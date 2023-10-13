Yüzlerce Ürdünlü, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto için Filistin sınırına yürüdü

BAZI GÖSTERİCİLER GÖZALTINA ALINDI
Yaklaşık 10 ila 15 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, emniyet güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Emniyet güçleri bazı göstericileri gözaltına aldı.
Gösteride ayrıca, yarın akşam için ABD'nin Amman Büyükelçiliği önünde protesto düzenlenmesi çağrısı yapıldı.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1799'a, yaralananların sayısı 6 bin 388'e yükseldi.