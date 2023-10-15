Amerikalı yayıncı Jackson Hinkle'dan katil İsrail'e sert tepki: "Sadece Hamas ile savaşıyorsa neden bunları yaptı?"

Hinkle, "Eğer İsrail sadece Hamas ile savaşıyorsa neden bunları yaptı?" diyerek madde madde sıraladı:

Birlemiş Milletler (BM) çalışanlarını ve gazetecileri öldürdü.

BM okulundaki 30 öğrenciyi öldürdü.

2 milyon sivilin elektrik, su ve internetini kesti.

İnsani yardımı engellemek için sınır kapısını bombaladı.

Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ni bombaladı.