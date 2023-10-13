SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Yüzlerce Ürdünlü, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için Filistin sınırına yürüdü

Yüzlerce Ürdünlü, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin sınırına doğru yürüdü. Ürdün güvenlik güçleri ise göstericileri sınırdan uzaklaştırmak için güç kullandı. Ürdün İçişleri Bakanlığı, Filistin sınırında gösteri düzenlenmesini yasaklamıştı. Yaklaşık 10 ila 15 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, emniyet güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Emniyet güçleri bazı göstericileri gözaltına aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 16:33 Güncelleme 13 Ekim 2023, 16:35
Yüzlerce Ürdünlü, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto için Filistin sınırına yürüdü

Yüzlerce Ürdünlü, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin sınırına doğru yürüdü.

Ürdün'de polis gaz bombası attı


Ürdünlüler yürüyüş sırasında "Gazze'yi yalnız bırakmayacağız" sloganları atarken, Ürdün güvenlik güçleri ise göstericileri sınırdan uzaklaştırmak için güç kullandı.

Filistin bayrakları taşıyan Ürdünlüler, Filistin sınırına giden ana yolların kapatılmasının ardından tali yollarla sınıra ulaşmaya çalışıyor.

Ürdün İçişleri Bakanlığı, dün Filistin sınırında gösteri düzenlenmesine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Ürdün'de parti, sendika ve halk hareketlerinin çağrısı üzerine cuma namazının ardından Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde toplanan binlerce kişi, Filistin halkına destek için En-Nahil Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte, "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor", "Sınırları açın", "Canımız kanımız sana feda olsun Filistin" gibi sloganlar atıldı.

BAZI GÖSTERİCİLER GÖZALTINA ALINDI
Yaklaşık 10 ila 15 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, emniyet güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Emniyet güçleri bazı göstericileri gözaltına aldı.

Gösteride ayrıca, yarın akşam için ABD'nin Amman Büyükelçiliği önünde protesto düzenlenmesi çağrısı yapıldı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1799'a, yaralananların sayısı 6 bin 388'e yükseldi.

İşgalci İsrailin soykırım yaptığı Gazzede yürek yakan an! Yaralı baba oğul böyle kucaklaştı: Korkma güçlü ol

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor! Binlerce Filistinli hastaneye sığındı: Soykırımcı İsrail’in uçakları gece boyunca ölüm kustu
Ekrem İmamoğlu icazete mi gidiyor? Kurultay öncesi ABD yolcusu!
İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor! İşte yıkımın kareleri...
SON DAKİKA