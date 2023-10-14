Batı demokrasisine bir örnek de Harvard Üniversitesi’nden: İsrail’i kınayan öğrencileri fişlediler! Parfüm devinin oğlu da o toplulukta çıktı: Şirket kurucuyu uzaklaştırdı

Harvard Üniversitesi'nde 34 öğrenci topluluğunun Hamas 'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan yıllardır Filistin'i işgal altında tutan İsrail 'i suçlamasının ardından Batı bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. İşgale karşı çıkan 34 öğrenci topluluğunun yönetim kurulu ve organizatörlerinin isimleri ve resimleri üniversitenin çevresinde dolaştırılan kamyonla ifşa edildi.

Kamyonu bir derneğin dolaştırdığı ve öğrencilerin isimleri ve adreslerini online olarak yayımladığı da ortaya çıktı. "Özür dileyip pişman olduğunuzu açıklarsanız isimlerinizi sileriz." şeklinde tehditler alan öğrencilerden bazıları imzalarını geri çekti. Bildiriye imza atan öğrenciler Harvard Üniversitesi'nin eski mezunları tarafından da hedef gösterildi.

YAHUDİ KARŞITI İLAN EDİLDİLER

Açıkça hedef tahtasına oturtulan öğrencilerden bazıları kendi bilgileri olmadan isimlerinin konuşulduğunu iddia etti. İsrail'in Filistin'in işgaline karşı çıkması resmen "Yahudi karşıtı" olarak ilan edilmelerine yol açtı.

LİSTEDE PARFÜM DEVİNİN OĞLU DA VAR

Öte yandan parfüm dünyasının en büyük isimlerinden Jo Malone markasının kurucusu Jo Malone'nin oğlunun da Hamas'ın saldırılarından İsrail'i sorumlu tutan gruplardan birinin lideri olduğu ortaya çıktı. Jo Malone'nin oğlu Josh Willcox'un Harvard Üniversitesi'ndeki öğrenci gruplarından Filistin Dayanışma Komitesi'nin üç liderinden biri olduğunun öğrenilmesiyle parfüm devi şirket, kurucu Jo Malone ile ilişkisini kesti.

KENDİ KURDUĞU MARKADAN UZAKLAŞTIRILDI

Malone, kendi adını taşıyan markasını 1999 yılında kozmetik devi Estee Lauder'a satmış, 2011'de ise JoLoves adlı bir başka parfüm şirketi kurmuştu.

Oğlu Willcox'un liderlerinden olduğu bildiriyi kınamayan Malone, "Biz aile olarak son günlerde yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüz ve şiddetin her türlüsünü kınıyoruz." İfadelerini kullanmıştı.

Willcox gibi Filistin Dayanışma Komitesi üyesi olan Sanaa Kahloon ise Harvard Crimson öğrenci gazetesine konuştu ve grubun çok sayıda tartışmaya yol açan mektuptan hiçbir şekilde pişmanlık duymadığını belirtti. "PSC'nin Filistinli ve İsrailli diğer sivillere yönelik şiddete karşı çıktığını söylerken "Bu açıklama başlığında açıkça yıkıcı ve artan sivil ölümlerine yakınırken apartheid ve sömürge sistemini bağlamsallaştırmayı amaçlıyor."