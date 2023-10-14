Suudi Arabistan’dan flaş İsrail kararı: Normalleşme görüşmeleri durduruldu

Suudi Arabistan, İsrail ile ilişkileri normalleştirme potansiyeline ilişkin görüşmeleri askıya aldığını duyurdu.
SUUDİ ARABİSTAN-İSRAİL GÖRÜŞMELERİ DURDURULDU
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Suudi Arabistanlı bir kaynak, ülkesinin İsrail'le normalleşme adımlarını askıya aldığını söyledi. Haberde, "Suudi Arabistan, İsrail'le normalleşme görüşmelerini durdurdu." ifadesi kullanıldı.
AFP'ye konuşan kaynak, "Suudi Arabistan olası normalleşme konusundaki tartışmayı duraklatmaya karar verdi ve ABD'li yetkilileri bilgilendirdi." ifadelerini kullandı.