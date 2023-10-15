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Amerikalı yayıncı Jackson Hinkle'dan katil İsrail'e sert tepki: "Sadece Hamas ile savaşıyorsa neden bunları yaptı?"

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. İşgal devleti Gazze'ye bomba yağdırırken Ukrayna savaşında Putin'i katil ilan edenler İsrail'e karşı sessizliğini koruyor. ABD'li yayıncı Jackson Hinkle, İsrail-Filistin hattında yaşananlara tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 14:30 Güncelleme 15 Ekim 2023, 14:34
Amerikalı yayıncı Jackson Hinkle’dan katil İsrail’e sert tepki: Sadece Hamas ile savaşıyorsa neden bunları yaptı?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 2 BİN 329 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, işgalci İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal devleti Gazze'ye bomba yağdırırken, Ukrayna savaşında Putin'i katil ilan eden dünya İsrail'e karşı sessizliğini koruyor.


ABD'li yayıncı Jackson Hinkle, İsrail-Filistin hattında yaşananlara tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Hinkle sorduğu soruyla 5 maddede İsrail'in yaptıklarını gözler önüne serdi.

Hinkle, "Eğer İsrail sadece Hamas ile savaşıyorsa neden bunları yaptı?" diyerek madde madde sıraladı:

Birlemiş Milletler (BM) çalışanlarını ve gazetecileri öldürdü.
BM okulundaki 30 öğrenciyi öldürdü.
2 milyon sivilin elektrik, su ve internetini kesti.
İnsani yardımı engellemek için sınır kapısını bombaladı.
Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ni bombaladı.


ÇOCUK ÖLÜMLERİ UKRAYNA'YI GEÇTİ
Sosyal medya hesabından katil İsrail'in katliamına tepki gösteren Hinkle son olarak çocuk ölümlerinin Ukrayna'yı geçtiğini ifade eden bir paylaşımda bulundu. Hinkle paylaşımında, "BM'ye göre İsrail'in Filistinlilere yönelik 6 gün süren saldırganlığının ardından Gazze Şeridi'nde 700 çocuk öldürüldü. BM'ye göre Rusya'nın işgaliyle geçen 1 yıl 8 ay boyunca Ukrayna'da yalnızca 560 çocuk öldürüldü." ifadelerine yer verdi.

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