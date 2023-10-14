Ağladı ağlattı! BBC muhabiri gözyaşlarına boğuldu: Gazze’deki hastaneyi görünce dizlerinin üstüne çöktü

- Hamas, İsrail bombardımanında 13 rehinenin öldüğünü vurguladı. - İşte bu tabloyu gören BBC muhabiri Adnan El-Bursh, dizlerinin üzerine çöküp ağladı. El-Bursh, "Hayatım boyunca bir daha unutamayacağım şeyler gördüm... Yaralılar yardım çığlıkları atıyor, bu sesleri unutmak imkansız" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

ÖLÜM YAĞIYOR İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 7. gününe girdi. İsrail, Gazze 'deki barajları, elektrik santrallerini, hastaneleri ve okulları yerle bir etti. ABD ve Avrupa Birliği, insanlık dışı saldırılara sessiz kalırken Uluslararası Ceza Soruşturmaları Enstitüsü Askeri Danışmanı Marc Garlasco'nun açıklamaları vicdanı olan herkesi şok etti. Garlasco, "İsrail, Gazze'ye 6 günde 6000 bomba attı.

İsrail'in yaklaşık bir hafta içinde Gazze 'ye attığı bombanın, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığına eşdeğer. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. BM raporuna göre NATO, Libya'daki tüm savaş boyunca 7 bin 600'den fazla bomba ve roket atıldığını açıkladı" dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de dün yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirterek, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde beyaz fosfor kullanımının hukuka aykırı olduğunu vurgulamıştı.

İSRAİL GÖÇ KONVOYUNU VURDU: 70 ÖLÜ İsrail ordusu, yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu hedef aldı. Savaş jetlerinin bombaladığı konvoyda 70 kişi can verirken, 200'den fazla kişi de yaralandı.





AYRILMAYACAĞIZ

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan ve yaklaşık 1,1 milyon kişiden oluştuğu belirtilen Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istedi. Bölge halkının Wadi Gaza'nın güneyindeki bölgeye çekilmeleri gerektiğini ifade etti. Dün gece saat 23.00'te süre dolarken, 40 bin Gazzeli'nin bölgeden ayrılabildiğine dikkat çekildi. Hamas'ın Siyasi ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Basem Naim, Gazze'deki Filistinlilerin anavatanlarını terk etmeyeceklerini söyledi. Basem Naim, "İki seçeneğimiz var: Bu işgali yenmek ya da evlerimizde ölmek. "Ayrılmayacağız" dedi.

İngiltere'de Başbakanlık ofisi, "İsrail'i desteklemek" amacıyla Doğu Akdeniz'e gözetleme uçağı ve iki Kraliyet Donanması gemisi gönderileceğini açıkladı. Gözetleme uçağı, "silahların terörist gruplara aktarılması gibi bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek" amacıyla devriye görevine başlayacağı aktarıldı.