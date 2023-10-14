Aksa Tufanı’nın faturası Netanyahu’ya patladı! Operasyon sonrası anket düzenlendi: İsrail’in yüzde 86’sı başbakanın gitmesini istiyor

İsrail gazetesi Jerusalem Post'a göre, İsrail'de perşembe günü yayımlanan bir ankete göre beş İsrailli Yahudi'den dördü Hamas'ın saldırılarından Netanyahu'nun sorumlu olduğunu düşünüyor.

İsrail 'de Hamas 'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile ilgili ankete katılanların yüzde 86'sı Hamas'ın saldırısının Başbakan Netanyahu'nun başarısızlığını gösterdiğini söylüyor. Öte yandan söz konusu ankette yüzde 86'lık kesimin yüzde 79'unun ise koalisyon destekçileri olduğu biliniyor.

Ankete katılanların yüzde 94'ü ise Hamas saldırısına yol açan güvenlik eksikliği konusunda hükümetin sorumluluk alması gerektiğine inanıyor. Yüzde 75'ten fazlası ise sorumluluğun çoğunun hükümette olduğunu düşünüyor.

TEK ANLAŞMAZLIK: SAVAŞTAN ÖNCE Mİ SONRA MI?

İsrailliler Natanyahu'nun savaş bittikten sonra istifa etmesini istiyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde İsrail basını Netanyahu'nun seçimleri beklememesi, derhal istifa etmesi yönünde baskı yapmıştı.

Neredeyse tüm İsrail Netanyahu'nun görevden ayrılması konusunda hemfikir. Ufak fikir ayrılıkları ise başbakanın görevi ne zaman bırakması gerektiği konusunda yaşanıyor. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 56'ı başbakanın koltuğunu savaştan sonra bırakmasını istiyor. Benjamin Netanyahu'nun başında olduğu koalisyonun yüzde 28'i de bu görüşte hemfikir. Öte yandan yüzde 52 ise Savunma Bakanı Yoav Gollant'ın istifasını bekliyor.

FATURA NETAHYAHU'YA PATLADI

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu, İsrail istihbarat servislerinin sorgulanmasına yol açtı. Dünya basınında Aksa Tufanı Operasyonu ile ilgili yapılan onlarca haberde İsrail'in operasyon sonrası yaşadığı şoka vurgu yapılırken "MOSSAD çöktü mü?" sorusu soruldu. İsrailli yetkililerin ABD gazetelerine verdiği bilgilerde ise İsrail İç İstihbarat Servisi'nin saldırıdan kısa bir süre önce orduyu bilgilendirdiği fakat askerlerin bu bilgiyi ciddiye almadığı belirtilmişti. İsrail saldırıdan tamamen habersiz olsa da son saatler içinde saldırı fark edilse de Hamas'ın operasyonunun faturası Netanyahu'ya patladı.