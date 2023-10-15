Amerikalı yayıncı Jackson Hinkle'dan katil İsrail'e sert tepki: "Sadece Hamas ile savaşıyorsa neden bunları yaptı?"

ABD'li yayıncı Jackson Hinkle, İsrail-Filistin hattında yaşananlara tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Hinkle sorduğu soruyla 5 maddede İsrail'in yaptıklarını gözler önüne serdi.
Hinkle, "Eğer İsrail sadece Hamas ile savaşıyorsa neden bunları yaptı?" diyerek madde madde sıraladı:
Birlemiş Milletler (BM) çalışanlarını ve gazetecileri öldürdü.
BM okulundaki 30 öğrenciyi öldürdü.
2 milyon sivilin elektrik, su ve internetini kesti.
İnsani yardımı engellemek için sınır kapısını bombaladı.
Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ni bombaladı.
ÇOCUK ÖLÜMLERİ UKRAYNA'YI GEÇTİ
Sosyal medya hesabından katil İsrail'in katliamına tepki gösteren Hinkle son olarak çocuk ölümlerinin Ukrayna'yı geçtiğini ifade eden bir paylaşımda bulundu. Hinkle paylaşımında, "BM'ye göre İsrail'in Filistinlilere yönelik 6 gün süren saldırganlığının ardından Gazze Şeridi'nde 700 çocuk öldürüldü. BM'ye göre Rusya'nın işgaliyle geçen 1 yıl 8 ay boyunca Ukrayna'da yalnızca 560 çocuk öldürüldü." ifadelerine yer verdi.