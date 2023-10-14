Afganistan’da camiye bombalı saldırı: Cuma namazı sırasında 7 kişi öldü

Afganistan'ın Baghlan vilayetinin başkenti Pol-i Homri'de dün bombalı saldırı düzenlendi. İmam Zaman Camisi'ne düzenlenen saldırıda Cuma namazı kılan 7 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.

7 ÖLÜ 15 YARALI

Baghlan vilayetinin başkenti Pol-i Khomri'deki İmam Zaman Camisi'nde meydana gelen patlamada Cuma namazı için toplanan 7 kişi hayatını kaybederken 15 kişi ise yaralandı.

Baghlan İl Hastanesi'nden Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan bir kaynak ise hastaneye getirilen ölü sayısının 19, yaralı sayısının ise 40 olduğunu iddia etti.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Afganistan'dan yapılan açıklamada güvenlik güçlerinin patlamanın hemen ardından olay yerine gittiği be araştırma yaptığı bildirilirken henüz bombalı saldırıyı üstlenen bir grup ya da örgüt olmadı.