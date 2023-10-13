Yüzlerce Ürdünlü, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto için Filistin sınırına yürüdü

Ürdünlüler yürüyüş sırasında "Gazze'yi yalnız bırakmayacağız" sloganları atarken, Ürdün güvenlik güçleri ise göstericileri sınırdan uzaklaştırmak için güç kullandı.

Yüzlerce Ürdünlü, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin sınırına doğru yürüdü.

Ürdün İçişleri Bakanlığı, dün Filistin sınırında gösteri düzenlenmesine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Ürdün'de parti, sendika ve halk hareketlerinin çağrısı üzerine cuma namazının ardından Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde toplanan binlerce kişi, Filistin halkına destek için En-Nahil Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte, "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor", "Sınırları açın", "Canımız kanımız sana feda olsun Filistin" gibi sloganlar atıldı.